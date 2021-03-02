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Московский листок

Круглый стол без избирателей

Опубликовано 02.03.2021 в разделе комментариев 0

Как вы считаете, может ли быть депутатами проведён «круглый стол» по московским проблемам без участия жителей? Нет? Вот и я так считаю. Однако, у «Единой России» может!

25 февраля на ресурсе Мосгордумы единоросы провели круглый стол на тему: «Комфортная акустическая среда в городе Москве: проблемы и пути решения» без участия избирателей. В сухую без их участия! Только они родимые! «Круглый стол» без своих избирателей это, видимо – ноу-хау «Единой России»?

Да, москвичи стонут от грохота и шума. Бесконечные стройки, автомагистрали и железнодорожные диаметры, разрезавшие жилые кварталы. И у «Единой России», которая проводит по данной теме «круглые столы», как у правящей партии не то, что сто раз была возможность решить проблему, а у неё была возможность эту проблему не создавать.

Так с чего бы вдруг правящая партия якобы озаботилась заботой о тишине? Секрет, считаю, очевиден!

Приближающиеся выборы в Государственную Думу! Считаю, что «Единая Россия» пытается «убить двух зайцев» - создать видимость заботы о тишине, но, главное, отрезать оппозиции последнюю возможность агитации на выборах – под предлогом «тишины» наложить запрет на агитацию. Ведь реклама и агитация – синонимы.



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