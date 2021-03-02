Песков разоблачил козни и происки: как было херово, так ничего и не изменилось

Как отметил пресс-секретарь президента Песков, очевидно, что из-за пандемии "многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения": "Это произошло во всем мире, но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны".
Да чего там, и мы не согласны!
Вот взять хотя бы Германию или Францию - там люди денег получают, по нашим меркам, немеряно. И конечно ощутимо, если в два раза, допустим, меньше стало.
А нашим чего? Как получали хрен с копейкой, так теперь без копейки, а тот же хрен.
У Пескова самого, конечно, доход приличный, так он и не пострадал нисколько. Он что, на питании экономит? Нет, хорошо питается. В верхах никто не пострадал, кроме разве Путина - был дворец, а стал апарт-отель, да и тот у Ротенберга. Но тут уж ничего не поделаешь, обстоятельства. К тому же виновные наказаны и посажены в городе Покров Владимирской области. Но и там питание хорошее, трехразовое. Многие чиновники после досрочного окончания государственной службы переезжают туда подхарчиться, жалоб не поступало.
По данным американской компании NielsenIQ, более половины россиян потеряли в доходах из-за пандемии, а 70% вынуждены экономить, в том числе на продуктах питания.
Агентство Bloomberg включило Россию в список "горячих точек", где из-за роста цен на продовольствие возможны протесты.
Таки это все ложь, клевета и передергивание фактами!
У нас и до эпидемии 70 процентов на жратве экономили, ничего не изменилось. Просто раньше ели говна много, а теперь меньше - это даже хорошо, для здоровья.
У меня вот пенсия 13 тысяч, как до пандемии ни на что не хватало, так и сейчас. Я вообще не почувствовал разницы.
И потом, если есть проблемы с питанием, то можно перебраться на ПМЖ в места лишения свободы, там кормят хорошо. Много средств досуга, некоторые даже меняют сексуальную ориентацию, создают однополые семьи - это разрешено.
И агентство Bloomberg вот это желание масс трудящихся перебраться на государственное содержание в системе ФСИН принимает за стремление к массовым протестам. А люди просто хотят сесть на бюджетное содержание. У нас социально ориентированное государство по конституции, и мы всегда готовы предоставить гражданам социальные гарантии: трехразовое питание, круглосуточную охрану и содержательный досуг.
А.Б.
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Лолипоп написал 02.03.2021 11:06
ВВП США, ЕС, Японии, Австралии, Кореи позволяет руководить миром. В настоящее время России уготована роль умирающей, Владимир Владимирович Путин был избран абсолютно законно в 1999 году и провозгласил курс Сырьевой Державы ( великой), что очень выгодно руководителям мира. До определенного момента доход позволяет жить приемлемо, но впоследствии не покрывает всех расходов - 2007 год перигей, умирание под лозунгами о великой державе. То есть Россия вообще не интересует никого вне, региональная убогая умирпющая страна, что обидно аборигенам и они громко шумят на планете, что не слишком досаждает, а даже и прикольно. Китай же очень хорошо развивается, тем временем, и нарушает спокойствие. Покусился на доходы! Ближайшее десятилетие это стагнация России, управляемая и спокойная - Навальный, Немцов сочувствие, но не более, умирайте товарищи, вы же сами этого хотели. А Китай будут дестабилизировать.
Мы видели весь мир. Нас не удивишь Каркадэ, манго, дурианом и аппетиныи червячками. Пресыщение пришло в Россию, значит насытились и пора переходить к корням. На квас и репку кредиты не нужны, окрошка и растегаи стоят гроши. Что касается квртир, так понижая цены переселим из аварийного Россию. А автомобили вообще будут стоить в разы меньше, через год, потому что электрические батареи служат долго, дольше обычного. Как сецчас в гипермаркетах - батареек миллионы и недорого.
Короче СССР, сберкасса, сыр советский и квартплата 4 рубля 2 копейки в месяц.