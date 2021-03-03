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Московский листок

На Украине вспомнили про русский язык, который забыли

Опубликовано 03.03.2021 в разделе комментариев 18

украина война киев язык
На Украине вспомнили про русский язык, который забыли

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. По мнению руководителя ведомства, русскоязычные украинские каналы с удовольствием смотрели бы зарубежные телезрители.

Таким образом Аваков ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, может ли Киев инициировать закрытие вещания телеканалов на русском языке в других странах. «В Украине государственный язык — украинский. (...) Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — спросил министр внутренних дел.

***

Ай, какой же умный мужчина, не прошло и 30 лет незалежности, как он заметил, что русский язык принадлежит в значительной степени и Украине - и остается вопрос, зачем столько лет коверкали речь, пририсовывали малопонятные украинские титры к хорошо всем известным старым советским фильмам и потешали весь мир якобы украинским языком депутатов Верховной рады. Кстати, ее еще можно называть и Верховным советом Украины.

И ведь как приятно вместо "Доброго ранку!" услыхать с рассветом: "С добрым утром, Украина!"

И что, так можно было?

Жалко, что умный мужчина Аваков находится с нами по разные стороны - нет, даже не баррикад, а смирительной рубашки. Мы снаружи, а он внутри. Хотя ему самое место среди персонала, урезонивающего слишком буйных.

Да поздно уж... Русский язык на Украине умер, то, на чем изъясняются якобы русскозычные на самом деле - суржик, хоть для русского языка такой термин и не применяется. Даже Гордон, хоть и работал когда-то в "Вечернем Киеве", где публиковались немного ранее Осип Мандельштам и Александр Борщаговский, сегодня использует какой-то не очень русский русский язык.

Так что, увы, теперь только на своем родном полуукраинском...

А.Б.

 



Рейтинг:   3.86,  Голосов: 21
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Всего комментариев к статье: 18
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Re:
согроконожка написал 03.03.2021 23:30
Основой насильственной украинизации является национализм, глубокая дебильная убежденность в неполноценности русских и собственной исключительности. Таков в принципе национализм во всем мире, и это есть основа фашизма. Тут и дебилизировать некого, националисты изначально дебилы. Другое дело - дети. Вот их и дебилизируют уже тридцать лет. Юные умы отличаютсч незрелостью и поддаются внушению. Растет страшное поколение потенциальных фашистов.
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(без названия)
Михаил Л..++++ написал 03.03.2021 23:05
Цель всей этой насильственной украинизации - дебилизация населения, чтобы люди не могли составить политическую конкуренцию олигархической верхушке.
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Re:
Сначала нужно избавится паразитов-буржуев написал 03.03.2021 21:40
Слава великому Сталину написал 03.03.2021 20:49
Надо поставить памятник Дзержинскому и Сталину!
-----
В буржуазной рашке этого делать нельзя, потому что это будет оскорблением памяти Ф.Э. Дзержинского и И.В. Сталина. Сначала нужно избавить страну от буржуев-паразитов и от их власти.
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(без названия)
Слава великому Сталину написал 03.03.2021 20:49
Надо поставить памятник Дзержинскому и Сталину!
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(без названия)
Ghazarian Levon Georgievich написал 03.03.2021 20:26
""Почему я должен ее отдавать?" &#8212; спросил министр внутренних дел."
- - - - - - -
Правильно.
.
"...предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру."
- - - - - - -
Это будет удар под дых российскому государственному аппарату, которых хочет отгородит Украину от России, выполняя заказ Запада.
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(без названия)
Слава великому Сталину написал 03.03.2021 19:50
При Сталине трудовой народ ел черную икру и крабов,пил шампанское, хлеба и сливочного масла было вдоволь.прилавки ломились от изобилия! каждый год снижались цены. Сталин строил дворцы для народа из мрамора,гранита,бронзы и золота, вокзалы,метро,мосты,санатории.Коррупционеров сажали в ГУЛАГ,врагов народа и шпионов расстреливали.При Сталине Россия стала ядерной сверхдержавой.Они убили Сталина и Берию чтобы грабить русский народ!
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плакаться
Нечего написал 03.03.2021 19:38
Основная функция языка - передача информации, пусть даже на полуукраинском языке.Хай живе Украина.
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Про них нужно забыть
И никогда не упоминать написал 03.03.2021 19:32
Армянцу Авакову нужно было предложить хохлам еще вещать по-армянски, их тоже стало дох..
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(без названия)
marat... написал 03.03.2021 18:13
Украинский язык красивый,песни часто очень душевные,имена у украинцев интересные.А то,что некоторые слова кажутся смешными руским,то я знаю,что и многие руские слова звучат для других наций неблагозвучно.Подобное есть у всех языков.Заметил,что с 14г украинский язык стал звучать в украине намного чаще,и на улицах тоже.Молодежь аообще быстро начинает считать его родным.Вы не замечаете,что руский язык потихому уходит со всех бывших р4спублик.При Союзе это был язык империи.Сегодня рф никак не иожет влиять на его распространение,наоборот.Почему даже в бывших колониях англии,в индии,пакистане и других английский госязык.Наверно потому,что это язык англии.А вот рф совсем не англия,и тем более не Союз.Осталась только у патриотов внутренняя тоска вроде посттравматического шока.Понять понимают,но принять не иогут,что они давно "не гордые потомки победителей,а одураченые,обкраденые бедолаги."И хозяева рф-олигархи,разворовывающие доставшуюся територию.а патриотичному населению все внушают о величии рф,о могучей древней истории,о плохих украинцах и неблагодарных соседях..В любую империю вносят вклад не только основная нация,но часто все народы..Теперь благодаря пу вы все больше отчуждаете от себя соседей.Да и внутри рф народы,слушая ваши шовинисткие трели,тоже потихому начинают как и украинцы,вспоминать свою ичторию,и отделять ее от истории вашей...
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(без названия)
Федорчук написал 03.03.2021 17:53
Свободная страна, пусть говорят на каком хотят. Киеву видней. На улице Сикорского.
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Re:
Александр Загонов... написал 03.03.2021 15:16
А как на украинском будет звучать фраза "Киев - мать городов русских"?
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(без названия)
1581 написал 03.03.2021 14:57
и что в этом плохого?
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рождение написал 03.03.2021 07:29:''вранье идет тожа на очень исковерканном русском'' -,
Оно конечно Так написал 03.03.2021 12:39
Оно конечно так, но Русское возрождение прыщ на форуме, а русское тв имеет миллионную аудиторию. Охват не тот. А украинцы с суржиком это сила. Уверен, переиграют Путьку.
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рождение написал 03.03.2021 07:29:''вранье идет тожа на очень исковерканном русском'' - Ну,наверное,
ничуть не на более исковерканном русском, написал 03.03.2021 12:05
чем это делаешь Ты.
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(без названия)
Русское возрождение написал 03.03.2021 10:52
Украина будет иметь шанс сохраниться только в том случае, если уравняет в правах русский и украинский языки, т.к. несмотря на 100 с лишним лет попыток насадить украинский новояз на территориях где его не использовали, этот новояз плохо приживается, т.к.чужд большинству населения. С таким же успехом 100 лет можно было насаждать на Украине язык суахили-результат был бы примерно таким же. Вот отмени сейчас все статусы французского языка в Бельгии (оставив только голландский), да еще введи штрафы за использование французского языка в общественных местах, ну и долго после этого Бельгия просуществует? Украина с ее пещерным национализмом украиноязычного меньшинства существовать будет ровно столько, сколько этот антирусский проект будет спонсировать Запад. Но ведь вектор там может и поменяться.
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(без названия)
Афродита Гавриловна написал 03.03.2021 09:41
Как выглядит теорема Виета на украинском? Кто знает?
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Очнулся.
ПпВв написал 03.03.2021 08:21
Русский язык всегда был языком городов на Украине. Украинский язык - это ополяченный русский, сформировавшийся при Польше в селах, где помещики были сплошь поляки. Когда государь Алексей Михайлович надумал упорядочить правила русского языка, он обратился к киевским филологам. Вместо того, чтобы гордиться выкопанным Черным морем, они могли гордиться русским языком, который подарили и москалям. Но ума не хватило.
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(без названия)
Русское возрождение написал 03.03.2021 07:29
Главное чтобы понятно было, будет правда на суржике и вранье на русском, и посмотрим кто тогда будет смотреть вранье путинское, и кстати, путинское вранье идет тожа на очень исковерканном русском!
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