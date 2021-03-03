Минюст признал профсоюз "Альянс врачей" иностранным агентом

Министерство юстиции включило профсоюз "Альянс врачей" в список иностранных агентов, заявили в пресс-службе ведомства. "В ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности", - говорится в сообщении.

"Альянс врачей" - независимый профсоюз медицинских работников, созданный в августе 2018 года. На сайте организации указано, что он защищает права медицинских работников по всей стране, отделения есть в 42 регионах.

По словам пресс-секретаря организации Александры Захаровой, альянс пока не получил никакого уведомления. "Это для нас такая же новость, как и для вас. Мы сами ждем объяснений от Минюста", - сказала Захарова "Открытым медиа".

Напомним, глава профсоюза, врач-офтальмолог Анастасия Васильева с конца января находилась под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста 23 января. 25 февраля ей изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Теперь ей запрещено выходить из дома с 20:00 до 8:00.