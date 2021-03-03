На Украине вспомнили про русский язык, который забыли

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. По мнению руководителя ведомства, русскоязычные украинские каналы с удовольствием смотрели бы зарубежные телезрители.
Таким образом Аваков ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, может ли Киев инициировать закрытие вещания телеканалов на русском языке в других странах. «В Украине государственный язык — украинский. (...) Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — спросил министр внутренних дел.
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Ай, какой же умный мужчина, не прошло и 30 лет незалежности, как он заметил, что русский язык принадлежит в значительной степени и Украине - и остается вопрос, зачем столько лет коверкали речь, пририсовывали малопонятные украинские титры к хорошо всем известным старым советским фильмам и потешали весь мир якобы украинским языком депутатов Верховной рады. Кстати, ее еще можно называть и Верховным советом Украины.
И ведь как приятно вместо "Доброго ранку!" услыхать с рассветом: "С добрым утром, Украина!"
И что, так можно было?
Жалко, что умный мужчина Аваков находится с нами по разные стороны - нет, даже не баррикад, а смирительной рубашки. Мы снаружи, а он внутри. Хотя ему самое место среди персонала, урезонивающего слишком буйных.
Да поздно уж... Русский язык на Украине умер, то, на чем изъясняются якобы русскозычные на самом деле - суржик, хоть для русского языка такой термин и не применяется. Даже Гордон, хоть и работал когда-то в "Вечернем Киеве", где публиковались немного ранее Осип Мандельштам и Александр Борщаговский, сегодня использует какой-то не очень русский русский язык.
Так что, увы, теперь только на своем родном полуукраинском...
А.Б.
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согроконожка написал 03.03.2021 23:30
Михаил Л..++++ написал 03.03.2021 23:05
Сначала нужно избавится паразитов-буржуев написал 03.03.2021 21:40
Надо поставить памятник Дзержинскому и Сталину!
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В буржуазной рашке этого делать нельзя, потому что это будет оскорблением памяти Ф.Э. Дзержинского и И.В. Сталина. Сначала нужно избавить страну от буржуев-паразитов и от их власти.
Слава великому Сталину написал 03.03.2021 20:49
Ghazarian Levon Georgievich написал 03.03.2021 20:26
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Правильно.
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"...предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру."
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Это будет удар под дых российскому государственному аппарату, которых хочет отгородит Украину от России, выполняя заказ Запада.
Слава великому Сталину написал 03.03.2021 19:50
Нечего написал 03.03.2021 19:38
И никогда не упоминать написал 03.03.2021 19:32
marat... написал 03.03.2021 18:13
Федорчук написал 03.03.2021 17:53
Александр Загонов... написал 03.03.2021 15:16
1581 написал 03.03.2021 14:57
Оно конечно Так написал 03.03.2021 12:39
ничуть не на более исковерканном русском, написал 03.03.2021 12:05
Русское возрождение написал 03.03.2021 10:52
Афродита Гавриловна написал 03.03.2021 09:41
ПпВв написал 03.03.2021 08:21
Русское возрождение написал 03.03.2021 07:29