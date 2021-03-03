Навального отправили в колонию, в которой шьют трусы для ФСИН

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, которая поставляет нижнее белье для нужд ФСИН.
В частности, в 2018 году ИК-2 получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Как сообщает The Insider, сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Согласно данным сайта Госзакупки, колония должна была поставить 4 тысячи трусов и кальсон по цене в 81 рубль за штуку. Сорочки были оценены дороже — по 311 рублей.
Изготовленные заключенными вещи купить можно не только по госконтракту: руководство ФСИН призывает предпринимателей к сотрудничеству. На официальном сайте УФСИН по Владимирской области вывешен каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Среди них — сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в ИК-2.
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Яндогес написал 05.03.2021 13:25
2213 написал 04.03.2021 23:07
ИВАН СУХОВ написал 03.03.2021 23:24
будет время когда на скамье Гаагского трибунала будет сидеть подсудимый
Путин в трусах сшитых зэком Навальным!
Граф Монте-Кристо написал 03.03.2021 23:10
А ЭТО истеричное женообразное существо - швеей-мотористкой...
жжжжжжжжж написал 03.03.2021 20:03
Если бы конферансье и балалаешник Навальный боролся с коррупцией то собирал папки
компромата, сдавал в прокуратуру и ТРЕБОВАЛ завести уголовные дела.
Навальный кормится на звиздеже о коррупции. Отдыхает в Эмиратах, жрет омаров и шашлыки.
Попробуешь,а потом твои ноги написал 03.03.2021 20:01
А ты говоришь... написал 03.03.2021 17:44
Igor написал 03.03.2021 16:32
Вот Зюганову например - плевать на справедливость
И Патриарху похоже тоже
Роки написал 03.03.2021 13:48
Антифа написал 03.03.2021 13:46
Криоген написал 03.03.2021 13:07
Оно конечно Так написал 03.03.2021 12:45
Самый модный тренд написал 03.03.2021 12:26