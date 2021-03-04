Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как не дать популярному политику участвовать в выборах

Опубликовано 04.03.2021 автором Елена Шувалова, депутат МГД в разделе комментариев 6

путин выборы кремль
Как не дать популярному политику участвовать в выборах

Если человек состоял в партии и теперь не состоит, ему нужно иметь документ о том, что он уже в партии не состоит и по какой причине. Иначе он не докажет, что не состоит. А пребывание в партии накладывает определённые ограничения в правах - например, невозможность занимать некоторые должности, вступать в другие партии, баллотироваться в Государственну Думу или иные представительные органы от других политических объединений.

Казалось бы, чего проще - исключили Шувалову из КПРФ, выдали документ и разошлись как в море корабли. Не тут-то было. Документа не выдают. Причём настолько нагло не выдают, что очевидно уверены - их прикроет власть.

Много месяцев я добиваюсь от Рашкина документа о моём исключении из КПРФ. Напрасно. Вместо документа, Рашкин, считаю, устраивает провокации и шлёт отписки почище собянинских.

Наконец я его просто спросила: "В виду отказов выдать документ о моём исключении, прошу сообщить - в партии я или нет?" Вот что этот человек мне ответил. Привожу рашкинский ответ ниже. Судите сами.



Рейтинг:   3.55,  Голосов: 11
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Нагревайский написал 05.03.2021 10:56
Знаменательно. Если уж в КПРФ вляпался. ...
Ответить
Не вижу никакой разницы между КПРФ и ЕДром.
Чебурашкин Крокодил Шапоклякович написал 04.03.2021 19:30
Ну то есть вообще никакой.
Ответить
(без названия)
Нипо нятно написал 04.03.2021 18:31
Бюрократические извращения? Рашкин не лучше единороса? Гадливый "обломист"?
Шувалова может обратиться в суд, чтобы установить факт, имеющий юридическое значение (статья 264 ГПК)?
Суд запросит выписку из решения пленума в московского горкоме КПРФ, этот Рашкин даже будучи депутатом госдумы, не сможет отказать судье?
Московская организация КПРФ - это *****, в которое Шувалова и многие другие имели неосторожность вступить?
Ответить
(без названия)
1581 написал 04.03.2021 16:41
непонятно, коммунисты бегут из партии вместо того чтобы выгнать зюганова со товарищи?
Ответить
Re: Рашкин
Игорь Игоревич Семиреченский написал 04.03.2021 14:02
Отнюдь! Именно тем и отличаются коммунисты от троцкистов, что не забегают вперед, и победоносно доказали это еще в феврале 1917 года: "Если наша революция буржуазна, то она не может завершиться, пока буржуазия не станет ее движущей силой... Само собою понятно, что отсюда вытекает защита ...тактики, которая указывает пролетариату, присоединяющему к себе крестьянство, руководящую роль в буржуазной революции вопреки шатаниям и изменам либерализма...&#187; (В.И. Ленин, ПСС, т.17, с. 409-414). Хотя, разумеется, &#8220;В отличие от 1917 года социальная нестабильность, чреватая всевозможными катаклизмами, распространяется не только на одну шестую часть суши, но и на все другие материки Земного шара. Локальную российскую катастрофу и ее глобальные следствия предотвратить может только очередная государственная диктатура... И приходится констатировать, что очередной выбор совершится... в одном направлении: одержит ли победу национально-ориентированная буржуазия... или буржуазия космополитическая, компрадорская&#8221;. (АНТИПЕНКО Л. Г. Ум и воля полководца. Сталин в области пограничных явлений. М., 1995, с. 30-31). Так что и теперь тактика подлинных советских и российских патриотов должна заключаться в сталкивании лбами суверенных либералов Путина и либеральных компрадоров Болотной до полной их изоляции от забугорных хозяев, а там уже можно будет у этих "нанайских мальчиков" разрушительного либерализма или нацизма и стратегически власть перехватить, что гораздо легче сделать в суверенном государстве, чем в управляемом извне. И коли уж нанятая из-за бугра Болотная шушера этому противится, то всякий достойный патриот просто обязан быть против оной и за Путина, а там уж будем посмотреть, не так ли?
<img alt="" src="https://ic.pics.livejournal.com/igor_semirech/71204316/301475/301475_900.jpg" title="" />
Ответить
Рашкин
Форумчанин написал 04.03.2021 11:29
это именно тот бессовестный субъект, который нынче на "Эхе Москвы" так праведно закатывает глаз от беззакония в РФ? Ему ли не знать тему изнутри, хотя и не во всеобщем, а только во внутрипартийном масштабе. Впрочем, если он наплевав на устав партии в свое время очистил московскую парторганизацию от неотроцкистов во славу зюганова и тимониных, то как решительно он отбросит лицемерите буржуазного права, если руки дотянутся до путинских воров и коррупционеров! Впрочем сейчас главное - дотянуть до нового депутатского мандата
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки"
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки"
05.03.2021
Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфицированные русофобией
Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфициро...
03.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роскомнадзор обяжет соцсети установить счётчики посещаемости (2)
Голиковы, Скворцовы, Сердюковы не исчезают (4)
Наш дом оценен в 2 миллиарда 600 миллионов (2)
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки" (0)
Путин потребовал от интернета подчиняться моральным законам (22)
В России резко подорожали авиаперелеты (3)
Популярные шпионы получают повышение (5)
Как не дать популярному политику участвовать в выборах (6)
Вперед - от племенного уклада к рабовладению! (6)
Башкирская гроза в столичной вертикали (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Распространение хамских небылиц: как Европа оправдывает санкции против России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Для чего Путину власть?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Подарок из Арктики Газпрому легкую жизнь не обеспечит
Михаил Делягин Михаил Делягин: Америка будет подрывать российскую экономику руками своих европейских холопов
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Еще о роли партии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss