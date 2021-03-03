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Московский листок

Виктор Алкснис: Жалею лишь о том, что он так и не ответил за свои преступления перед страной

Опубликовано 03.03.2021 в разделе комментариев 27

ссср социализм горбачев кпсс алкснис
Виктор Алкснис: Жалею лишь о том, что он так и не ответил за свои преступления перед страной

Вчера разместил у себя в Facebook пост, посвященный 90-летию Горбачева, который вызвал оживленную дискуссию. Но Facebook этот пост заблокировал. 

***

Сегодня Горбачеву исполняется 90 лет. Обычно людей, достигших столь преклонного возраста поздравляют. Но я его проклинаю. 

И жалею лишь о том, что он так и не ответил за свои преступления перед страной, перед советским народом. 

Я имею право говорить о нем в таком тоне поскольку в те годы, будучи народным депутатом СССР, был одним из самых яростных и принципиальных его критиков. При этом, к горькому сожалению, моя позиция не пользовалась поддержкой большинства народных депутатов СССР, мне не удалось убедить своих коллег в необходимости немедленного отстранения его от власти. Хотя такие полномочия у нас были. 

Мой хороший товарищ и единомышленник народный депутат СССР Евгений Владимирович Коган, рано ушедший из жизни в 2007 году, как-то уже после развала СССР сказал мне: "Эх, Виктор! Слабаки мы с тобой оказались. Вместо того чтобы призывать к отставке Горбачева, надо было взять слово на заседании, выйти на трибуну, а потом повернуться к президиуму и положить перед Горбачевым гранату с выдернутой чекой. И вопрос с его отставкой был бы решен окончательно и бесповоротно...".

От редакции: Мы обязаны помочь Виктору Имантовичу донести до людей его мысли по этому поводу - они ценны и для истории, и для текущей политики, и для нашего общего морального самочувствия.



Рейтинг:   4.18,  Голосов: 51
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Всего комментариев к статье: 27
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Весь народ,
Кроме совсем уж написал 04.03.2021 21:18
Конченных воров и подонков, присоединяется к словам достойнейшего депутата В.И. Алксниса.
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Re: Не убивайтесь.. Большевики проcр..
котБегемот написал 04.03.2021 12:10
Не большевики, а большевикОВ просррр... "использовали, высушили и", но это уже другая история
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(без названия)
Причина гибели СССР написал 04.03.2021 03:42
Не просто в возникновении советской бюрократии. Без бюрократии невозможно никакое государство. А в отсутствии всякой зависимости советской номенклатурной касты от низов, ее абсолютной неподконтрольности. Она ими не избиралась и не была им подотчетна, у нее была 100%-я власть над советским обществом без всякой ответственности перед ним. За секретарем райкома и выше правоохранительные органы без санкции ЦК не имели права даже следить, их нельзя было привлекать к суду как обычных граждан. Значит перерождение моральное и умственное советской правящей касты было только вопросом времени. Народовластие и социализм в стране отсутствовали, бюрократии принадлежало все, народу ничего. Вместо частных собственников вся собственность стала принадлежать коллективно всей номенклатуре. При Сталине номенклатура тоже не отвечала перед народом, но хотя бы отвечала перед беспощадным вождем. Только террор с его стороны держал советские верхи в тонусе и не позволял им деградировать, только поэтому система при нем давала высокие результаты. После смерти Сталина политбюро бдительно следило, чтобы генсек был или дурак вроде Хрущева, или больной человек вроде Брежнева, Андропова, Черненко, или слабохарактерный слизняк вроде Горбачева. Теперь больше ни один вождь не контролировал номенклатуру, наоборот все последующие генсеки были ее марионетками. Отсутствие права наследования должностей и привилегий закономерно побудило желание у бюрократии поделить госсобственность между своими и превратится в буржуазию, и Троцкий заранее предсказал, что такое желание у советской бюрократии рано или поздно обязательно возникнет. Для реализации этого плана и понадобился развал страны.
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(без названия)
согроконожка написал 03.03.2021 23:52
Горбачев, несомненно, предатель. Но с другой стороны, его предательство не смогло бы развиться до катастрофы без перерождения компартии в партию догматиков. Горбачев - продукт догматиков от компартии. Догматики не способны отражать требования времени, они не развиваются теоретически и не способны реагировать на изменяющуюся обстановку. К сожалению сегодня все компартии заражены догматизмом поэтому нет никакого прогресса в комдвижении. Пока догматизм не будет осужден коммунистами и изжит ожидать какого-либо прогресса в комдвижении бессмысленно. Только заниматься этим некому. Нет теоретиков диалектиков, все оставлено на откуп догматикам. Даже сама проблема не осознается. Нет диагноза, а значит болезнь не лечится.
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К СОЖАЛЕНИЮ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ БЫЛА ГУМАННА!
INDEVOR901 написал 03.03.2021 23:32
Тогда да можно было бы использовать такой красивый вариант!
Но сейчас бункер народного любимца охраняет больше полицаев
чем во всем СССР было милиции и гранату туда не пронесешь-карантин!
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Re: В СССР было 18 млн коммунистов. Что Вам мешало, г-н Алкснис, потребовать создания
ХК написал 03.03.2021 22:04
Да,было!Эти коммунисты пользовались только одним правом: быть образцовым семьянином,воспитывать своих детей достойными своих дедов и отцов, преданными Советской стране,быть передовиками в труде,соблюдать принципы коллективизма,товарищеской взаимопомощи,голосовать на партийных конференциях и др.больших партийных мероприятиях так,как подскажут старшие товарищи.А,если не так,то не только из партии,но и далеко-далеко.Те же,кто должен был блюсти принципы демократического централизма и другие известные нормы партийной жизни,жили по др. принципам. Перерожденцы величайшей РСДРП обеспечили себе беспрецедентное право быть некими толкователями непререкаемой истины,оставаться на высших партийных постах пожизненно.Они настолько оторвались от масс,что уже не стеснялись в своих кругах поднимать тост За нас с Вами и путь с ними.А сейчас, что изменилось для этих кадров?
Была создана в раннем Союзе Рабоче -Крестьянская инспекция,но, очевидно,очень она мешала этим новоявленным господам,которые тихонько не только ее похерили,но постепенно исключили даже нормальную товарищескую дискуссию,критическое проявление к к. л. ненормальным проявлениям.Так постепенно они захватили власть в стране и совершили чудовищное по своим последствиям предательство.Поэтому никаких руководящих и управляющих незаменимых говорунов!Все под контроль трудового народа.
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Не убивайтесь, г-н Алкснис. Большевики проcрали Русскую революцию еще в 1922 г. Читайте статью
"Как большевики угробили революцию". написал 03.03.2021 21:54
.
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Re: возражу ЛХ
ЛХ написал 03.03.2021 20:44
" Хоть убейся об стену, но другого социализма не построишь. "
---
Не построишь точно, не зная законов общественного развития. Точно также не построишь самый простой самолет, который бы летал, не зная
законов аэродинамики. Вывод может быть только один УЧИТЬСЯ, как в свое время В.И.Ленин призывал учиться. Чтобы эффективно управлять
системой необходимо чтобы управляющее устройство имело сложность на порядок выше управляемой системы - есть обьективный закон управления. В переводе на понятный язык - управляющая элита данного государства должна быть самой умной и самой образованной.
Только при этих условиях возможно успешное развитие данного государства. Это предполагает то, о чем говорил В.И.Ленин - УЧИТЬСЯ ПОСТОЯННО, ВСЮ ЖИЗНЬ чтобы практически решать всегда возникающие новые задачи. Учиться постоянно - это чертовски трудно, особенно,
если вы достигли определенного уровня в социальном статусе. Вот и здесь есть ловушка для элиты - или а) ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ и таким
образом стараться быть, образно говоря в форме, чтобы адекватно реагировать на новые управленческие задачи, или б) расслабиться и жить
в свое удовольствие, используя свой социальный статус, привиллегии и т.д. б) возможно долговременно только тогда, когда все те, кто не относится к элите должен быть как минимум не УМНЕЕ и не ОБРАЗОВАНЕЕ ее. Смотри примеры Индии - создание каст. Пример Китая - создание иероглифической письменности (образованные обьязаны были знать порядка 30 тысяч знаков). Для простолюдина хватало 8 тысяч.
Кстати есть проблема в Китае и сегодня. Не зря же как Япония так и Корея (Южная) реформировали свою письменность. Что мы имеем в остатке в варианте б) - ДЕГРАДАЦИЯ управляющих элит, что и имело место в СССР после смерти И.Сталина. При И.Сталине элиты дложны были постоянно были учиться. После его смерти, элиты решили жить в свое удовольствие. Началось с деградации школьного образования -
были написаны новые учебники, ликвидированы такие важные дисциплины как логика, психология. Что и получили деградация по восходящей - Хрущев - Брежнев - Андропов - Горбачев - КРАХ. На Западе не лучше, те же США - Эзенхауер - Кеннеди - Никсон - Обама - Байден (имеет деменцию) - приехали.
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(без названия)
жжжжжжжжж написал 03.03.2021 19:57
Про гранату с чекой идея правильная.
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(без названия)
Ничего бы не изменило написал 03.03.2021 19:50
И дело вообще не в Горбачеве. Горбачев был выдвинут во власть выродившейся номенклатурой и отвечал ее КЛАССОВЫМ ИНТЕРЕСАМ. Именно такой как он и его соратники вроде Яковлева и Шеварнадзе и были востребованы правящим классом в позднем разложившимся СССР, потому СССР и был обречен даже и без Горбачева, ибо причина его краха была СИСТЕМНАЯ, а не случайная. Или опять кто-то собирается рассказывать бредятину о том, что в СССР правили рабочие и крестьяне ? В это уже не верят даже самые конченные лохи.
Поэтому у власти в позднем СССР были востребованы только такие как Горбачев и ему подобные. Нину Андрееву и прочих искренних коммунистов никто наверх естественно никогда бы не выдвинул. Они со своими принципами партийным бонзам и нахрен были не нужны.
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А что бы это изменило?
В. написал 03.03.2021 19:00
Ну не стало бы после этой "гранаты" Горбачева, Лукьянова и кто там еще рядом с ними сидел... И что изменилось бы?
...Всякие ельцины, яковлевы, шеварнадзы, кравчуки, шушкевичи, гавриилопоповы, хасбулатовы, руцкие, гайдары, чубайсы, черномырдины и т.д., и т.д., и т.п. от этого ведь никуда бы не делись.
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возражу ЛХ
грамотный, однако написал 03.03.2021 17:56
Троцкий много посвятил бесполезной писанине типа критики "бюрократического социализма".
Он так ничего и не доказал этой критикой. По одной простой причине - никакого другого социализма не бывает и не может быть.
В условиях экономики, основанной на далеко зашедшем разделении труда, иначе не будет. Альтернативой предпринимателю всегда будет только назначенный государством чиновник. Бюрократический социализм это как мокрая вода или маслянистое масло. Хоть убейся об стену, но другого социализма не построишь.
Троцкий до того, как его выгнали за границу, сам был типичным бюрократом и действовал чисто бюрократическими методами. Противником этих методов он стал только в эмиграции.
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(без названия)
ЛХ написал 03.03.2021 17:34
Чтобы понять, почему рухнул СССР, необходимо знать реальные причины этого краха. Т.е. выявить как обьективные так и субьективные причины
краха СССР. В этом смысле книга Л.Д.Троцкого " &#171;Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?&#187;, написанная в 1936 году, является фундаментальной работой в выяснении причин краха СССР. Особенно ценна эта книга тем, что ее писал не просто активный участник Октябрьской
революции но и второй по роли человек после В.И.Ленина и являющейся безусловно выдающимся деятелем рабочего движения и после Октябрьской
революции, который не был согласным с той линией ВКП(б) на построения социализма в СССР, которая победила после Октябрьской революции и смерти В.И.Ленина. Если коротко характеризовать главную причину краха СССР - то в книге &#171;Преданная революция: Что такое СССР и куда он идет?&#187;
есть четкий ответ - это возникновение после победы Октябрьской революции нового управляющего слоя в СССР под названием СОВЕТСКАЯ БЮРОКРАТИЯ, которая уже во времена Л.Д.Троцкого превратилась в замкнутый социальный слой со своими интересами, которые все больше не совпадали с интересами тех, во имя которых была совершена Октябрьская революция. Л.Д.Троцкий, наблюдал этот процесс обособления советской
бюрократии воочию, что дало ему возможность и предсказать возможную судьбу СССР. Л.Д.Троцкий делает вывод: " ...Можно возразить, что крупному бюрократу безразлич- но, каковы господствующие формы собственности, лишь бы они обеспечивали ему необходимый доход. Рассуждение это игнорирует не только неустойчивость прав бюрократа, но и вопрос о судьбе потомства. Новейший культ семьи не сва- лился с неба. Привилегии имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть ди- ректором треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрокра- тии в этой решающей области означала бы превращение ее в новый имущий класс. Наоборот, победа пролетариата над бюрократией обеспечила бы возрождение социалистической революции. Третий вариант возвращает нас, следовательно, к двум первым, с которых мы начали в интересах простоты и ясности. " (Страница 336). Т.е. в 1991 в СССР реализовался именно этот вариант, когда совбюрократия из ДЕ-ФАКТО владельцев средств производства стала владельцем ДЕ-ЮРЕ. Причем этот переход средств производства
с ДЕ-КАКТО к ДЕ-ЮРЕ произошел за счет РАЗВАЛА СТРАНЫ. Был при этот развал страны СССР неизбежен (возврат к границам 16-го столетия), предстоит ответить историкам, но ясно - это был наихудший вариант. С этой точки зрения главная вина лежит понятно на КПСС, как правящей партии
в СССР.
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(без названия)
грамотный, однако написал 03.03.2021 17:29
Дополнение написал 03.03.2021 16:32
И не забывайте "убили" - ИЗОЛЯЦИЕЙ СТРАНЫ,которую желают вернуть Путиноиды и реакционная часть коммунистов, чтобы попытаться сделать КНДР!
=============
Между путинской Россией и КНДР есть разница. В КНДР уже построили и развивают далее рыночную экономику, чтобы выжить (без рынка сдохнешь, это даже Ленин понял в 1921), а в России рынок сворачивают в угоду Путину, Алкснису и товарищу "от редакции". Чем это закончится? Да тем же самым, что и 30 лет назад. "Если ты повторяешь действия, то повторишь и результат" (А.Эйнштейн). Грамотный был мужик, не чета отставным солдафонам типа Алксниса.
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(без названия)
Дополнение написал 03.03.2021 16:32
И не забывайте "убили" - ИЗОЛЯЦИЕЙ СТРАНЫ,которую желают вернуть Путиноиды и реакционная часть коммунистов, чтобы попытаться сделать КНДР!
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Re:
Окстись написал 03.03.2021 16:24
Страну развалили большевики абсурдной идеей "социализма" в отсталой стране, без рыночной экономикой, гос. рабовладением, бюрократической партократией, имперской милитаристской политикой,гонкой вооружения( вместо сотрудничества) массовыми репрессиями и убогой социалкой!
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Re:уптреблять надо меньше .......
заметил написал 03.03.2021 15:56
Вроде-бы Горбачев из танков Верховный Совет не расстреливал,рязанским сахарком не баловался,Гулаги не создавал. И самый плохой ,однако,Виноват он лишь в том ,что откровенных людоедов отправлял на персональную пенсию ,а не запытывал в подвалах.Если строишь правовое государство иначе и нельзя! А людоеды этим и воспользовались ......
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(без названия)
1581 написал 03.03.2021 15:18
а нельзя запретить горбачеву въезд в рф?
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Re: В СССР было 18 млн коммунистов. Что Вам мешало, г-н Алкснис, потребовать создания
Папа Карло написал 03.03.2021 14:41
Боюсь, что Ваши предложения слишком утопичны. Вы явно недооцениваете всю тяжесть поразившей страну при Горбострате беды и переоцениваете способность и готовность действовать тогдашних членов КПСС. Будь в КПСС достаточно настоящих коммунистов и решительных людей, эта плешивая ***** долго бы у власти не просидела, а скорее всего и вовсе власти не получила.
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(без названия)
Папа Карло написал 03.03.2021 14:37
За тысячелетнюю историю страны в России было много разных правителей, были великие гении, были так себе - средненькие, были и откровенные ничтожества, а также разнообразные негодяи, скоты и садисты. Но более омерзительной, более чудовищной по последствиям своих действий фигуры, чем Горбачев не было в России за всю ее тысячелетнюю историю. Развалить такую великую страну. Да, это надо было умудриться.
P.s. А насчет гранаты - идея хорошая. Только надо было сразу бросать в Президиум.
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