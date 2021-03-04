Популярные шпионы получают повышение

Президент Путин подписал указ о назначении генерала Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ, сообщают наперебой ведущие российские СМИ и сетевые агрегаторы.

Правда, произошло это еще 24 февраля, когда в центральном аппарате ведомства прошла коллегия с участием президента.

До назначения генерал Королев руководил Службой экономической безопасности. Временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.

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Раньше госбезопасность была секретным ведомством, не только должности и звания, но и имена сотрудников старались не афишировать. Ну и правда, какое дело публике до того, что один генерал с редким именем Сергей сменил на боевом посту другого - с таким же именем?

Сейчас времена другие - руководители секретных когда-то ведомств ведут светскую жизнь, отстраивают себе особняки дворцового типа в элитных загородных поселках, щеголяют спецномерами, ведут блоги - ну просто "популярные шпионы" и "известные разведчики". Теперь каждому школьнику известна кадровая структура ФСБ и прочие, когда-то секретные детали работы секретной службы.

Скоро, наверно, и партии появятся - Партия ФСБ, партия СВР... И каждый подполковник будет вероятным кандидатом в президенты. Ну или хотя бы в губернаторы.

А что? В связи с переходом резидента СВР в Великобритании Сергея А. на работу губернатором Смоленской области, секретную резидентуру возглавит генерал Сергей Б., в связи с чем на Даунинг-стрит назначен банкет. Жена нового резидента - известная британская модель, дети учатся в частной школе в Оксфорде, ему принадлежит свечной заводик в Саратове и доля в Акционерном обществе "Стратегические ракетные системы".

А.Б.