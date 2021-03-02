Еда в России дорожает в 7,5 раз быстрее чем в ЕС

Цены на продукты в России в январе 2021 года выросли на 8,2% по сравнению с январем 2020 года, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже за этот же период на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, в целом индекс потребительских цен увеличился в России в январе на 5,2% в годовом выражении и на 0,7% в месячном выражении, в ЕС - на 1,2% в годовом выражении и на 0,3% - в месячном.

В России в январе наибольший прирост потребительских цен был отмечен на овощи - 17,5% в годовом сравнении (в ЕС увеличение цен на эту группу составило 0,2%). Цены на фрукты в РФ увеличились на 13,5% (в среднем по ЕС – на 3,3%).

Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты увеличились в РФ за годовой период на 13,7% (в ЕС - на 0,9%); масла и жиры - на 11,0% (в странах ЕС цены на них снизились в среднем на 0,5%); хлебобулочные изделия и крупы - на 9,0% (в ЕС - возросли на 1,2%).

Рыба и морепродукты в РФ с января 2020 года по январь 2021 года подорожали на 6,2% (в странах Европейского союза - в среднем на 0,5%); молочные изделия, сыры и яйца - на 5,4% (в странах ЕС - в среднем на 0,9%); мясо и мясопродукты - на 4,0% (в ЕС - на 1,1%).