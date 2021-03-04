Как не дать популярному политику участвовать в выборах

Если человек состоял в партии и теперь не состоит, ему нужно иметь документ о том, что он уже в партии не состоит и по какой причине. Иначе он не докажет, что не состоит. А пребывание в партии накладывает определённые ограничения в правах - например, невозможность занимать некоторые должности, вступать в другие партии, баллотироваться в Государственну Думу или иные представительные органы от других политических объединений.
Казалось бы, чего проще - исключили Шувалову из КПРФ, выдали документ и разошлись как в море корабли. Не тут-то было. Документа не выдают. Причём настолько нагло не выдают, что очевидно уверены - их прикроет власть.
Много месяцев я добиваюсь от Рашкина документа о моём исключении из КПРФ. Напрасно. Вместо документа, Рашкин, считаю, устраивает провокации и шлёт отписки почище собянинских.
Наконец я его просто спросила: "В виду отказов выдать документ о моём исключении, прошу сообщить - в партии я или нет?" Вот что этот человек мне ответил. Привожу рашкинский ответ ниже. Судите сами.
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Нагревайский написал 05.03.2021 10:56
Чебурашкин Крокодил Шапоклякович написал 04.03.2021 19:30
Нипо нятно написал 04.03.2021 18:31
Шувалова может обратиться в суд, чтобы установить факт, имеющий юридическое значение (статья 264 ГПК)?
Суд запросит выписку из решения пленума в московского горкоме КПРФ, этот Рашкин даже будучи депутатом госдумы, не сможет отказать судье?
Московская организация КПРФ - это *****, в которое Шувалова и многие другие имели неосторожность вступить?
1581 написал 04.03.2021 16:41
Игорь Игоревич Семиреченский написал 04.03.2021 14:02
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Форумчанин написал 04.03.2021 11:29