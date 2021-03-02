Убийца СССР прожил дольше тех, кто создавал страну

Михаил Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. Георгий Маленков умер на 87-м году жизни, а Никита Хрущев — на 77-м. Леонид Брежнев дожил до 76 лет, Юрий Андропов — до 69 лет, а Константин Черненко прожил 73 года. Ленин вообще прожил 53 года, Сталин дожил до 74-х.

А Горбачеву сегодня исполняется 90 лет! Пережил страну, которую загубил, на 30 лет, и все еще неплохо себя чувствует.

Впрочем, аппаратный оппонент Горбачева - Егор Лигачев недавно отметил 100-летний юбилей. Так что какаяч-то справедливость во всем этом есть, наверно.

Исторический аналог Горбачева, последний император Рима Ромул Августул тоже пережил конец великой цивилизации, и еще долго коротал век за загородной вилле: Одоакр, «пожалев его из-за малого возраста и, тронутый его красотой», пощадил Ромула, предоставил ему ежегодную пенсию в 6 тысяч солидов и отправил в ссылку вместе с матерью в кампанский дворец Лукулла. Он пережил свергнувшего его Одоакра, продолжал получать содержание от убившего Одоакра Теодориха, пережил и того. Но Ромул стал императором еще, по сути, мальчишкой, правил всего около года, и сам лично ничего пакостного сделать не успел. Впрочем, ничего хорошего тоже.

Горбачев успел многое, причем самолично. Но, как видим, история была к нему благосклонна - он богат, он имеет возможность жить, где ему удобней, он ездит по миру - сейчас ему это трудновато, но лишь в силу возраста. В конце концов, он лауреат Нобелевской премии. Завидная судьба для человека, который вошел в историю как разрушитель великого государства.

Собственно, другой разрушитель, Борис Ельцин, тоже после отставки жил неплохо, но умер рано - основательно выпивал. Шушкевич, руководитель Белоруссии, подписавший Беловежские соглашения, тоже сыграл в ящик. А вот Кравчук жив и здоров, может быть, переживет и Горбачева.

Получается, ни один из разрушителей СССР никакого наказания за это историческое преступление, не понес. И даже наоборот.

Вот и говори потом об исторической справедливости...