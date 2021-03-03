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Московский листок

Путин заявил об использовании интернета в "эгоистических хорьковых целях"

Опубликовано 03.03.2021 в разделе комментариев 20

путин интернет
Путин заявил об использовании интернета в "эгоистических хорьковых целях"

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД в Москве заявил, что интернет используется в "эгоистических хорьковых целях", чтобы нанести вред детям.

"Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет, как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента, для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", - заявил Путин.

Он также потребовал от силовиков пресекать втягивание несовершеннолетних в несанкционированные акции через Интернет. "То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, - это, конечно, нарушение закона", - отметил он.

По словам президента, МВД нужно усилить "мониторинг интернет-пространства" и "активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия".

Президент также напомнил, что с 1 февраля в России вступил в силу закон, по которому владельцы соцсетей обязаны сами выявлять и блокировать запрещённый законом контент.

 



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Всего комментариев к статье: 20
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интернет и путен
Мщя написал 05.03.2021 12:42
как же так, нас Песковы все это время обманывали?! "Путин не пользуется интернетом и соцсетями" - так ведь? а если не пользуется, тогда откуда это "Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет..." - он сказал?
кажется, кто-то тут пи..дит?
-)))
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по которому владельцы соцсетей обязаны сами выявлять и блокировать запрещенный законом контент.
так написал 05.03.2021 09:33
Хоть не расстреливать самих себя..
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(без названия)
м написал 04.03.2021 15:40

распутин думает только о себе а не о людях и развитии
поэтому то что угрожает его власти он не приемлет
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Бедные хорьки ! За что их так?
Until Go написал 04.03.2021 13:56
Главная угроза существования хорька - человек и его деятельность. Хорек занесен в Красную книгу.
Города Обоянь (Курская обл.) и Богучар (Воронежская обл.)имеют изображение хорька на своих гербах. У хорька ценный мех.
Хорьковый интерес - это выживание в среде капиталистов. В СССР он был под действительной охраной, а теперь даже Президент его охаял!
И куды же теперь бедному хорьку податься!? Кто будет с грызунами биться на полях - чинуши!?
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Re: У нашего душеньки гбэшная кличка - "Крысенок".
Так что написал 04.03.2021 12:31
до глубокой Альцгеймерной старости будет "крысенком"
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(без названия)
Валдус написал 04.03.2021 10:02
Владимир Путин: альфа-моль (приблатненная альфа-моль, от А. Пионтковского), альфа-самец (кличка среди американских дипломатов), Добби, Беспредельщик, Ботокс, ботоксный, воблоглазый, Володя малый (кличка в Дрездене), Гадкий Путенок, главстерх, крошка Цахес, Капутин, краб, крабэ, Крыса, Крысенок, крысеныш, крысиный король, Лилипутин, Лысогном, Михаил Иванович (кличка Путина среди его соратников), Моль, Мутин (&#171;Мутин &#8212; пудак&#187;), наш Штирлиц, национальный лидер, Пу, Пукин, Путен, Путиночет, Пути-Пут (от Буша), Путлер (&#171;Путлер &#8212; капут&#187;), Путька, Путя, Путяра, раб на галерах, Рыбоглаз, рыбоглазый, сортирный Пу, сортирщик (главный сортирщик), Ути-пути, Хапутин, Хутин (&#171;Хутин &#8212; пуй&#187;), Цапок всея Руси (от А. Пионтковского)
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Re:
так то вот написал 04.03.2021 06:51
Рабочий депо написал 03.03.2021 19:45
Так и есть! Путин сила! Навальный гнида!
-----------
вот пнут тебя из депо,когда заболеешь,или возраст под полтинник будет,поотмечаешься в службе занятости за полторы тысячи,тогда посмотрим,что запоешь!
пенсия тебе и так не светит,ты до нее не доживешь...
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У нашего душеньки гбэшная кличка - "Крысенок". Очевидно, он хотел сказать "крысиных целей", а, чтобы
не возникли нежелательные ассоциации, написал 04.03.2021 02:11
заменил на "хорьковые".
Большой оригинал.
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ДО СИХ ПОР ЛЮБИТ ДЕТОК!
adjal38 написал 03.03.2021 23:11
Забота о детках в генах у президента России Путина!
Как часто писали,он больше всего любит мальчиков и на всех
встречах целует их в животик.
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(без названия)
2213 написал 03.03.2021 20:03
Г-н гарант,как всегда-"зрит в корень",однако,странно,почему он все эти "хорьковые замашки",разглядел только сейчас,спустя многие годы их процветания?Кстати,таким "хорькизмом",грешат очень многие довольно высокопоставленные чиновники,которые, как раз и являются членами проправительственной единой россии,поскольку, чаще других влетают в педофильские скандалы с использованием интернет-ресурса.Означает ли это,что очищение общества от "вонючих хорьков",начнется именно с чистки едроссовских рядов,или,они находятся "выше",и потому,то,в чем можно обвинять других,их конкретно не касается?
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(без названия)
жжжжжжжжж написал 03.03.2021 19:53
Короче Путин во всем виноват?!
Сталина больше не пинаем?
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(без названия)
Холодный душ написал 03.03.2021 19:50
Какой все-таки хороший и порядочный человек Владимир Владимирович Путин, в связи с чем хочу поблагодарить этого великого человека от всех русских.
Взял и озаботился о детях! Решения правильные и своевременные. Спасибои
За все, за то что ленин в центре родины, за то что Навальный по этапу, за морозец в Техасе, за Байдена деменционного, за Собянина, за тепло в домах, за точечный террор против малолетних дурачков, за прекрасное и красивое ТВ, за коронавирус.
Вспомните, до вируса мы думали о шенгенских визах, Париже и Барселоне, Мерседесах и Тойотах. А сейчас, вернулись к корням, отдохнуть в Крыму или Сочи, машины лицензионные русской сборки, еда наша отечественная, спектакли и фильмы русские. Матом нельзя, курить в спецместах, пить дома, парки и скверы ждут россиян. Оплата фитнесса скоро в зачет налогов!!!
С П А С И Б О! Спаси бог тЯ!
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(без названия)
Рабочий депо написал 03.03.2021 19:45
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Про нарушение закона
Имя написал 03.03.2021 19:37
вываливающиеся изо рта этого субъекта словосочетание "нарушение закона" выглядит мягко говоря нелепо.
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(без названия)
Кыпс написал 03.03.2021 18:05
Я-б замечание такое добавил.
Хорьки вообще-то давят крыс как правило... .
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Чья бы корова мычала,а
его бы и писькова молчала написал 03.03.2021 17:54
Даже пользоваться интернетом не способен.
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(без названия)
Вячеслав83 написал 03.03.2021 17:43
ПОТАПОВ Яков Семенович (1859-1919), тверской крестьянин-отходник, участник рев. движения 1870-х гг. Род. в с. Казнаково Старицкого у. Находясь в Петербурге на заработках, сблизился с членами рев. организации "Земля и Воля". 6 декабря 1876 у Казанского собора в Петербурге состоялась организованная землевольцами первая полит. демонстрация в России, в ходе к-рой 16-летний П. впервые в России поднял Кр. знамя как символ борьбы за освобождение трудящихся.
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(без названия)
Буратино написал 03.03.2021 17:37
Ну, если у вас есть имена, пароли, явки воров, почему бы не выложить в интернет, или не подать в суд. Не держите в себе.
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(без названия)
Бомбей написал 03.03.2021 17:33
Раз по детей царек ***** начал-значит очередную хрень примут. Народная примета.
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(без названия)
Папа Карло написал 03.03.2021 17:21
А во имя пропаганды воровских целей Интернет можно использовать? Ну чтобы сохранить власть и наворованное в потных ручонках тех, к кому все это когда то прилипло и с чем они расставаться ну никак не хотят.
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