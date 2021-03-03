Виктор Алкснис: Жалею лишь о том, что он так и не ответил за свои преступления перед страной

Вчера разместил у себя в Facebook пост, посвященный 90-летию Горбачева, который вызвал оживленную дискуссию. Но Facebook этот пост заблокировал.

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Сегодня Горбачеву исполняется 90 лет. Обычно людей, достигших столь преклонного возраста поздравляют. Но я его проклинаю.

И жалею лишь о том, что он так и не ответил за свои преступления перед страной, перед советским народом.

Я имею право говорить о нем в таком тоне поскольку в те годы, будучи народным депутатом СССР, был одним из самых яростных и принципиальных его критиков. При этом, к горькому сожалению, моя позиция не пользовалась поддержкой большинства народных депутатов СССР, мне не удалось убедить своих коллег в необходимости немедленного отстранения его от власти. Хотя такие полномочия у нас были.

Мой хороший товарищ и единомышленник народный депутат СССР Евгений Владимирович Коган, рано ушедший из жизни в 2007 году, как-то уже после развала СССР сказал мне: "Эх, Виктор! Слабаки мы с тобой оказались. Вместо того чтобы призывать к отставке Горбачева, надо было взять слово на заседании, выйти на трибуну, а потом повернуться к президиуму и положить перед Горбачевым гранату с выдернутой чекой. И вопрос с его отставкой был бы решен окончательно и бесповоротно...".

От редакции: Мы обязаны помочь Виктору Имантовичу донести до людей его мысли по этому поводу - они ценны и для истории, и для текущей политики, и для нашего общего морального самочувствия.