Рогозин заявил о вечном строительстве космодрома "Восточный"

Строительство на космодроме "Восточный" будет идти постоянно, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в очередном выпуске программы "Линия генерального".

"Мне задают вопрос: а когда же вы наконец достроите космодром "Восточный"? Отвечу так. Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса", - ответил Рогозин на критику по поводу затягивания строительства космодрома.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений (хищения бюджетных средств, затягивание сроков строительства, невыплата зарплат и др.) при его возведении, более 1 тыс. человек, в том числе должностные лица, привлечены к ответственности. По фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд рублей, из которых возвращено было 3,5 млрд рублей. Всего по различным статьям Уголовного кодекса РФ осуждены 50 человек. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл хищения на стройке «Восточного» «беспрецедентными».