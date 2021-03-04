Беспроигрышная тема

Режиссер Тигран Кеосаян готовится к съемкам новой картины под героическим названием «Бессмертные». Как сообщает киноконцерн «Мосфильм», в основе фильма будет лежать знаменитая советская драма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», а ее героями станут однополчане по Афгану, которых раскидали непростые 90-е.

Как пел Высоцкий: «А что не пить, когда дают, а что не петь когда уют и ненакладно?» Тема Великой Отечественной Войны – беспроигрышная, под нее любые деньги дадут.

Фильму Андрея Смирнова ничего не грозит, он навсегда вошел в сокровищницу великих лент. Просто рядом ляжет кусочек номенклатурной дристни, – не имеющей никакого отношения к искусству. Зато никто не осмелится критиковать. Денег, конечно, жалко, но деньги из казны эта семейка возьмет все равно, не так, так эдак, какая разница? Ремейк так ремейк.

***

Московский климат известен своими капризами. На дворе был прекрасный, весенний день. Тигран в спешил в «Мосфильм» с объемистой сумкой и сладким чувством, предвкушая аванс. У входа в киноконцерн он увидел огромную афишу и стал читать:

Намеченные в текущем сезоне съемки фильмов:

Эсхил – «Агамемнон»

Софокл – «Филоктет»

Лопе де Вега – «Сети Фенизы»

Шекспир – «Король Лир»

Шиллер – «Орлеанская дева»

Островский – «Не от мира сего»

Кеосаян – «Бессмертные»

Открывши рот, Тигран стоял на тротуаре, его толкали, говорили что-то неприличное, а он все стоял, созерцая афишу. Затем отошел в сторонку, намереваясь увидеть, какое впечатление производит афиша на проходящих граждан. Выяснилось, что не производит никакого. Если не считать трех-четырех, взглянувших на афишу, можно сказать, что никто ее и не читал.

Но не прошло и пяти минут, как он был вознагражден сторицей за свое ожидание. В потоке шедших к Мосфильму, он отчетливо разглядел крупную фигуру Никиты Михалкова со своей свитой.

Компания поравнялась с афишей и остановилась. Не знаю, как описать то, что произошло с Михалковым. Он первый задержался и прочел. Улыбка еще играла на его лице, еще слова какого-то анекдота договаривали его губы. Вот он дошел до "Сетей Фенизы". Вдруг Никита Сергеевич стал бледен и как-то сразу постарел. На лице его выразился неподдельный ужас. Он повернулся к свите и сказал:

– Нет, вы видели это видели? Что ж это такое? – Он тоскливо огляделся. – Да они с ума сошли!..

Ветер сдул конец фразы. Доносились клочья михалковского тенора.

– ...Да откуда он взялся?.. Это тот, что с Симонян? Жуткий тип...

Тут Кеосаян подошел к компании читавших афишу.

– Ну, брат, – вскричал Никита Сергеевич, – благодарю, не ожидал! Эсхил, Софокл и ты! Как ты это проделал, не понимаю, но это гениально! Ну, теперь ты, конечно, нас узнавать не будешь! Где уж нам с Шекспирами водить дружбу!

Андрей Кончаловский, пожимая Тиграну руку, осведомился, смотрел ли он его последний фильм.

– Где уж ему смотреть, – заговорил Михалков, – у него времени смотреть всякую чепуху…

(по Театральному роману М.Булгакова)