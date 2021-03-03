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Московский листок

Семья экс-министра сельского хозяйства Ткачева стала крупнейшим землевладельцем России

Опубликовано 03.03.2021 в разделе комментариев 3

ткачев "агрокомплекс"
Семья экс-министра сельского хозяйства Ткачева стала крупнейшим землевладельцем России

Компания "Агрокомплекс", принадлежащая семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, возглавила рейтинг крупнейших землевладельцев России. Как сообщает Forbes, ей принадлежат 660 тысяч гектаров в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области на 88,6 млрд рублей.

На втором месте оказался "Продимекс" Игоря Худокормова, земельные участники которого в Центрально-Черноземном районе площадью 892,2 тысячи гектаров оцениваются в 65,1 миллиарда рублей.

Далее идет "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников, которому принадлежат 1,047 миллиона гектаров, стоимость которых составляет 49,1 миллиарда рублей.

Четвертую строчку рейтинга занимает агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова (474,8 тысячи гектаров, 48,2 миллиарда рублей). В десятке также лидеров также оказались "Русагро", "Покровский", "Эконива-АПК", "Авангард-Агро", ГАП "Ресурс" и "Волго-Дон Агроинвест".

Совокупно крупнейшим землевладельцам России принадлежит 8,3 миллиона гектаров. Стоимость общего земельного надела в сравнении с прошлым годом выросла почти на треть (с 471,6 до 617,31 миллиарда рублей).

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
вопрос вот такой! написал 04.03.2021 06:46
как земля может быть в чьей то собственности?
он ткачев,создал эту землю,кровь за нее проливал?
земля может быть только государственной и сдаваться в аренду на определенных условиях!
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ЗЕМЛЯ-ЭТО БАНКОВСКИЙ СЧЕТ!
ИВАН СУХОВ написал 03.03.2021 23:16
Сама Земля этим ворюгам до сраки-они ею торгуют или сдают в банки
под огромные кредиты которые переводят за бугор на свои счета.
И немножко Шэфу!
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вот в чем вопрос
Рафик Кулиев написал 03.03.2021 14:37
На кой черт нужны тысячи га земли отдельному человеку, если он не в состоянии единолично обрабатывать эти тысячи га?
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