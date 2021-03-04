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Московский листок

В России резко подорожали авиаперелеты

Опубликовано 04.03.2021 в разделе комментариев 3

В России резко подорожали авиаперелеты

Цены на авиабилеты в России в страны дальнего зарубежья выросли в среднем на 40% по сравнению с докризисным 2019 годом, сообщает "Коммерсант".

Согласно данным сервисов поиска билетов Biletix и Aviasales, редняя стоимость перелета из России за границу в начале марта 2021 года составила 15,7 тысячи рублей, что больше на 55% к марту 2020 года и на 39,5% к марту 2019 года.

Отмечается, что по некоторым направлениям цены удвоились. Так средняя цена билета в ОАЭ на март выросла до 23,7 тысячи рублей, а в 2019 году было 12,3 тысячи рублей. Авиабилеты в Грузию подорожали в 2,5 раза, с 6,5 тысячи рублей в марте 2019 года до 15,7 тысячи рублей сейчас. Авиабилеты на Мальдивы подорожали на 36% до 40,1 тысячи рублей, в Египет — на 29% до 16,4 тысячи рублей. Перелет из Москвы в Минск и обратно подорожал до 13,6 тысячи рублей в среднем с 6,5 тысячи рублей в 2019 году.

Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям тоже выросла, но успела скорректироваться к докризисным значениям. Например, в марте 2021 года забронировать перелет в Сочи можно по цене от 5,2 тысячи рублей, что всего лишь на 8 процентов дороже, чем в 2019 году. Билет из Москвы в Симферополь и обратно обойдется в 7,8 тысячи рублей — цена выросла на 13,2%.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Anna89 написал 05.03.2021 10:37
И где теперь брать деньги на билеты? У нас в стране каждый день что-то дорожает! И что делать простым людям, у кого нет миллионов? Придется менять профессию?! А что делать другого выхода не вижу! Если что вот здесь можно отучиться https://rostbk.com/
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Re: Все равно пенсионеры будут часто летать на Мальдивы.
Szanyam.. написал 05.03.2021 10:23
Убогий, три четверти пенсионеров не имеют загранпаспорта, искренне рады когда повышают пенсию на 500-800руб, так что отдых на даче, орурчики-помидорчики в теплице и предел мечтаний чтобы фитофтора не погубила потраченное время.
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Все равно пенсионеры будут часто летать на Мальдивы.
Путинавальный написал 04.03.2021 18:37
Ну и в Египет.
А куда деваться.
Отдыхать ведь надо.
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