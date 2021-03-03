Навального отправили в колонию, в которой шьют трусы для ФСИН

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, которая поставляет нижнее белье для нужд ФСИН.

В частности, в 2018 году ИК-2 получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Как сообщает The Insider, сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Согласно данным сайта Госзакупки, колония должна была поставить 4 тысячи трусов и кальсон по цене в 81 рубль за штуку. Сорочки были оценены дороже — по 311 рублей.

Изготовленные заключенными вещи купить можно не только по госконтракту: руководство ФСИН призывает предпринимателей к сотрудничеству. На официальном сайте УФСИН по Владимирской области вывешен каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Среди них — сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в ИК-2.