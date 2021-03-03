Виктор Алкснис: Жалею лишь о том, что он так и не ответил за свои преступления перед страной

Вчера разместил у себя в Facebook пост, посвященный 90-летию Горбачева, который вызвал оживленную дискуссию. Но Facebook этот пост заблокировал.
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Сегодня Горбачеву исполняется 90 лет. Обычно людей, достигших столь преклонного возраста поздравляют. Но я его проклинаю.
И жалею лишь о том, что он так и не ответил за свои преступления перед страной, перед советским народом.
Я имею право говорить о нем в таком тоне поскольку в те годы, будучи народным депутатом СССР, был одним из самых яростных и принципиальных его критиков. При этом, к горькому сожалению, моя позиция не пользовалась поддержкой большинства народных депутатов СССР, мне не удалось убедить своих коллег в необходимости немедленного отстранения его от власти. Хотя такие полномочия у нас были.
Мой хороший товарищ и единомышленник народный депутат СССР Евгений Владимирович Коган, рано ушедший из жизни в 2007 году, как-то уже после развала СССР сказал мне: "Эх, Виктор! Слабаки мы с тобой оказались. Вместо того чтобы призывать к отставке Горбачева, надо было взять слово на заседании, выйти на трибуну, а потом повернуться к президиуму и положить перед Горбачевым гранату с выдернутой чекой. И вопрос с его отставкой был бы решен окончательно и бесповоротно...".
От редакции: Мы обязаны помочь Виктору Имантовичу донести до людей его мысли по этому поводу - они ценны и для истории, и для текущей политики, и для нашего общего морального самочувствия.
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Кроме совсем уж написал 04.03.2021 21:18
котБегемот написал 04.03.2021 12:10
Причина гибели СССР написал 04.03.2021 03:42
согроконожка написал 03.03.2021 23:52
INDEVOR901 написал 03.03.2021 23:32
Но сейчас бункер народного любимца охраняет больше полицаев
чем во всем СССР было милиции и гранату туда не пронесешь-карантин!
ХК написал 03.03.2021 22:04
Была создана в раннем Союзе Рабоче -Крестьянская инспекция,но, очевидно,очень она мешала этим новоявленным господам,которые тихонько не только ее похерили,но постепенно исключили даже нормальную товарищескую дискуссию,критическое проявление к к. л. ненормальным проявлениям.Так постепенно они захватили власть в стране и совершили чудовищное по своим последствиям предательство.Поэтому никаких руководящих и управляющих незаменимых говорунов!Все под контроль трудового народа.
"Как большевики угробили революцию". написал 03.03.2021 21:54
ЛХ написал 03.03.2021 20:44
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Не построишь точно, не зная законов общественного развития. Точно также не построишь самый простой самолет, который бы летал, не зная
законов аэродинамики. Вывод может быть только один УЧИТЬСЯ, как в свое время В.И.Ленин призывал учиться. Чтобы эффективно управлять
системой необходимо чтобы управляющее устройство имело сложность на порядок выше управляемой системы - есть обьективный закон управления. В переводе на понятный язык - управляющая элита данного государства должна быть самой умной и самой образованной.
Только при этих условиях возможно успешное развитие данного государства. Это предполагает то, о чем говорил В.И.Ленин - УЧИТЬСЯ ПОСТОЯННО, ВСЮ ЖИЗНЬ чтобы практически решать всегда возникающие новые задачи. Учиться постоянно - это чертовски трудно, особенно,
если вы достигли определенного уровня в социальном статусе. Вот и здесь есть ловушка для элиты - или а) ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ и таким
образом стараться быть, образно говоря в форме, чтобы адекватно реагировать на новые управленческие задачи, или б) расслабиться и жить
в свое удовольствие, используя свой социальный статус, привиллегии и т.д. б) возможно долговременно только тогда, когда все те, кто не относится к элите должен быть как минимум не УМНЕЕ и не ОБРАЗОВАНЕЕ ее. Смотри примеры Индии - создание каст. Пример Китая - создание иероглифической письменности (образованные обьязаны были знать порядка 30 тысяч знаков). Для простолюдина хватало 8 тысяч.
Кстати есть проблема в Китае и сегодня. Не зря же как Япония так и Корея (Южная) реформировали свою письменность. Что мы имеем в остатке в варианте б) - ДЕГРАДАЦИЯ управляющих элит, что и имело место в СССР после смерти И.Сталина. При И.Сталине элиты дложны были постоянно были учиться. После его смерти, элиты решили жить в свое удовольствие. Началось с деградации школьного образования -
были написаны новые учебники, ликвидированы такие важные дисциплины как логика, психология. Что и получили деградация по восходящей - Хрущев - Брежнев - Андропов - Горбачев - КРАХ. На Западе не лучше, те же США - Эзенхауер - Кеннеди - Никсон - Обама - Байден (имеет деменцию) - приехали.
жжжжжжжжж написал 03.03.2021 19:57
Ничего бы не изменило написал 03.03.2021 19:50
Поэтому у власти в позднем СССР были востребованы только такие как Горбачев и ему подобные. Нину Андрееву и прочих искренних коммунистов никто наверх естественно никогда бы не выдвинул. Они со своими принципами партийным бонзам и нахрен были не нужны.
В. написал 03.03.2021 19:00
...Всякие ельцины, яковлевы, шеварнадзы, кравчуки, шушкевичи, гавриилопоповы, хасбулатовы, руцкие, гайдары, чубайсы, черномырдины и т.д., и т.д., и т.п. от этого ведь никуда бы не делись.
грамотный, однако написал 03.03.2021 17:56
Он так ничего и не доказал этой критикой. По одной простой причине - никакого другого социализма не бывает и не может быть.
В условиях экономики, основанной на далеко зашедшем разделении труда, иначе не будет. Альтернативой предпринимателю всегда будет только назначенный государством чиновник. Бюрократический социализм это как мокрая вода или маслянистое масло. Хоть убейся об стену, но другого социализма не построишь.
Троцкий до того, как его выгнали за границу, сам был типичным бюрократом и действовал чисто бюрократическими методами. Противником этих методов он стал только в эмиграции.
ЛХ написал 03.03.2021 17:34
краха СССР. В этом смысле книга Л.Д.Троцкого " «Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?», написанная в 1936 году, является фундаментальной работой в выяснении причин краха СССР. Особенно ценна эта книга тем, что ее писал не просто активный участник Октябрьской
революции но и второй по роли человек после В.И.Ленина и являющейся безусловно выдающимся деятелем рабочего движения и после Октябрьской
революции, который не был согласным с той линией ВКП(б) на построения социализма в СССР, которая победила после Октябрьской революции и смерти В.И.Ленина. Если коротко характеризовать главную причину краха СССР - то в книге «Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?»
есть четкий ответ - это возникновение после победы Октябрьской революции нового управляющего слоя в СССР под названием СОВЕТСКАЯ БЮРОКРАТИЯ, которая уже во времена Л.Д.Троцкого превратилась в замкнутый социальный слой со своими интересами, которые все больше не совпадали с интересами тех, во имя которых была совершена Октябрьская революция. Л.Д.Троцкий, наблюдал этот процесс обособления советской
бюрократии воочию, что дало ему возможность и предсказать возможную судьбу СССР. Л.Д.Троцкий делает вывод: " ...Можно возразить, что крупному бюрократу безразлич- но, каковы господствующие формы собственности, лишь бы они обеспечивали ему необходимый доход. Рассуждение это игнорирует не только неустойчивость прав бюрократа, но и вопрос о судьбе потомства. Новейший культ семьи не сва- лился с неба. Привилегии имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть ди- ректором треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрокра- тии в этой решающей области означала бы превращение ее в новый имущий класс. Наоборот, победа пролетариата над бюрократией обеспечила бы возрождение социалистической революции. Третий вариант возвращает нас, следовательно, к двум первым, с которых мы начали в интересах простоты и ясности. " (Страница 336). Т.е. в 1991 в СССР реализовался именно этот вариант, когда совбюрократия из ДЕ-ФАКТО владельцев средств производства стала владельцем ДЕ-ЮРЕ. Причем этот переход средств производства
с ДЕ-КАКТО к ДЕ-ЮРЕ произошел за счет РАЗВАЛА СТРАНЫ. Был при этот развал страны СССР неизбежен (возврат к границам 16-го столетия), предстоит ответить историкам, но ясно - это был наихудший вариант. С этой точки зрения главная вина лежит понятно на КПСС, как правящей партии
в СССР.
грамотный, однако написал 03.03.2021 17:29
И не забывайте "убили" - ИЗОЛЯЦИЕЙ СТРАНЫ,которую желают вернуть Путиноиды и реакционная часть коммунистов, чтобы попытаться сделать КНДР!
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Между путинской Россией и КНДР есть разница. В КНДР уже построили и развивают далее рыночную экономику, чтобы выжить (без рынка сдохнешь, это даже Ленин понял в 1921), а в России рынок сворачивают в угоду Путину, Алкснису и товарищу "от редакции". Чем это закончится? Да тем же самым, что и 30 лет назад. "Если ты повторяешь действия, то повторишь и результат" (А.Эйнштейн). Грамотный был мужик, не чета отставным солдафонам типа Алксниса.
Дополнение написал 03.03.2021 16:32
Окстись написал 03.03.2021 16:24
заметил написал 03.03.2021 15:56
1581 написал 03.03.2021 15:18
Папа Карло написал 03.03.2021 14:41
Папа Карло написал 03.03.2021 14:37
P.s. А насчет гранаты - идея хорошая. Только надо было сразу бросать в Президиум.