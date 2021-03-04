Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глобус Украины вертится куда надо

Опубликовано 04.03.2021 в разделе комментариев 10

украина война киев язык
Глобус Украины вертится куда надо

Проект закона «Об исчислении времени на Украине» принят в первом чтении, сообщается на сайте Верховного совета Украины. На Украине введут понятие единого киевского времени, которое отличается от московского на один час.  

В СМИ указано, что, согласно проекту закона, решение о смене часового пояса принято с целью «обеспечения защиты территориальной целостности и укрепления национальной безопасности страны». 

В документе подчеркивается, что на территории Крыма и Донбасса установлено московское время.

***

"Дивлюсь я на небо та й думку гадаю..."

Зрада! Свидомая зрада!

Пока украинец нежится на тещиных перинах да гадает дивную думку, клятый москаль уже час, как не спит! Измышляет какую ни то каверзу, знамое дело - против Украины.

Ясное дело, не может в Киеве и Москве быть одно и тоже время. Но как это так вышло, что в Москве на час раньше? Не может же мать городов русских отставать от шустрого, от рук отбившегося дитяти? Естественно, надо, чтобы Киев просыпался на час раньше Москвы, а не наоборот.

И вот спит москаль в своем клятом москальском обиталище, а уж украинец разгладил усы и оселедец, надел вышиванку и шаровары, нацепил острую преострую саблю и зарядил сухим порохом свой добрый мушкет. Спи, москаль, проснешься уж не на этом свете.

И как того добиться, спросите вы? Очень даже просто - всего-то надо завернуть земной шар в другую сторону. Но если Верховный совет Украины примет такой закон, то никуда не деться и шару, завертится, как надо, так и завертится.

"Время сдвинули в апреле

На радяньском глобусе.

Раньше хер вставал в постели, 

А теперь в автобусе".

А.Б.



Рейтинг:   3.80,  Голосов: 20
Поделиться
Всего комментариев к статье: 10
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
1581 написал 04.03.2021 16:36
а что , в рф и писать больше не о чем?
Ответить
Re: может автор ошибается?
сермяжная правда. написал 04.03.2021 14:53
сепар написал 04.03.2021 13:33
хохлы сдвинули время на час позже, теперь восток украины будет идти с работы по темному, а западенцы как положено - по светлому
--------------
а что,польские паны, не включают свет для работающих в их коровниках и свинарниках рогулей??
Ответить
может автор ошибается?
сепар написал 04.03.2021 13:33
хохлы сдвинули время на час позже, теперь восток украины будет идти с работы по темному, а западенцы как положено - по светлому
Ответить
А эта новость
Форумчанин написал 04.03.2021 09:56
точно главная?
Ответить
(без названия)
Слава великому Сталину написал 04.03.2021 09:00
При Сталине трудовой народ ел черную икру и крабов,пил шампанское, хлеба и сливочного масла было вдоволь.прилавки ломились от изобилия! каждый год снижались цены. Сталин строил дворцы для народа из мрамора,гранита,бронзы и золота, вокзалы,метро,мосты,санатории.Коррупционеров сажали в ГУЛАГ,врагов народа и шпионов расстреливали.При Сталине Россия стала ядерной сверхдержавой. Вот за это убили Сталина!
Ответить
(без названия)
Сладкоредькин написал 04.03.2021 08:42
Вот за такое коварство никогда на них не нападем! И пусть теперь мучаются.
Ответить
Сексизм некрасиво.
Джулия Рапоппорт написал 04.03.2021 08:11
Это гендерное неравенство. У женщин грудь встает не в связи с временем суток. И в постели, и в автобусе.
Ответить
(без названия)
сермяжная правда. написал 04.03.2021 06:34
по историческим версия украинствующих,помимо копки Черного моря,их предки-протоукры,прилетели с Венеры и оттуда привезли мову!(это по великому украинскому историку Бебику,который своими открытиями затмил Геродота!)
Будет ли как то учтено венерианское время, при исчислении украинского времени?
Ответить
(без названия)
йййй написал 04.03.2021 06:31
И все-таки она катится!
Ответить
центральное сообщение
последний написал 04.03.2021 05:21
По данным Центра контроля заболеваний, в декабре уже есть люди, которые уже инфицированы, и время может быть еще раньше.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки"
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки"
05.03.2021
Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфицированные русофобией
Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфициро...
03.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роскомнадзор обяжет соцсети установить счётчики посещаемости (2)
Голиковы, Скворцовы, Сердюковы не исчезают (4)
Наш дом оценен в 2 миллиарда 600 миллионов (2)
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки" (0)
Путин потребовал от интернета подчиняться моральным законам (22)
В России резко подорожали авиаперелеты (3)
Популярные шпионы получают повышение (5)
Как не дать популярному политику участвовать в выборах (6)
Вперед - от племенного уклада к рабовладению! (6)
Башкирская гроза в столичной вертикали (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Распространение хамских небылиц: как Европа оправдывает санкции против России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Для чего Путину власть?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Подарок из Арктики Газпрому легкую жизнь не обеспечит
Михаил Делягин Михаил Делягин: Америка будет подрывать российскую экономику руками своих европейских холопов
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Еще о роли партии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss