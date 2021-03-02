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Московский листок

Революционный неформат

Опубликовано 02.03.2021 автором Илья Константинов в разделе комментариев 0

революция гражданская война
Революционный неформат

Столетний юбилей Кронштадтского восстания дружно пропущен и властью, и оппозицией.

А ведь это была, пожалуй, последняя, попытка остановить «мерную поступь железных батальонов».

Наивная и заведомо обреченная на провал. И все же…

Кстати, а почему нынче такой игнор памятной даты?

Ну, с кремлевских позиций — понятно: для них любая власть — от Бога (даже откровенно безбожная), чтобы никому и в голову не пришло, что священную корову «Стабильность» иногда не только доят, но, случается, и режут на мясо. Ужас, ужас, ужас…

А оппозиция? Та, внесистемная (если она еще жива)? Почему отмолчалась?

Левые — потому, что почти все они за реставрацию советского проекта (с оговорками, или без).

А какой же советский проект «без руководящей и направляющей», против которой как раз и возмутились моряки Кронштадта?

А правые — потому, что кронштадтские матросы, в подавляющем большинстве, были социалистами. Стихийными, наивными, но — социалистами. И никакой «священной и неприкосновенной частной собственности» (кроме нательного белья и клочка земли в далекой деревеньке) знать не желали.

Поэтому, кстати говоря, тогда — в 1921 году их и не поддержала наиболее статусная часть эмиграции.

Одни только левые эсеры воодушевились, ввиду близости лозунгов восставших к из идеям.

«Власть советам, а не партиям» — главный лозунг восставших.

Свободное пользование землей, многопартийность, освобождения политзаключенных, свобода слова — так много привлекательных идей и красивых слов.

Казалось, появилась реальная народная альтернатива юной коммунистической диктатуре.

Но и у эсеров дальше разговоров дело не пошло.

А через три недели эта альтернатива была расстреляна штурмовыми отрядами Троцкого и Тухачевского.

Несколько тысяч матросов были расстреляны. Кому-то удалось уйти в Финляндию, остальные сели.

Диктатура победила и быстро заматерела.

А могло ли быть иначе?

Соблазнительно попытаться представить себе расцвет «народного социализма» в России.

Соблазнительно, но не реально.

И не только потому, что восставшие матросы действовали, как слепые котята (они так и не усвоили ленинские правила вооруженного восстания, хотя могли бы).

Даже сейчас многие требования кронштадтских моряков остаются такими же невыполнимыми, как сто лет назад.

Что уж говорить о 1921.

Увы, но и тогда и сейчас Россия стояла и стоит перед довольно мрачным выбором из разных вариантов диктатур (левая, правая, криминальная, олигархическая, силовая). Возможны и другие варианты. Или все вместе в одном флаконе.

Мечта о народовластии остается политическим неформатом. Даже смутные воспоминания об этом мираже остаются неформатом.

Остается надеяться, что хотя бы через сто лет наши правнуки научатся снисходительно относиться к наивным неудачникам в политике и ценить не столько результаты, сколько намерения.

Ведь результаты сплошь и рядом обесцениваются временем.

А намерения нетленны.



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