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Московский листок

Рогозин заявил о вечном строительстве космодрома "Восточный"

Опубликовано 02.03.2021 в разделе комментариев 4

рогозин роскосмос "восточный"
Рогозин заявил о вечном строительстве космодрома "Восточный"

Строительство на космодроме "Восточный" будет идти постоянно, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в очередном выпуске программы "Линия генерального".

"Мне задают вопрос: а когда же вы наконец достроите космодром "Восточный"? Отвечу так. Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса", - ответил Рогозин на критику по поводу затягивания строительства космодрома.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений (хищения бюджетных средств, затягивание сроков строительства, невыплата зарплат и др.) при его возведении, более 1 тыс. человек, в том числе должностные лица, привлечены к ответственности. По фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд рублей, из которых возвращено было 3,5 млрд рублей. Всего по различным статьям Уголовного кодекса РФ осуждены 50 человек. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл хищения на стройке «Восточного» «беспрецедентными».

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
ЛХ написал 03.03.2021 02:07
ДОСЛОВНО:
--------------
На вопросы Советской Прессы отвечает Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев (входил в экипаж Бурана):
" ...СП&#187;: &#8212; Насколько Россия отстает в космонавтике от США?
&#8212; Навсегда. Мы не Советский Союз. Космонавтика России отстала от Штатов навсегда. Ее не догонишь и не перегонишь уже никогда. Мы знаем тонкости, но не можем говорить об этом. Но я могу дать общеполитическую оценку &#8212; космонавтика России отстала от США навсегда.
Мы дружим с NASA, они тоже дружат, несмотря на политиков. Как спецслужбы России и Америки дружат с друг другом, так и мы дружим. В соответствии с мировыми стандартами в освоении космоса мы отстали от Америки навсегда. Никогда мы не сравнимся с ними, ни по финансовым возможностям, ни по экономическим, ни по технологическим. У нас идет уничтожение авиации, космоса, а у них идет возрождение. Посмотрите суммы &#8212; они вложили триллион двести миллиардов рублей в развитие космоса, а мы &#8212; какие-то двести пятьдесят миллионов. У нас нет таких денег. Я Путину говорил, он отвечает &#8212; &#171;ну нет денег, что я могу сделать&#187;. Мы все сделать ничего не можем. Поэтому в космосе мы отстали навсегда.
Можем хорохориться, можем делать вид &#8212; мы такие-сякие. Нам бы обеспечить обороноспособность России, орбитальную группировку развивать, хотя бы это удержать. А в перспективах &#8212; полет на Марс, на Луну &#8212; все это сказки, обыкновенные сказки про белого бычка. Я в последнее время слушал пять представителей руководителей &#171;Роскосмоса&#187;. И все они говорили одно и то же &#8212; &#171;мы через три-четыре года, через пять лет&#8230;&#187; Они свое дело сделали, деньги получили, отмыли и исчезли. А кто будет отвечать &#8212; никто? А у царя Ивана IV они бы ответили головами. Но у нас сейчас все хорошие, все добрые, все умные. А Россия стоит на мертвой точке. Хорошо хоть на минус не уходим." Сайт " https://svpressa.ru/blogs/article/291370/"
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Re: А где ракеты?
Где где написал 02.03.2021 19:30
В Караганде
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А где ракеты?
Кугель написал 02.03.2021 19:26
Мы что-то не видим новых типов ракет, требующих новых стартовых площадок. Вроде подмести после запуска и все. Да и запусков не так много в последнее время.
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Когда же его посадят?!
или оно написал 02.03.2021 18:26
просто лопнет от жира.
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