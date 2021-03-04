Глобус Украины вертится куда надо

Проект закона «Об исчислении времени на Украине» принят в первом чтении, сообщается на сайте Верховного совета Украины. На Украине введут понятие единого киевского времени, которое отличается от московского на один час.

В СМИ указано, что, согласно проекту закона, решение о смене часового пояса принято с целью «обеспечения защиты территориальной целостности и укрепления национальной безопасности страны».

В документе подчеркивается, что на территории Крыма и Донбасса установлено московское время.

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"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю..."

Зрада! Свидомая зрада!

Пока украинец нежится на тещиных перинах да гадает дивную думку, клятый москаль уже час, как не спит! Измышляет какую ни то каверзу, знамое дело - против Украины.

Ясное дело, не может в Киеве и Москве быть одно и тоже время. Но как это так вышло, что в Москве на час раньше? Не может же мать городов русских отставать от шустрого, от рук отбившегося дитяти? Естественно, надо, чтобы Киев просыпался на час раньше Москвы, а не наоборот.

И вот спит москаль в своем клятом москальском обиталище, а уж украинец разгладил усы и оселедец, надел вышиванку и шаровары, нацепил острую преострую саблю и зарядил сухим порохом свой добрый мушкет. Спи, москаль, проснешься уж не на этом свете.

И как того добиться, спросите вы? Очень даже просто - всего-то надо завернуть земной шар в другую сторону. Но если Верховный совет Украины примет такой закон, то никуда не деться и шару, завертится, как надо, так и завертится.

"Время сдвинули в апреле

На радяньском глобусе.

Раньше хер вставал в постели,

А теперь в автобусе".

А.Б.