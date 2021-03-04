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Московский листок

Вперед - от племенного уклада к рабовладению!

Опубликовано 04.03.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 6

украина война киев зеленский
Вперед - от племенного уклада к рабовладению!

Украина переживает самые трагические времена в своей истории.

Дело не только в физической потере миллионов сограждан и разрушении тысяч предприятий. Трехлетняя оккупация Украины во время Великой Отечественной нанесла не меньший урон. Но тогда Украина теряла, борясь в смертельной схватке, и удержалась в Советском Союзе, победив, и от самой крайней точки вновь начав восхождение вверх.

Сейчас Украина летит вниз без остановки, и не видно, за какой выступ ей можно ухватиться.

Многие на возмущенные крики о немыслимых тарифах и всеобщей нищете пожмут плечами : «Ну, что вы хотите, это же капитализм!»

Да нет же! Это вовсе не капитализм.

При всей моей естественной ненависти к капитализму, капитализм – это про развитие.

Не будем вспоминать о тысячах советских заводах, разрушенных после 1991 года.

Николаевский погибший завод «Дормашина» - это завод, имеющий историю с конца 19 века, и называвшийся заводом сельскохозяйственных машин братьев Донских, убитый знаменитый Черноморский судостроительный, на котором строились авианосцы – это судостроительный завод «Наваль», на котором еще до 1917 года работали несколько тысяч человек. И так на территории Николаева строились и развивались всяческие мастерские, перерастали в заводы и фабрики, расширялись и вводили новые технологии.

Да, скорость с которой капитализм урбанизировал, электрифицировал, индустриализовал , Украину была несопоставима со скоростью социалистического развития.

Но все же развитие было и при капитализме. Какая отрасль развивается сейчас?

Сейчас процесс идет только деградация и разрушение! Сегодня Украина по уровню перспектив и состояния промышленности и общества стоит намного ниже уровня 1917 года.

Да, это прикрывается остатками бывших цивилизаций – еще работает водопровод, латают дороги, светят электрические лампочки в домах. В школах и больницах, построенных при СССР, еще еле теплится обучение и медобслуживание

На разрушении и продаже остатков металлолома, на воровстве бывших заводов нажились всевозможные жучки и жулики, и разъезжают на дорогих автомобилях

Но все это простое проедание бывшего наследства, которое уже заканчивается.

Украина, скатившись с этажа социализма, продолжает кубарем катиться вниз, считая лопатками ступеньки капитализма.

Раз – и пролетели вниз через ступеньку судостроения!

Два – и пересчитали ребрами ступеньку свободы слова!

Три – и священная корова неприкосновенности СМИ осталась далеко наверху!

И уже даже не феодализм, а трайбализм ждет Украину на следующей остановке.

Этот процесс, кстати, объясняет, почему многие левые со всяческими оговорками поддерживали Януковича и Азарова.

Если и был какой-то шанс удержаться от этого скатывания, зацепиться на какой-то ступеньке, так это были 2003-2004 годы и годы перед Евромайданом.

Почувствовав небольшую опору, местный капитал чуть ожил, чуть расправил побитые колени и ребра, и начал пытаться приподниматься.

Но при том естественно увеличилась внутривидовая борьба, и внешние кураторы очередным пинком в спину отправили Украину катиться дальше вниз под улюлюканье тупых патриотов.

Так что же ждет Украину? Обычная участь колонии и роль зулусов для местного населения.

Колония – это тоже не про капитализм. На аборигенов не распространяется ни священное право частной собственности (вспомним про индейцев), ни свобода слова, ни свобода выбора вероисповедания. В колониях не нужно развивать промышленность и науку. Правда, промывание мозгов достигло невиданного совершенства.

Ни индусы, ни индейцы не относились к колонизаторам, как к благодетелям.

А вот украинцы – да. Власти Украины уговаривают Запад разместить у себя базы и аэродромы.

Полицию подучат под подавление местных недовольных – и все замечательно! Вперед к победе рабовладельческого строя!



Рейтинг:   4.04,  Голосов: 23
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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Очень своевременная статья
И что-то подозрительно мало страхов о короне написал 05.03.2021 08:45
Что бы это значило?
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"""""При всей моей естественной ненависти к капитализму, капитализм &#8211; это про развитие.""""
ЭнгельсоЕд написал 04.03.2021 22:09
За что автор ненавидит развитие ?
Или считает, что "социализм" развивает лучше? И при этом передирает технические новшества у капитализма.
Следовательно, для устойчивого развития при "социализме" в "отдельно взятой стране" необходимо капиталистическое окружение?
Сплошная каша в голове у "социалистического агитатора". Главное - убежденность в своей правоте.
"Социализм", это - "голая" государственно-бюрократическая власть, построенная вроде как на принципах справедливости, но почему-то ее подданные беднее заметно коллег из развитых капиталистических стран, у которых капиталов в личном распоряжении заметно больше, как и полагается для таких вот стран.
И подданным социалистического государства наплевать, какие там заводы и фабрики находятся под управлением гос.бюрократии. Оттого эти средства производства большей частью были разрушены при отмене запретов на частную собственность.
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(без названия)
истины ради написал 04.03.2021 18:08
"Сейчас Украина летит вниз без остановки, и не видно, за какой выступ ей можно ухватиться."
==================
Россия последние 12 лет летит аналогично, и выступа тоже не видно.
СССР с конца 60-х годов тоже летел без остановки, и в итоге прилетел куда следует.
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(без названия)
1581 написал 04.03.2021 16:38
а на рф взглянуть .не судьба?
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Re: Очень своевременная статья
про нынешнюю написал 04.03.2021 14:58
колонию РФ.
Все правильно.
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Очень своевременная статья
Форумчанин написал 04.03.2021 10:01
а то в РФ кое-кто пытается отвлечь внимание населения от украинских ужасов рассказами об очередном увеличении в РФ бюджета жандармерии или намерении зачистить интернет. Хорошо, что есть люди, которые всегда помогут отличить главное от второстепенного.
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