Глобус Украины вертится куда надо

Проект закона «Об исчислении времени на Украине» принят в первом чтении, сообщается на сайте Верховного совета Украины. На Украине введут понятие единого киевского времени, которое отличается от московского на один час.
В СМИ указано, что, согласно проекту закона, решение о смене часового пояса принято с целью «обеспечения защиты территориальной целостности и укрепления национальной безопасности страны».
В документе подчеркивается, что на территории Крыма и Донбасса установлено московское время.
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"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю..."
Зрада! Свидомая зрада!
Пока украинец нежится на тещиных перинах да гадает дивную думку, клятый москаль уже час, как не спит! Измышляет какую ни то каверзу, знамое дело - против Украины.
Ясное дело, не может в Киеве и Москве быть одно и тоже время. Но как это так вышло, что в Москве на час раньше? Не может же мать городов русских отставать от шустрого, от рук отбившегося дитяти? Естественно, надо, чтобы Киев просыпался на час раньше Москвы, а не наоборот.
И вот спит москаль в своем клятом москальском обиталище, а уж украинец разгладил усы и оселедец, надел вышиванку и шаровары, нацепил острую преострую саблю и зарядил сухим порохом свой добрый мушкет. Спи, москаль, проснешься уж не на этом свете.
И как того добиться, спросите вы? Очень даже просто - всего-то надо завернуть земной шар в другую сторону. Но если Верховный совет Украины примет такой закон, то никуда не деться и шару, завертится, как надо, так и завертится.
"Время сдвинули в апреле
На радяньском глобусе.
Раньше хер вставал в постели,
А теперь в автобусе".
А.Б.
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1581 написал 04.03.2021 16:36
сермяжная правда. написал 04.03.2021 14:53
хохлы сдвинули время на час позже, теперь восток украины будет идти с работы по темному, а западенцы как положено - по светлому
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а что,польские паны, не включают свет для работающих в их коровниках и свинарниках рогулей??
сепар написал 04.03.2021 13:33
Форумчанин написал 04.03.2021 09:56
Слава великому Сталину написал 04.03.2021 09:00
Сладкоредькин написал 04.03.2021 08:42
Джулия Рапоппорт написал 04.03.2021 08:11
сермяжная правда. написал 04.03.2021 06:34
Будет ли как то учтено венерианское время, при исчислении украинского времени?
йййй написал 04.03.2021 06:31
последний написал 04.03.2021 05:21