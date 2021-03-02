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Московский листок

Убийца СССР прожил дольше тех, кто создавал страну

Опубликовано 02.03.2021 автором в разделе комментариев 4

ссср социализм горбачев кпсс
Убийца СССР прожил дольше тех, кто создавал страну

Михаил Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров. Георгий Маленков умер на 87-м году жизни, а Никита Хрущев — на 77-м. Леонид Брежнев дожил до 76 лет, Юрий Андропов — до 69 лет, а Константин Черненко прожил 73 года. Ленин вообще прожил 53 года, Сталин дожил до 74-х.

А Горбачеву сегодня исполняется 90 лет! Пережил страну, которую загубил, на 30 лет, и все еще неплохо себя чувствует. 

Впрочем, аппаратный оппонент Горбачева - Егор Лигачев недавно отметил 100-летний юбилей. Так что какаяч-то справедливость во всем этом есть, наверно.

Исторический аналог Горбачева, последний император Рима Ромул Августул тоже пережил конец великой цивилизации, и еще долго коротал век за загородной вилле: Одоакр, «пожалев его из-за малого возраста и, тронутый его красотой», пощадил Ромула, предоставил ему ежегодную пенсию в 6 тысяч солидов и отправил в ссылку вместе с матерью в кампанский дворец Лукулла. Он пережил свергнувшего его Одоакра, продолжал получать содержание от убившего Одоакра Теодориха, пережил и того. Но Ромул стал императором еще, по сути, мальчишкой, правил всего около года, и сам лично ничего пакостного сделать не успел. Впрочем, ничего хорошего тоже.

Горбачев успел многое, причем самолично. Но, как видим, история была к нему благосклонна - он богат, он имеет возможность жить, где ему удобней, он ездит по миру - сейчас ему это трудновато, но лишь в силу возраста. В конце концов, он лауреат Нобелевской премии. Завидная судьба для человека, который вошел в историю как разрушитель великого государства.

Собственно, другой разрушитель, Борис Ельцин, тоже после отставки жил неплохо, но умер рано - основательно выпивал. Шушкевич, руководитель Белоруссии, подписавший Беловежские соглашения, тоже сыграл в ящик. А вот Кравчук жив и здоров, может быть, переживет и Горбачева.

Получается, ни один из разрушителей СССР никакого наказания за это историческое преступление, не понес. И даже наоборот. 

Вот и говори потом об исторической справедливости...



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7807 написал 02.03.2021 13:06
Путин поздравил Горбачева с юбилеем и оценил его влияние на историю
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/03/2021/603ddf039a79472f3a1b60ff?from=from_main_5
В этом суть подлости режима?
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(без названия)
Георгий написал 02.03.2021 12:51
Да не мерзавец он, а безвольная пустышка.
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Вы бы, г-н Баранов, лучше затронули вопрос, как такие дебилы оказывались в СССР на вершине власти.
А всему виной система кооптации, написал 02.03.2021 12:34
когда начальник сам назначает себе преемника.
Начальник всегда окружает себя ничтожествами, чтобы его не свергли.
А потом из них выбирает преемника.
Уже вокруг Сталина были одни политические ничтожества: Молотов, Ворошилов, Маленков, Хрущев.
Достаточно посмотреть на их рожи, чтобы понять, что СССР долго протянуть не мог.
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(без названия)
Чапай написал 02.03.2021 12:32
Кратко. Редкостный мерзавец!
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