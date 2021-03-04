Для себя они выход нашли, а остальное их не касается

При Ельцине из страны вывезено 370 миллиардов долларов. При современной власти более 2 триллионов. И вывоз продолжается. Так о чём думает наше руководство? Даже в думе назвали диверсией вложение одного миллиарда долларов в гособлигации США. Я бы назвал Э.Набиуллину террористом номер один. Они этот миллиард могут использовать сперва на вооружённые провокации в Сирии, и если Россия молчит, то можно и на ней испробовать. Посмотрят как руководство страны отреагируют на вооружённое вмешательство. А как власть может отреагировать? Направит ноту протеста, как это сделал С.Лавров, на счёт притеснения русских в Европейском Союзе. "От такого послания у них поджилки затряслись". В стране катастрофически не хватает средств, хотя Зюганов говорит, что деньги есть. Да они есть, но не про нашу честь. Надо поддерживать олигархов, а то они сами применят санкции против власти. А это страшнее для президента чем неповиновение народа. Его можно избить, травить газом и в конце концов пострелять. В Китае ведь стреляли, а почему нам нельзя?

И президент, очевидно не советуясь с премьером, утверждает четырёхкратное увеличение штрафов за неповиновение полиции на митингах. С миру по нитки, голому петля. Видите, читатели, как президент готовит выборы в 2024 году. Он уже про цены забыл, и они стали расти как и ранее не переставая. И дело даже не в инфляции. Наступил новый год и цены тоже должны быть новыми, так было и раньше. Это в Союзе цены десятилетиями не менялись, и это не нравилось ни Горбачёву, ни Ельцину, ни ветеранам победившим фашизм, не нравится и нынешней власти.

На местах тоже помогают президенту грабить народ. Например, в Архангельске студентам - медикам сократили стипендии по причине не хватки денег. "Денег нет, но вы держитесь". А воровство продолжается даже в компартии России. Например, в ХМАО коммунисты не довольны главой окружного комитета партии А.Савинцевым, который по их мнению подворовывал партийные деньги и сфальсифицировал своё переизбрание. Семь партийцев уже отправили Зюганову свои партийные билеты, готовятся выйти ещё десятки.

Арестовали самого богатого депутата Сахалинской областной думы Д.Пашова. Якобы не праведным путём "заработал" 6,2 миллиардов рублей. Как пишет писатель В.Большаков: "По данным Генеральной прокуратуры РФ 80% российских чиновников коррумпированы" Неужели есть ещё порядочные чиновники? Его (Большакова) тревожит наше чиновничество. "Оно жадное, ленивое, и лживое, не хочет ничего знать, кроме служения собственным интересам, ненавидящее людей".

В интернете опубликована зарплата некоторых ведущих телеканалов. Ознакомившись , долго не мог прийти в себя. Эти журналисты ведут оголтелую пропаганду политики Кремля, правительства и вообще, капиталистического образа жизни и получают миллионы. Например, директор телеканала RT - М.Симоньян получает в год 250 миллионов рублей, больше чем министр финансов А. Силуанов и президент России. А.Шейнин - 100 миллионов, В.Соловьёв - 52 миллиона. Может кто - то пошутил на счёт зарплат? Более того из них самый продвинутый ведущий это В.Соловьёв. Он никогда не использует шпаргалку, а остальные без неё не могут вести передачи. Те чиновники у которых зарплата гораздо меньше подворовывают так, что в итоге получается больше. По данным ФСБ, опубликованным в российской печати, доля теневого сектора экономики составляет от 20 до 40 % российского ВВП. В среднем из России ежегодно с момента начала перестройки в 1985 г. вывозится до 25 миллиардов долларов. Есть предположение, что эта цифра занижена. Читатель, вы в состоянии подсчитать, сколько вывезено долларов за 36 лет. Поэтому на зарплату рабочим низовым бюджетникам денег нет. Кто виноват? Да мы сами - единственный источник власти. После развала СССР коррупция для чиновничества любого уровня стала образом жизни и первостепенной целью его трудовой деятельности. В.Большаков уточняет: "По количеству полных дураков и коррупционеров во власти современная российская бюрократия бьёт все национальные реформы и это опасно для будущего российского государства".

Всем известно, что Россия самая богатейшая страна природными ресурсами и самая бедная среди развитых стран мира. Почему же так получилось? Об этом говорит профессор М.Делягин: "Тяжёлая ситуация, в которой оказалась российская экономик, ошибки, допускаемые госорганами, - всё это издержки не нескольких кризисных месяцев, а несколько лет". Вывод напрашивается такой. Никуда не годится, так называемая российская деловая элита путинского призыва, сформированная по критериям принадлежности к КГБ, делового землячества и личной преданности. Бывший начальник аналитического управления внешней разведки КГБ СССР генерал - лейтенант Н.Леонов считает, что трагедия современной России именно в кризисе власти. Власть стала не только элитой, она стала клановой, эта организация не даёт опыта государственного управления.

Смотрите как мастерски президент оболванивает народ. "Если мы от патернализма будем потихоньку отруливать, то каждый человек поймёт, что его судьба прежде всего в его собственных руках". А мы стали отходить от патернализма с приходом Горбачёва и полностью отошли при Ельцине. Сейчас президент продолжает эту политику. Может В.Путин имел в виду помощь малоимущим, детям, пенсионерам? Однако сам президент и его окружение ну никак не отходят от патернализма. Дайте народу рабочие места, которые вы обещали десятилетие назад и зарплату на уровне зарплат побеждённой Германии и у вас поубавится проблем, хотя о народе вы и не думаете. Вспоминает когда произносит речь на народ и не более того.

На днях депутат Я.Нилов на одной из передач заявил: "Периодически мы с сожалением наблюдаем, как у нас то сосиски жарят на Вечном огне, то ещё каким - то образом проявляют глумление. Это издержки воспитания. Сегодня воспитать человека ни родители, ни школа не имеют возможности. Их воспитывает телевидение, интернет и собственное существование. "Эти люди не понимают, что возможность сегодня быть блогером у нас есть благодаря тому, что погибли их деды и прадеды, защищая страну". Завидую образованности депутата. Деды и прадеды не знали, что их правнуки будут блогерами. Сегодня мало кто знает зачем горит Вечный огонь. Что знает молодёжь школьного возраста об Отечественной войне? В современной школе им об этом не говорят. А если и говорят, то жизнь не стыкуется с Победой. За что погибали деды и прадеды? Где она? Они не знали, что ниловы будут сидеть балластом в думе, ни за что не отвечают и получают миллионы. Если бы знали, то можно было сдаться на милость Гитлеру. Побеждённые немцы живут в десять раз богаче чем победители и их родственники.

Вот что докладывает Счётная палата. "Около 50 миллионов человек вынуждены пользоваться водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам". При этом разворовывают средства выделенные на строительство очистных сооружений. Отсутствие деловых руководителей привело к тому, что во многих регионах загажены подземные источники, из которых жители берут воду на хозяйственные нужды. Поэтому в год умирает до 11 тысяч человек, отравившись водой. И кто из чиновников знает об этом и решает проблему? Никто. Для себя они выход нашли, а остальное их не касается. А мы молчим как бараны, которых ведут в последний путь.