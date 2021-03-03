О теневом правительстве

Друзья навели на ролик К. Семина под претенциозным названием «Настоящего левого движения в России нет» https://www.youtube.com/watch?v=sqFBi7mehvc&feature=emb_logo Что ж, если не употреблять крепких слов – ложь. И вот почему.

Классовая сущность, оставаясь таковой, может менять форму борьбы. И то, что некоторые «деятели» не видят эту диалектику, только их проблемы. К примеру, военные действия полезны в виде штурма в одно время, но в виде осады в другое. Смотря по обстоятельствам. И вот командир, умеющий только штурмовать, и когда все атаки отбиты, завопил, что война проиграна. Черта с два! Стоит предпринять элементарные осадные действия по блокировке продуктов и боеприпасов, и вражеская крепость развалится с сегодня на завтра.

Поэтому проблема российского левого движения не в том, что нет объективной и классовой сущности – этого добра настолько с избытком, что рейтинг единоросов ниже рейтинга царизма – а все дело в неумении работать новыми методами в новых условиях. Но стоит овладеть ими, и путинский режим развалится подобно карточному домику.

Семин хочет по старой привычке, если просто и верно, чтобы рабочий класс принес победу опять на блюдечке с голубой каемочкой. А вот хватит чужими руками таскать каштаны из огня! Теперь не рабочий класс, а именно всякая там «творческая интеллигенция» должна идти на улицы; и по той простой причине, что расплодилась миллионами. И в том-то и дело, что никуда не денется! Ухудшение положения бюджетников будет идти быстрее, чем ухудшение положения рабочего класса. Если раньше рабочий класс был впереди под огнем врага, а интеллигенция позади, пользуясь плодами победы – теперь ровно наоборот, интеллигенция должна быть впереди, а рабочий класс, поддерживая, позади, и забирая себе большую часть победы. Он заслужил давным-давно.

Разница лишь в том, что передовые интеллигенты в лице автора этих строк понимают это, и не имеют ничего против, выполняя долг перед народом – а вот мелкобуржуазные паникеры Семины, не видя непосредственную выгоду в виде своих указующих перстов и высоких трибун; и наоборот, видя лишь риск тяжелой работы; завопили, что «настоящего левого движения нет». Но это чушь по той простой причине, что нет лишь новых методов борьбы вследствие субъективной отсталости российской «интеллигенции» не в последнюю очередь – а общую и классовую сущность хоть ложкой ешь. И не надо переваливать с больной головы на здоровую.

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Поэтому о новых формах борьбы надо поговорить непременно. И одним из таких методов является осада в виде теневого правительства. Но в том-то и дело, что такой маневр принесет плоды гораздо быстрее «левопатриотических» фронтов и даже навальнистских штурмов.

Итак, рейтинг «Единой России» упал в тартарары. Рейтинг Путина падает стабильно. Бедность углубляется, а внешние и внутренние угрозы растут. Опять-таки хроническая инфляция и девальвация рубля, и многие регионы близки к банкротству. Да и насчет прекращения вирусных ограничений бабушка надвое сказала. И, казалось бы, огромный простор для оппозиции в таких условиях. Ан нет. «Либеральная» оппозиция фактически разгромлена; а «левая» испытывает кризис роста. КПРФ уже не оппозиция – а прозревшие социалисты еще не оппозиция (еще раз, это кризис роста и формы).

Выход только один, и он заключается в создании теневого правительства. Таковое должно состоять из четырех президиумов с секретарем, не мудрствуя лукаво. Это производственно-финансовый, национальной безопасности, социальный и информационный. И сразу станет ясно, кто есть ху. Если иной деятель, бьющий себя в оппозиционную грудь, испугается входить в такое правительство, – тот банальный трус и махинатор. А который не побоится, - тот и будет настоящим бойцом.

Но все же некоторый читатель может удивиться. Он вроде бы слышал про мировую практику теневых правительств; но партия (или пул партий) должна быть инициативой. Увы, мы находимся в современной России. Во-первых, само партийное строительство скомпрометировано полным предательством Зюганова-Жириновского-Миронова. Во-вторых, путинский режим перешел на вторую скорость по закручиванию гаек; и легальная и честная оппозиционная партия фактически невозможна. Выход заключается сразу в практической и поэтому популярной в глазах народа правительственно-ориентированной альтернативе. И именно в пику постоянным провалам официального режима.

Стоит допустить для примера, что производственно-финансовый президиум состоит из Мельниченко, Ведуты, Комолова, Делягина, а уж о лидерах профсоюзов, отмеченных боевитостью (а таковых уже немало), и говорить нечего; президиум национальной безопасности из Сивкова, Квачкова, Барабаша плюс ветеранская общественность (да и негласная поддержка младшего и среднего силового состава будет значительной, и о чем ниже); социальный президиум может состоять из Кагарлицкого, Федорова, Шеина, Очкиной плюс многочисленные научные сотрудники и общественные организации; информационный из Баранова, Двуреченского, Юлина, Шевченко, и с поддержкой многих левых медийных ресурсов. Еще раз, это только схема, и можно найти других и весьма достойных Ивановых-Петровых-Сидоровых. Главное, запустить мотор.

Разумеется, разложившуюся верхушку «системной оппозиции» не подпускать и на километр. И народ, получающий широкую инициативу без вражеских агентов, поддержит хоть деньгами по сто рублей в месяц, но с миру по нитке; хоть прочими ресурсами. Русский народ любит «буйных»; а в условиях подползающей нищеты тем более. Но можно и нужно сделать еще умнее, и отладить институт кандидатов вплоть до кооптации. Тогда, как не парадоксально для некоторых, властное давление будет не столь эффективным. Если задержать Иванова, то Петров придет на его место с большим умом и сообразительностью, и стоит ли задерживать. А если негодование трудящихся будет расти по каждой репрессии, так еще лучше для организованной оппозиции и теневого правительства.

Но более того! Тогда все махинации президентской администрации по выборам, по поводу изменений конституции, насчет приступов «антивирусного» волюнтаризма и так далее – ПОПУСТУ! Потому что теневое правительство будет формировать параллельные органы власти все равно; и готовые въехать в Кремль в любой кризисный момент. В частности, начхать на махинации приближающихся думских выборов с высокой колокольни. Разве что предвыборные штабы могут быть образованы в виде готовых региональных органов. Следовательно, все общественное внимание будет приковано к деятельности организованной оппозиции – и запутывание мозгов всякими трансфертами испарится, как дым.

И не надо наводить тень на плетень, что наверху виднее. Чушь! Что, Димочка Патрушев умнее Мельниченко?.. Ха-ха. Стоит последнему привыкнуть с недельку и получить полную информацию, то лучшего министра сельского хозяйства и не сыскать. И так далее. Поэтому теневое правительство необходимо срочно!

Но тогда правительственные планы врага должны быть изучены. Никто не спорит, что они не исполняются - но конкретизировать провалы пропагандистски выгодно. А главное, теневое правительство, критикующее старое и предлагающее новое, станет умнее нынешнего Кремля в глазах народа; и с соответствующим политическим авторитетом.

И стоит начинать с национальных проектов. Написано одно – а в жизни совсем другое. А результаты национальных проектов касаются всех трудящихся с перспективой зарплат и окладов. И коль конкретные цифры и факты будут тыкать единоросов мордой в их же д…о, теневое правительство наберет быструю популярность.

Итак, майские указы президента провалились с треском. Кстати, Кремль пытается заболтать этот провал вторым пакетом а-ля тяни мочало, начинай сначала; но теневое правительство и должно разоблачать подобные выверты. Поэтому перспектива одна – замена режима.

Даже официальные показатели стратегии национальной безопасности в аспекте «доля территории, не соответствующая экологическим нормам - доля расходов в ВВП на культуру - доля на науку и образование - уровень инфляции и безработицы - децильный коэффициент - ВВП на душу населения - ожидаемая продолжительность жизни» - все это фактически провалено. Негатив растет по всем фронтам. Разве что «доля современных образцов вооружения» еще туда-сюда, и то благодаря наследию Советского Союза.

Но все же о каком-нибудь национальном проекте хотя бы в прикидку, и для методического примера. Возьмем здравоохранение. Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024. Цели и целевые показатели: 1. Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения. 2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения. 3. Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения. 4. Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей. 5. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Два года уже прошло. И уже и даже по всему населению, и согласно данным Росстата, в 2020 году убыль населения России составила 511 тысяч человек: по итогам 2019, его численность составляла 146,7 миллионов человек, а к январю 2021 этот показатель снизился до 146,2 млн. И это официальные данные, которым верить так себе. А настоящие данные еще хуже.

Вот с настоящими данными-то и проблема. Надо копаться в интернете сутками. Но даже самый беглый просмотр дает следующие ссылки: «Россия достигла уровня Сирии по смертности трудоспособных мужчин» https://www.youtube.com/watch?v=I8gNlSJ7VMU Порядка 24% всех смертей в России приходится на долю граждан трудоспособного возраста, причем 80% из них составляют мужчины. Как сообщает ТАСС, такие данные привел во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

Или «Минздрав: смертность от ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) за 10 месяцев 2020 года выросла на 6,6% https://vademec.ru/news/2020/11/27/minzdrav-smertnost-ot-ssz-za-10-mesyatsev-2020-goda-vyrosla-na-6-6/ Не упала, а ВЫРОСЛА! «Проект», мать иху, и чем дальше, тем хуже.

А снижение по младенческой смертности и новообразованиям настолько скромное, да с нашей продажной статистикой, что близко к погрешности. А главное, - как бы это помягче выразиться, - автор этих строк не шовинист, но все же странно, что смертность по русским областям фактически не падает, а снижение (и то ничтожное) наблюдется лишь по крупным городам и национальным республикам. А в русской деревне и «провинции» как основе основ страны, что, не люди?!.. Риторический вопрос. И даже по крупным городам Россия отстает от Японии в разы!

Так что провальные тенденции национального проекта наблюдаются даже навскидку. А если поднять общественность и настоящие цифры, то можно накопать еще более тревожные сигналы. Кстати, о кадровом дефиците медперсонала и говорить нечего; просто не хочется забивать текст многочисленными ссылками.

Вот теневое правительство и нужно для постановки всей работы на полный ход - и который вскроет вопиющий бардак по всем так называемым проектам. И получается, с одной стороны: бездарный и бесперспективный путинский режим в глазах народа - а с другой стороны: энергичное альтернативное правительство, да с налаженными связями через президиум национальной безопасности с широкими массами силовиков, у которых родители, жены и дети страдают также от бардака (и чем дальше путинское гниение, автор уверен на все сто процентов, провальных цифр будет больше). Смекаете?!..

Да и другие президиумы наведут мосты с трудящимися вплоть до поддержки массовых забастовок. А это уже системная и НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИКА.

Следовательно, говоря образно, но кратко и верно, человек не получает хорошую форму из воздуха в результате физкультуры, а укрепляет те мышцы, которые уже имеет. Многие умеют водить машину, но пилот-профессионал доводит навыки до совершенства; то есть, опять-таки, окультуривает их. И автор не выдумал что-то «конгениальное» – а предлагает лишь окультурить то, чем уже занимается большинство российской оппозиции.

Чем занимаются авторы даже на этом сайте наподобие Зимбовского, Мухина, да хоть Иванова-Петрова-Сидорова?.. Да фактической правительственной работой и занимаются в виде критики официального образования-медицины-промышленности, и предлагая свое видение. И НПСР Болдырева-Филина, и Партия дела, и «Аврора» Хазина, и Федеральный Сельсовет Мельниченко, и многочисленные левые организации и медийные ресурсы, и хоть еще кто типа экологов и правозащитников – все оные занимаются фактической правительственной работой, критикуя такие-то действия официоза, и предлагая свои. Проблема только в том, что все рассеяно там и сям. Следовательно, теневое правительство сводит всех неравнодушных и смелых в один большой и культурный потенциал – и тогда Кремлю не позавидуешь. Народ посмотрит на одних, затем на других - и сравнение может быть шокирующим.

Но более того, сама практика и рассудит насчет партийных программ. Чья партийная линия понравится народу, и начнет побеждать в правительстве – все абсолютно честно! Все на виду. Тогда только два и подлинно политических решения и останутся, и без нынешней бодяги и прочей самодельщины. Или придется поддержать другую позицию ради гигантского эффекта совместной работы – или придется покидать правительство, если считать свою позицию принципиальной. Но хоть в лоб, хоть по лбу, лучшей известности и понимания партийных программ и не найти. Поэтому теневое правительство нужно хоть так, хоть этак.

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Кто не может, ищет решения – кто не хочет, ищет отговорки. Вот и вся суть дела насчет «отсутствия левого движения». Доходит даже до абсурда. А что, семинцы не считают себя частью левого движения?.. А если считают, и оные в наличии - то и движение в наличии. А то какая-то шизофрения. Надо уж разобраться с крестиком и штанами.

Итого. Да, ленинский штурм не получается. Но тогда осада в виде теневого и альтернативного правительства может и должна получиться. Каждому овощу свое время. Не мытьем, так катанием.

Поэтому умная и здоровая российская интеллигенция должна создавать теневое правительство непременно. А уж потом и стоит разбираться с партийными разногласиями, да в условиях истинности практики. Иного выхода в сложившихся обстоятельствах не предвидится. Если уж такую легкоту не делать – тогда вообще ничего не делать, а лишь баловаться в политику.