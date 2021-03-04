В России резко подорожали авиаперелеты

Цены на авиабилеты в России в страны дальнего зарубежья выросли в среднем на 40% по сравнению с докризисным 2019 годом, сообщает "Коммерсант".

Согласно данным сервисов поиска билетов Biletix и Aviasales, редняя стоимость перелета из России за границу в начале марта 2021 года составила 15,7 тысячи рублей, что больше на 55% к марту 2020 года и на 39,5% к марту 2019 года.

Отмечается, что по некоторым направлениям цены удвоились. Так средняя цена билета в ОАЭ на март выросла до 23,7 тысячи рублей, а в 2019 году было 12,3 тысячи рублей. Авиабилеты в Грузию подорожали в 2,5 раза, с 6,5 тысячи рублей в марте 2019 года до 15,7 тысячи рублей сейчас. Авиабилеты на Мальдивы подорожали на 36% до 40,1 тысячи рублей, в Египет — на 29% до 16,4 тысячи рублей. Перелет из Москвы в Минск и обратно подорожал до 13,6 тысячи рублей в среднем с 6,5 тысячи рублей в 2019 году.

Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям тоже выросла, но успела скорректироваться к докризисным значениям. Например, в марте 2021 года забронировать перелет в Сочи можно по цене от 5,2 тысячи рублей, что всего лишь на 8 процентов дороже, чем в 2019 году. Билет из Москвы в Симферополь и обратно обойдется в 7,8 тысячи рублей — цена выросла на 13,2%.