Как не дать популярному политику участвовать в выборах

Если человек состоял в партии и теперь не состоит, ему нужно иметь документ о том, что он уже в партии не состоит и по какой причине. Иначе он не докажет, что не состоит. А пребывание в партии накладывает определённые ограничения в правах - например, невозможность занимать некоторые должности, вступать в другие партии, баллотироваться в Государственну Думу или иные представительные органы от других политических объединений.

Казалось бы, чего проще - исключили Шувалову из КПРФ, выдали документ и разошлись как в море корабли. Не тут-то было. Документа не выдают. Причём настолько нагло не выдают, что очевидно уверены - их прикроет власть.

Много месяцев я добиваюсь от Рашкина документа о моём исключении из КПРФ. Напрасно. Вместо документа, Рашкин, считаю, устраивает провокации и шлёт отписки почище собянинских.

Наконец я его просто спросила: "В виду отказов выдать документ о моём исключении, прошу сообщить - в партии я или нет?" Вот что этот человек мне ответил. Привожу рашкинский ответ ниже. Судите сами.