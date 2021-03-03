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Московский листок

Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфицированные русофобией

Опубликовано 03.03.2021 в разделе комментариев 3

В студии программы «На самом деле» агентства News Front журналист, главред Открытой электронной газеты «Форум.МСК» Анатолий Баранов и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Зачем на Украине тридцать лет мучали людей, если на самом деле, русский язык не принадлежит Российской Федерации? Историческая Россия больше примерно в два раза. Русский язык принадлежит в такой же степени и украинскому, и белорусскому народу, а также казахскому и киргизскому. Это заметно особенно по «гастрабайтерам». Когда слышишь русскую речь без акцента от восточной внешности человека, то понимаешь, что он просто в школе учил русский язык», — сказал Анатолий Баранов.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Не все украинцы русофобы
хахахахахахахахаха написал 04.03.2021 00:39
Так не все инфицированные - больны. Но инфицированы все.
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Re:
Truzadrottttt написал 03.03.2021 18:21
Все смешалось в доме Облонских - русские, советский народ, россияне...
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(без названия)
Чай вдвоем написал 03.03.2021 17:30
Не надо разжигать! Не все украинцы русофобы, как хотелось бы хозяину глобуса, и даже не половина.
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