Путин заявил об использовании интернета в "эгоистических хорьковых целях"

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД в Москве заявил, что интернет используется в "эгоистических хорьковых целях", чтобы нанести вред детям.

"Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет, как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента, для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств. Но кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", - заявил Путин.

Он также потребовал от силовиков пресекать втягивание несовершеннолетних в несанкционированные акции через Интернет. "То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, - это, конечно, нарушение закона", - отметил он.

По словам президента, МВД нужно усилить "мониторинг интернет-пространства" и "активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия".

Президент также напомнил, что с 1 февраля в России вступил в силу закон, по которому владельцы соцсетей обязаны сами выявлять и блокировать запрещённый законом контент.