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Московский листок

Башкирская гроза в столичной вертикали

Опубликовано 04.03.2021 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Башкирская гроза в столичной вертикали

2 марта в Москву на несколько дней прибыла башкирская делегация активистов. Прибыла затем, чтобы напрямую донести до столичной власти те проблемы, которые всколыхнули народ Республики.

 

С ноября 2020 года произошёл неожиданный скачок тарифа за отопление. Даже при учёте зимней погоды показатели для оплаты не должны были превысить порог в 42%, но фактически поднялись в два раза. Раньше оплата за один Гкал составляла 1.144 рубля, но с ноября поднялась до 2.198 рублей.

 

С чего это ресурсоснабжающие организации вдруг проявили такие коммерческие вольности, стоило бы разобраться, в первую очередь, местным властям, и ещё зимой. Но уже март — вовсю действует народное движение «СтопБашРТС», проходят встречи властей и активистов - то с представителями тепловых компаний, то с представителями МинЖКХ. Оказывается, даже создана «межведомственная комиссия, цель которой — найти нарушителей и добиться устранения отопительной проблемы...». Складывается впечатление, что речь идёт не о конкретных чиновниках из известных компаний, а о каких-то мифических существах, которых будут на государственном уровне — искать, и, видимо, с привлечением к тому всех следственных сил Республики.

 

Один из координаторов «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин у стен Генеральной прокуратуры в Москве также отметил эту ситуацию:

 

«Чиновники должны стоять на стороне людей. И те проблемные вопросы, которые мы поднимаем, они должны учитывать. А тут получается наоборот — вместо содействия решению наших проблем, они оказывают противодействие. Это очень странно со стороны республиканских органов власти. Я за год уже отсидел два раза — трое суток и десять суток. Это говорит о том, что у нас слияние государственной олигархии, которая только жаждет наших денег и никто не собирается защищать интересы простых жителей».

 

В последний раз Рахматуллину дали 10 суток ареста. 18 января 2021 года жители Уфы пришли на приём к главе Республики, но собрание тогда провели для них министры Радия Хабирова. Тем не менее, по окончании встречи, организованной в Приёмной, был задержан именно Рахматуллин. Задержан за то, что якобы организовал это мероприятие с участием министров. Что ж, если Рахматуллин уже может управлять республиканскими министрами, то, как знать, сколь долго останется ждать и выполнения требований движения «СтопБашРТС» — и не только перерасчёта тарифов, но и национализации ресурсоснабжающих организаций.

 

Другой уфимский активист, Алла Яковлева, вынуждена вести борьбу в жилищной сфере, защищая свой город от точечной застройки.

 

Уфа такова, что расположена на карстовых пустотах, провалы (в основном, в пригороде) случаются ежегодно, поэтому строительство небоскрёбов в такой местности, тем более, чревато. Но именно строительство небоскрёбов по соседству со своими небольшими домами и приходится переживать многим жителям города. Алла Яковлева объяснила, каким образом такие стройки становятся возможными:

 

«Крупные застройщики являются депутатами городского совета, депутатского корпуса Уфы, пользуются своими полномочиями депутатства и застраивают все дворы города. Как они это делают? Они заключают договор развития территории на снос ветхого жилья, которые есть в кварталах, делают проект межевания на весь квартал, и втыкают, в буквальном смысле слова, втыкают дома вместо детских площадок, парковок, санитарных площадок, спортивных, т.е. нет гарантии, что в вашем дворе кто-то что-то не построит».

 

Алле Яковлевой удалось остановить строительство у своего дома по улице Шота Руставели д. 5. Небоскрёб в 36 этажей хотели расположить чуть ли не 8 метрах рядом с её девятиэтажкой, в которой она проживает. В процессе начатых работ был уничтожен 150-летний дуб, в доме пошли трещины по несущей стене.

 

Яковлевой удалось добиться того, что глава Республики Радий Хабиров запретил это строительство. Также он взял под личный контроль и другие проблемные стройки Уфы, создал градсовет. Обиженные застройщики начали подавать на администрацию города в суд. Поэтому вопрос точечной застройки в Уфе по-прежнему остаётся горячим.

 

Также в Генеральной прокуратуре был поднят вопрос детских государственных школ — спортивной, художественной и других, которые тоже попали в опалу к чиновникам. Предприимчивые слуги народа пытаются здания у этих школ отбирать, или зарабатывать на них деньги, не взирая на их муниципальный статус.

 

Приём в Генеральной прокуратуре для башкирской делегации состоялся только 3 марта. Делегатов внимательно выслушали, тем не менее, их обращения (по старой генеральной традиции) будут перенаправлены на места — по отопительным вопросам на уровень Республики Башкортостан, по вопросам застройки — в Приволжский федеральный округ.

 

До конца рабочей недели делегаты из Уфы намерены посетить ряд и других высоких ведомств, чтобы быть, всё-таки, услышанными столичными властями и добиться решения своих вопросов.



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Всего комментариев к статье: 2
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без заголовка
ВВ Ларионов написал 04.03.2021 19:05
К царю надо с челобитной идти, только к царю.
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(без названия)
м написал 04.03.2021 16:54
"Чиновники должны стоять на стороне людей", то-то они посмеются прочитав эти слова....Они, конечно, и служат "людям"-тем которые их назначили на должность, ну а за счет обычного люда-кормятся...
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