Песков разоблачил козни и происки: как было херово, так ничего и не изменилось

Как отметил пресс-секретарь президента Песков, очевидно, что из-за пандемии "многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения": "Это произошло во всем мире, но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны".

Да чего там, и мы не согласны!

Вот взять хотя бы Германию или Францию - там люди денег получают, по нашим меркам, немеряно. И конечно ощутимо, если в два раза, допустим, меньше стало.

А нашим чего? Как получали хрен с копейкой, так теперь без копейки, а тот же хрен.

У Пескова самого, конечно, доход приличный, так он и не пострадал нисколько. Он что, на питании экономит? Нет, хорошо питается. В верхах никто не пострадал, кроме разве Путина - был дворец, а стал апарт-отель, да и тот у Ротенберга. Но тут уж ничего не поделаешь, обстоятельства. К тому же виновные наказаны и посажены в городе Покров Владимирской области. Но и там питание хорошее, трехразовое. Многие чиновники после досрочного окончания государственной службы переезжают туда подхарчиться, жалоб не поступало.

По данным американской компании NielsenIQ, более половины россиян потеряли в доходах из-за пандемии, а 70% вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания.

Агентство Bloomberg включило Россию в список "горячих точек", где из-за роста цен на продовольствие возможны протесты.

Таки это все ложь, клевета и передергивание фактами!

У нас и до эпидемии 70 процентов на жратве экономили, ничего не изменилось. Просто раньше ели говна много, а теперь меньше - это даже хорошо, для здоровья.

У меня вот пенсия 13 тысяч, как до пандемии ни на что не хватало, так и сейчас. Я вообще не почувствовал разницы.

И потом, если есть проблемы с питанием, то можно перебраться на ПМЖ в места лишения свободы, там кормят хорошо. Много средств досуга, некоторые даже меняют сексуальную ориентацию, создают однополые семьи - это разрешено.

И агентство Bloomberg вот это желание масс трудящихся перебраться на государственное содержание в системе ФСИН принимает за стремление к массовым протестам. А люди просто хотят сесть на бюджетное содержание. У нас социально ориентированное государство по конституции, и мы всегда готовы предоставить гражданам социальные гарантии: трехразовое питание, круглосуточную охрану и содержательный досуг.

А.Б.