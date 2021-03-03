Журналисты и блогеры - это для вас!

По законам России

В предыдущей статье я показал процесс ущемление реальной свободы в стране на примере уничтожения в этой стране свободы слова цензурой, поэтому начну о цензуре как таковой.

В своё время прикидывавшиеся демократами фашисты ломали СССР, в том числе, и под предлогом того, что в СССР, дескать, была цензура. И сказав «а», они не могли так сразу похерить «б». Посему даже в Конституцию вошла строчка «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Но ещё раньше, в 1991 году, был принят закон «О СМИ», о котором сегодня стараются не вспоминать.

И согласно этому закону в сфере СМИ действовали три категории лиц. Во-первых, учредители СМИ, которые имели право на прибыль от СМИ, но не имели права вмешиваться в дела редакции. Далее, главный редактор (или редакция), который руководил данным СМИ, но не имел права тем, кто являлся сутью СМИ, - свободным журналистам этого СМИ, - указывать о чём им писать или говорить, и какие мнения высказывать.

Вот так в начале 90-х представлялась свобода слова и свобода СМИ. И вы будете смеяться, но эта свобода до сих пор как бы защищается двумя законами.

Во-первых, уже помянутым законом «О СМИ», статья 3 которого установила: «Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается.

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не допускается».

Обратите внимание, «наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей» - это и есть цензура. Запрет YouTube, Twitter и прочих на публикацию чего-либо – это ЦЕНЗУРА!

А теперь статья 58 закона «О СМИ»:

«Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц государственных органов и организаций, общественных объединений законной деятельности учредителей, редакций, издателей и распространителей продукции средства массовой информации, а также журналистов, в том числе посредством:

осуществления цензуры;

вмешательства в деятельность и нарушения профессиональной самостоятельности редакции;

незаконного прекращения либо приостановления деятельности средства массовой информации;

нарушения права редакции на запрос и получение информации;

незаконного изъятия, а равно уничтожения тиража или его части;

принуждения журналиста к распространению или отказу от распространения информации;

установления ограничений на контакты с журналистом и передачу ему информации, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;

нарушения прав журналиста, установленных настоящим Законом, - влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - влечет немедленное прекращение их финансирования и ликвидацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

Что за уголовная ответственность? А это статья 144 УК РФ:

«1.Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов… наказывается …лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового»

Как видите, создание организаций, в задачу которых входит наложение запрета на обнародование мнений журналистов – запрещается. То есть Роскомнадзор в России – это фашистская организация предназначенная для цензуры и финансирование её должно быть запрещено.

Но это так, - к слову. Мы же понимаем, что фашист фашиста не обидит, то есть, ввиду отсутствия в России судов этот закон бесполезен. Но он есть, и грех им не воспользоваться или не попытаться воспользоваться.

Поможем народам России и США!

И вот из этой преамбулы станет понятна (я на это надеюсь) та помощь, которую пытаются оказать народам России и Соединённых Штатов Я.Е. Джугашвили и В.Н. Парфёнов.

«Председателю Следственного комитета РФ

А.И. Бастрыкину

Генеральному прокурору РФ

И.В. Краснову

Председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека

В.А. Фадееву

от блогера, переводчика и художника Джугашвили Я.Е.,

корреспондента газеты «Трудовая Россия» Парфёнова В.Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела по признакам части 2 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» против владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google

В 2018 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовских прокуроров и предъявил им обвинение, а в декабре 2020 года СК России возбудил уголовное дело и против литовских судей и предъявил им обвинение по части 2 статьи 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудных приговоров более чем 50 гражданам России, и это даёт нам основания обратиться в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google.

Суть дела.

Неизвестные должностные лица видеохостинга YouTube самовольно заблокировали, удалили видеоинформацию заявителей и полностью видео канал одного заявителя – Якова Джугашвили – российских журналистов, - принудили к отказу в распространении информации предназначенной для граждан России, чем совершили преступление, предусмотренное частью 2 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Подробнее по удалённым материалам смотрите в прилагаемых электронных письмах. Чтобы частично восстановить распространение значимой для граждан РФ информации Яков Джугашвили был вынужден открыть новые каналы на других альтернативных площадках: https://t.me/JACOB_JUGASHVILI, https://vidio.blog/@jugashvili, https://rumble.com/user/JUGASHVILI .

По законам России запретить информацию может только суд по представлению прокурора (к примеру, статья 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»). Законы России не допускают никакого иного действия, тем более сопряжённого с иностранным вмешательством в права человека, установленные частью 5 статьи 29 Конституции РФ, которой: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Защищает часть 5 статьи 29 Конституции РФ Уголовный кодекс, а именно часть 2 статьи 144, которая под угрозой наказания запрещает «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации».

Исходя из изложенного,

требуем:

1. от Руководителя Следственного Комитета РФ — провести в установленном уголовно-процессуальным законом порядке проверку деяний владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, и решить вопрос о возбуждении в отношении владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, уголовного дела части 2 статьи 144 УК РФ;

2. От Генерального прокурора РФ – потребовать от владельцев и руководителей видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, разблокировать в YouTube все видеоканалы и видеоматериалы, принадлежащие журналистам и блогерам России, и потребовать прекратить циничное нарушение статьи 29 Конституции РФ и совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 144 КУ РФ.

3. От Председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ – обеспечить следователей СК и прокуроров консультацией по данному вопросу.

4. Нас, заявителей, просим считать потерпевшими по данному делу.

Приложение:

1. Письмо видеохостинга YouTube Я.Е. Джугашвили и В.Н. Парфёнову об удалении их видео-материалов и видео-канала Якова - на 10 листах.

2. Копия пресс-карты, редакционного задания и Положения об общественном корреспондентском пункте газеты «Трудовая Россия» в Пермском крае выданные участнику корреспондентского пункта Валерию Николаевичу Парфёнову – на 3 листах». Джугашвили Я.Е., Парфёнов В.Н. 20 февраля 2021 года».

А ведь действительно, если эти «правохранители» возбудили уголовное дело против литовских прокуроров и судей, находящихся в Литве и крутящих пальцами у виска умникам-коллегам из России, то почему Следственный комитет и Прокуратура не могут возбудить уголовное дело против компании Google, представители которой сидят в Москве?

Владельцы Google и YouTube получают большие деньги от рекламы и получают их потому, что журналисты и блогеры России на этих площадках размещают свои материалы, то есть народ России, оплачивая рекламируемые товары, фактически платит Google и YouTube за аренду этих площадок. Это журналисты и блогеры зарабатывают для Google и YouTube деньги, а не получают милостыню от них. Но при этом эти журналисты и блогеры находятся в сфере действия законов своей страны. Если кто-то ездит в России на арендованном у фирмы «Мерседес» немецком «мерседесе», то это не значит, что фирма «Мерседес» имеет право своими правилами указывать ему, куда именно разрешено ездить по территории России! Не так ли?

И не ваше собачье дело, Google и YouTube, что российские журналисты и блогеры сообщают гражданам России, и то, что вы выдумываете свои вонючие правила для публикуемых в России материалов, нарушает законы России. Если вашим моралистам что-то не нравится в российской части интернета, то пишите в прокуратуру России, там разберутся, а вашим дебильным и наглым соплякам преступно быть цензорами! Ишь, что выдумали: какие-то необразованные пидорасы в YouTube решают, что в России говорить врачам в связи с пандемией, а о чём молчать!

И, понятное дело, всем блогерам и журналистам России желательно присоединиться к этому заявлению и потребовать и себя признать потерпевшими от цензуры YouTube.