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Московский листок

Навального отправили в колонию, в которой шьют трусы для ФСИН

Опубликовано 03.03.2021 в разделе комментариев 13

навальный фсин колония трусы
Навального отправили в колонию, в которой шьют трусы для ФСИН

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, которая поставляет нижнее белье для нужд ФСИН.

В частности, в 2018 году ИК-2 получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Как сообщает The Insider, сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Согласно данным сайта Госзакупки, колония должна была поставить 4 тысячи трусов и кальсон по цене в 81 рубль за штуку. Сорочки были оценены дороже — по 311 рублей.

Изготовленные заключенными вещи купить можно не только по госконтракту: руководство ФСИН призывает предпринимателей к сотрудничеству. На официальном сайте УФСИН по Владимирской области вывешен каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Среди них — сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в ИК-2.

 



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Всего комментариев к статье: 13
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В ФСИН почти половина-мигранты среднеазиаты, а моджахеды нижнее белье не носят
Яндогес написал 05.03.2021 13:25
....
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(без названия)
2213 написал 04.03.2021 23:07
Автор,информцию надо сначала проверять,а уж потом-вбрасывать на сайт.Г-н навальный еще ни в какое ИК-2 не прибывал,а находится в кольчугинском сизо,поинтересоваться было-не судьба?А,вранья и на федеральных каналах уже столько,что-девать некуда.
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ЧТО ДЛЯ НАС СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС?
ИВАН СУХОВ написал 03.03.2021 23:24
Нам уже надеяться не на что реальное! Поэтому светлым будущим для нас
будет время когда на скамье Гаагского трибунала будет сидеть подсудимый
Путин в трусах сшитых зэком Навальным!
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''Я вижу... в тюрьмах немало остроумных людей''
Граф Монте-Кристо написал 03.03.2021 23:10
Людей с мужественной ''харизмой'', отправляя ''на зону'', приобщают к мужским общественно-полезным профессиям: бетонщики, водители, лесорубы, сварщики.
А ЭТО истеричное женообразное существо - швеей-мотористкой...
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(без названия)
жжжжжжжжж написал 03.03.2021 20:03
Почему горбоельцинские придурки решали что Навальный борется с коррупцией?
Если бы конферансье и балалаешник Навальный боролся с коррупцией то собирал папки
компромата, сдавал в прокуратуру и ТРЕБОВАЛ завести уголовные дела.
Навальный кормится на звиздеже о коррупции. Отдыхает в Эмиратах, жрет омаров и шашлыки.
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Re:Сeкс знакoмствa
Попробуешь,а потом твои ноги написал 03.03.2021 20:01
еще две недели будут торчать из придорожной канавы.
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(без названия)
А ты говоришь... написал 03.03.2021 17:44
Оказывается западная дипломатия интересуется не только берлинским пациентом. Группа поддержки из немецкого, польского и чешского консулов прибыла 16. 02. на процесс о педофилии в Санкт-Петербурге.
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Re: Оно конечно Так
Igor написал 03.03.2021 16:32
А с чего ты взял, что у Навального будет Власть! На стороне Навального сейчас СПРАВЕДЛИВОСТЬ!И она попрана! И все ЧЕСТНЫЕ люди должны идти и защищать ЕЕ! Нравится им Навальный или нет!Шпион он Натовский или нет!
Вот Зюганову например - плевать на справедливость
И Патриарху похоже тоже
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(без названия)
Роки написал 03.03.2021 13:48
Свободу Навальному, колония Путикам!
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(без названия)
Антифа написал 03.03.2021 13:46
Расправа с Навальным с помощью фабрикации "Дела"на пустом месте - Подтверждение, что мы живем в авторитарном, профашистском государстве, где не действую Конституция, законы и право, а все управляется Ложью, Страхом, Произволом Хунты и Насилием,вплоть до "эскадронов смерти", как в странах третьего мира! Готовьтесь к войне, которую не избежать!
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(без названия)
Криоген написал 03.03.2021 13:07
Сшитые лично Навальным трусы можно будет продавать с аукциона Сотби.
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(без названия)
Оно конечно Так написал 03.03.2021 12:45
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Трусы ''от Навального''
Самый модный тренд написал 03.03.2021 12:26
этого сезона!
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