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Московский листок

Минюст признал профсоюз "Альянс врачей" иностранным агентом

Опубликовано 03.03.2021 в разделе комментариев 3

"альянс врачей" иностранный агент
Минюст признал профсоюз "Альянс врачей" иностранным агентом

Министерство юстиции включило профсоюз "Альянс врачей" в список иностранных агентов, заявили в пресс-службе ведомства. "В ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности", - говорится в сообщении.

"Альянс врачей" - независимый профсоюз медицинских работников, созданный в августе 2018 года. На сайте организации указано, что он защищает права медицинских работников по всей стране, отделения есть в 42 регионах.

По словам пресс-секретаря организации Александры Захаровой, альянс пока не получил никакого уведомления. "Это для нас такая же новость, как и для вас. Мы сами ждем объяснений от Минюста", - сказала Захарова "Открытым медиа".

Напомним, глава профсоюза, врач-офтальмолог Анастасия Васильева с конца января находилась под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции протеста 23 января. 25 февраля ей изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Теперь ей запрещено выходить из дома с 20:00 до 8:00.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
2123 написал 04.03.2021 17:30
Интересно,на кой бы западу понадобилось финансировать "профсоюз российских врачей",которые,в принципе,никак на политическую ситуацию в стране повлиять не могут,причем,не только "в интересах запада",но и даже в своих собственных интересах?Дело,тут,конечно же в другом,ведь "альянс врачей",не входит в российское неофеодальное обьединение,которое называется "ФНПР",не подчиняется ему,и не признает его бессмысленных методов,а значит,не подчиняется полностью и самой российской неофеодальной власти.А такая категория населения,которая в давние прошедшие времена могла бы оказаться в числе "врагов народа",например,сегодня,обязательно получает статус "иностранного агента",то есть,если тебе в чем-либо не нравятся действия российских властей,то ты уже и "иностранный агент",или,по-старому "враг народа".Но,в таком случае,кем тогда можно считать высших российских чиновников,которые выводят сотни миллиардов бюджетных денег именно туда,где и вербуют таких "агентов",если не "иностранными суперагентами"?
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Запущенный глобальным коронафшизмом флешмоб, называемый ''пандемией'', показал, что его главные
исполнители - ''люди в белых халатах'' написал 03.03.2021 22:11
(в комбинезонах биологической или химической защиты) все поголовно являются персоналом ''айнзацгрупп'', стоящих на службе глобальной ''рейхсканцелярии'', и занимающихся решением вопросов, связанных с перенаселением оккупированных территорий. А ВОЗ - структурное подразделение этого надгосударственного органа, в сферу деятельности которой и включена эта функциия - регулирование народонаселения в соответствии с планами захватившего мир глобального фашизма.
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(без названия)
1581 написал 03.03.2021 15:22
пора дело врачей открывать?
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