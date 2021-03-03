Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфицированные русофобией В студии программы «На самом деле» агентства News Front журналист, главред Открытой электронной газеты «Форум.МСК» Анатолий Баранов и постоянный ведущий программы — Сергей Веселовский. «Зачем на Украине тридцать лет мучали людей, если на самом деле, русский язык не принадлежит Российской Федерации? Историческая Россия больше примерно в два раза. Русский язык принадлежит в такой же степени и украинскому, и белорусскому народу, а также казахскому и киргизскому. Это заметно особенно по «гастрабайтерам». Когда слышишь русскую речь без акцента от восточной внешности человека, то понимаешь, что он просто в школе учил русский язык», — сказал Анатолий Баранов.



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