Популярные шпионы получают повышение

Президент Путин подписал указ о назначении генерала Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ, сообщают наперебой ведущие российские СМИ и сетевые агрегаторы.
Правда, произошло это еще 24 февраля, когда в центральном аппарате ведомства прошла коллегия с участием президента.
До назначения генерал Королев руководил Службой экономической безопасности. Временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.
***
Раньше госбезопасность была секретным ведомством, не только должности и звания, но и имена сотрудников старались не афишировать. Ну и правда, какое дело публике до того, что один генерал с редким именем Сергей сменил на боевом посту другого - с таким же именем?
Сейчас времена другие - руководители секретных когда-то ведомств ведут светскую жизнь, отстраивают себе особняки дворцового типа в элитных загородных поселках, щеголяют спецномерами, ведут блоги - ну просто "популярные шпионы" и "известные разведчики". Теперь каждому школьнику известна кадровая структура ФСБ и прочие, когда-то секретные детали работы секретной службы.
Скоро, наверно, и партии появятся - Партия ФСБ, партия СВР... И каждый подполковник будет вероятным кандидатом в президенты. Ну или хотя бы в губернаторы.
А что? В связи с переходом резидента СВР в Великобритании Сергея А. на работу губернатором Смоленской области, секретную резидентуру возглавит генерал Сергей Б., в связи с чем на Даунинг-стрит назначен банкет. Жена нового резидента - известная британская модель, дети учатся в частной школе в Оксфорде, ему принадлежит свечной заводик в Саратове и доля в Акционерном обществе "Стратегические ракетные системы".
А.Б.
|
|
adjal38 написал 04.03.2021 20:42
рогом и раскопал,что ЗМС по ватерполо А.Лебедева нет с 1903г.Правда,его
папА является заслуженным судьей СССР по водному поло.Об этом я сообщил
"Новой газете".С тех пор Шурик пудрит мозги англичанам.
ЛХ написал 04.03.2021 18:14
----
Где проблема? Вот читаем " Сын экс-банкира Лебедева получил титул «барона Сибири» в Великобритании.
" Сын предпринимателя, владельца газет The Evening Standart и The Independent и бывшего сотрудника КГБ Александра Лебедева получил от королевы титул барона. В полном титуле Евгения Лебедева он называется «бароном Сибири» ..."
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/23/11/2020/5fbc0dcd9a7947ba9d37a8b3
--
Т.е. бывшего сотрудника бывшего сотрудника КГБ Александра Лебедева, работавшего тогда резидентом советской разведки в Великобритании.
А вы спрашиваете, почему рухнул СССР. Вот благодаря таким товарищам из КГБ СССР как Александр Лебедев. Ну а сынок его пошел дальше
папаши. Конечно большая честь попасть в парламент Великобритании уже во втором колене для представителя страны-колонии, которой является
страна под названием Российская Федерация. Не зря же стоит вот это " В полном титуле Евгения Лебедева он называется «бароном Сибири»".
Вот так - любите и жалуйте - пэр Евгений Лебедев - БАРОН Сибири. Ну а президент "суверенной" страны РФ постоянно твердит о патриотизме,
правда непонятно по отношению к какой стране.
Голодный Мясник написал 04.03.2021 14:37
Главное это охранники, и тем самым облегчается нагрузка на бюджет, пролетариев больше, чем охранников, соответственно платить меньше. А демонстративно хорошо живут, так это призыв к ЦРУ свергнуть президента, Ми 6 свергнуть Бориску Жывотное, Моссад свергнуть Ниатанияггу.....
И когда в мире охранники соединяются, то и лучшие охранники владеют планетой.
Длтлдтдтдтдтдлт написал 04.03.2021 11:55
Вот было б товарисчей Барановых мильен в едином строю - от тады б реальность вполне могла б стать отражением ихнего совокупного сознания.
А когда один товарисч Баранов снова и снова пытается провернуть эдакий финт, ну, прям, плакать хочется.
...
никаких шпионов-разведчиков в конторе золотого фелички давным давно нет(да и были-то - "секретные агенты"), есть контролеры-смотрящие - иерархия государства статусной ренты, - функциональность Царства Пса, где по рангу и кусок
путевон написал 04.03.2021 09:59