Путин заявил об использовании интернета в "эгоистических хорьковых целях"

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД в Москве заявил, что интернет используется в "эгоистических хорьковых целях", чтобы нанести вред детям.
"Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет, как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента, для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", - заявил Путин.
Он также потребовал от силовиков пресекать втягивание несовершеннолетних в несанкционированные акции через Интернет. "То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, - это, конечно, нарушение закона", - отметил он.
По словам президента, МВД нужно усилить "мониторинг интернет-пространства" и "активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия".
Президент также напомнил, что с 1 февраля в России вступил в силу закон, по которому владельцы соцсетей обязаны сами выявлять и блокировать запрещённый законом контент.
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Мщя написал 05.03.2021 12:42
кажется, кто-то тут пи..дит?
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так написал 05.03.2021 09:33
м написал 04.03.2021 15:40
распутин думает только о себе а не о людях и развитии
поэтому то что угрожает его власти он не приемлет
Until Go написал 04.03.2021 13:56
Города Обоянь (Курская обл.) и Богучар (Воронежская обл.)имеют изображение хорька на своих гербах. У хорька ценный мех.
Хорьковый интерес - это выживание в среде капиталистов. В СССР он был под действительной охраной, а теперь даже Президент его охаял!
И куды же теперь бедному хорьку податься!? Кто будет с грызунами биться на полях - чинуши!?
Так что написал 04.03.2021 12:31
Валдус написал 04.03.2021 10:02
так то вот написал 04.03.2021 06:51
Так и есть! Путин сила! Навальный гнида!
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вот пнут тебя из депо,когда заболеешь,или возраст под полтинник будет,поотмечаешься в службе занятости за полторы тысячи,тогда посмотрим,что запоешь!
пенсия тебе и так не светит,ты до нее не доживешь...
не возникли нежелательные ассоциации, написал 04.03.2021 02:11
Большой оригинал.
adjal38 написал 03.03.2021 23:11
Как часто писали,он больше всего любит мальчиков и на всех
встречах целует их в животик.
2213 написал 03.03.2021 20:03
жжжжжжжжж написал 03.03.2021 19:53
Сталина больше не пинаем?
Холодный душ написал 03.03.2021 19:50
Взял и озаботился о детях! Решения правильные и своевременные. Спасибои
За все, за то что ленин в центре родины, за то что Навальный по этапу, за морозец в Техасе, за Байдена деменционного, за Собянина, за тепло в домах, за точечный террор против малолетних дурачков, за прекрасное и красивое ТВ, за коронавирус.
Вспомните, до вируса мы думали о шенгенских визах, Париже и Барселоне, Мерседесах и Тойотах. А сейчас, вернулись к корням, отдохнуть в Крыму или Сочи, машины лицензионные русской сборки, еда наша отечественная, спектакли и фильмы русские. Матом нельзя, курить в спецместах, пить дома, парки и скверы ждут россиян. Оплата фитнесса скоро в зачет налогов!!!
С П А С И Б О! Спаси бог тЯ!
Рабочий депо написал 03.03.2021 19:45
Имя написал 03.03.2021 19:37
Кыпс написал 03.03.2021 18:05
Хорьки вообще-то давят крыс как правило... .
его бы и писькова молчала написал 03.03.2021 17:54
Вячеслав83 написал 03.03.2021 17:43
Буратино написал 03.03.2021 17:37
Бомбей написал 03.03.2021 17:33
Папа Карло написал 03.03.2021 17:21