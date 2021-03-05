Наш дом оценен в 2 миллиарда 600 миллионов

2 марта 2021 года жильцы дома по адресу Международная 15 (общежитие «Москабеля») коллективно посетили прокуратуру и Следственный комитет Таганского района. Почему им не сидится дома? Причину своих проблем они определяют весьма просто: «Каждое жильё в изолировке порядка 4 миллионов, каждая квартира — порядка 7-8 миллионов. Дом оценён в 2 миллиарда 600 миллионов с лишним. Это огромные деньги. Это цена вопроса очень большая. Поэтому и угрозы. Поэтому выживание будет и дальше. Кто-то спёр этот дом, кто-то хочет обогатиться за счёт жителей. Департамент говорит — жильё не наше, город говорит — жильё не наше. Соцнайм заключать не будем, приватизацию разрешать не будем».

Выход, по мнению жителей, прост - если кто-то хочет забрать себе дом, пусть совместно с городом расселит жителей.

Отметим, что благодаря неопределенному статусу дома, жильцы вылетели из большинства городских программ расселения людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они лишились кухонь — все кухни жулики заняли под свои коммерческие нужды. В итоге люди вынуждены готовить в комнатах или коридоре, причём, стоит у кого-нибудь подгореть молоку, в здании срабатывает пожарная тревога. Ранее господа-жулики пытались вводить пропускной режим и не пускать к людям даже их ближайших родственников, но с этим жильцам удалось справиться.

Но теперь жители общежития рискуют и вовсе вылететь из жилья на улицу. Как им удалось узнать, на их квартиры начала оформляться собственность каких-то странных коммерческих структур. Обычно, спустя некоторое время после такого оформления, следует требование – с вещами на выход!

Поддержать людей в их борьбе пришли Сергей Потеряйко (помощник депутата Мосгордумы Елены Анатольевны Шуваловой), а также московские коммунисты: ОКП, Рабочий компас, РКРП, КПРФ. Пришли поддержать коллег по несчастью и люди из другого московского общежития от авиамоторного завода «Салют»:

«Мы пришли в поддержку таких же людей общежития. Сейчас по Москве много людей из общежитий, на которых не оформляют документацию, выселяют, издеваются. Пришли их поддержать. Нам такие проблемы известны. У нас вообще сейчас дошло до такой степени, что нас выкинули в никуда, на улицу, выкинули, как щенков (существует судебное решение о выселении, благодаря активности общественности пока не исполненное). Мы живём в замороженном доме. Без воды, без коммуникаций, единственное, что нам подключили — электричество. И то благодаря долгой борьбе!»

Освежить память прокуратуре

Изначально люди пошли в прокуратуру. Вежливо напомнить прокурорским о том, что нахождение бывшего общежития в частных руках незаконно. А также о том, что еще с 2005 (!) года существует определение прокуратуры о необходимости передачи дома городу. Однако дом до сих пор находится в промежуточном статусе, а хозяева «Москабеля», впрочем, по информации жильцов, с городскими чиновниками на паях, стригут с него бабло, используя жилплощадь тех людей, которых, всё-таки, удалось выжить. Сколько раз придётся напоминать прокуратуре о том, чтобы она удосужилась проследить за выполнением российских законов и своего же определения, посмотрим.

Напоминаем, что по ст. 18 Закона "О приватизации Жилищного фонда в Российской Федерации", указу Президента Российской федерации от 10 января 1993 г. N 8 — такие дома должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а их обитатели должны получать право на заключение договоров соцнайма и приватизацию, однако в данном случае (как и в случае со многими другими общежитиями) требование закона не исполняется.

Его гнали вон, даже особо не разговаривая

Впрочем, если большинству жильцов выселение либо ухудшение жилищных условий только угрожает, то с некоторыми это уже произошло. Так Шарипов Райим изначально вместе с семьей жил в двухкомнатной квартире № 42 с 1984 г. (имел ордер на вселение).

Под предлогом необходимости ремонта семью переселили в одну комнату (9 квадратных метров). Ремонт кончился. Отремонтированную площадь жулики начали использовать для сдачи в коммерческих целях, а семью Шариповых так и оставили на 9 квадратах. Отметим, что изначально адрес проживания Шарипова был полностью указан в его паспорте, однако после смены паспорта номера квартиры в нём не оказалось, только номер дома оставили. Естественно, Шарипов многократно (устно и письменно) обращался к администрации общежития по поводу данной ситуации. Как рассказывают другие жильцы: «Его гнали вон, даже особо не разговаривая».

Отметим, что странное поведение господ из «Москабеля» было даже отмечено Департаментом жилищной политики Москвы. Цитирую: «Дополнительно сообщаем, что обращает на себя внимание наличие противоречивых документов, предоставляемых управляющей организацией дома 15 Международной улице – ЗАО «Москабельмет»: в 2008 году… в жилищных документах квартира №120 по указанному адресу значится двухкомнатной, площадью жилого помещения 36.5 кв.м, жилой площадью 26.7 кв.м, в 2010 году квартира по указанному адресу является однокомнатной площадью жилого помещения 20.0 кв.м, жилой площадью 11 кв. м.»

Однако никаких мер по восстановлению прав Шарипова предпринято не было.

В итоге жильцы обнаружили пустующую, после выезда арендатора квартиру (по размерам эквивалентную украденной у Шарипова). Жильцы подавали запрос в ЕГРП, и собственник квартиры не отыскался. Жильцы организовали сход и вселили Шарипова в квартиру. Естественно, господам с «Москабеля» это крайне не понравилось.

12 февраля 2021 года они пришли и сломали дверь монтировкой. Жильцы собрались и прогнали захватчиков. К сожалению, довести Шарипова (60 лет) до проблем с сердцем и вызова врача (скорая в этот же день, участковый врач на следующий) им удалось.

15 февраля появился господин участковый. Согласился с жильцами, что действия господ с «Москабеля» некорректны. 17-го участковый приехал снова. Увёз Шарипова к себе, якобы «необходимо в участке удостоверить личность». Отметим, что участковый был предупреждён жильцами о наличии у Шарипова острых проблем с сердцем. В итоге Шарипов был увезен в следственный комитет, где и провёл более 7 часов. Следователь Илья Шмаков объявил Шарипову о возбуждении на него дела по статье 139 УК —«Незаконное в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица». Отметим, что никакого лица, проживающего в квартире 118, и выражающего свою волю, не было и в помине.

После выхода из СК и правоохранители и администрация «Москабеля» продолжили терроризировать Шарипова. Угрозы «закрыть» Шарипова, депортировать его жену сыпались постоянно. В итоге новый вызов скорой. Шарипов попал в больницу в тяжёлом состоянии, сразу же лёг на операционный стол.

Отметим, что в случае, когда нарушения неприкосновенности жилища происходят реально, причём, со стороны руководства «Москабеля», правоохранители и не чешутся.

«У меня восемь заявлений. Вот вскрывали дверь, избивали женщину (молодчики, посланные руководством «Москабеля»). Вот в блог, состоящий из двух комнат, в котором семья живёт, подселяют кого-либо по коммерческому найму. На твою кровать, на твою мебель. И никого не опрашивают, ничего не происходит, а тут такая оперативность. Пришла администрация («Москабеля»), попросила, и тут же уголовное дело завели! Что дальше будет? Жители пропадать начнут?»

Следователь Илья Шмаков в ответ на все вопросы прессы и жителей Международной 15 требовал от людей выйти из кабинета.

Дело будет взято на контроль

Люди вышли и начали перемещаться по помещению СК в поисках более адекватного собеседника. Примерно через полчаса состоялся приём граждан руководителем Таганского СК, Евгением Павловым. Евгений Павлов попросил жильцов общежития написать заявления на незаконные действия правоохранителей и обещал взять дело под свой контроль.

От 300 до 700 тысяч

Как это ни странно звучит, жильцам данного дома ещё повезло. Они смогли организоваться, научились отстаивать друг друга, смогли ограничить значительную часть «благих» порывов собственника. В отношении множества других людей всё обернулось гораздо хуже. По данным «Комитета за гражданские права» благодаря жилищному мошенничеству (в том числе, и против жильцов общежитий) жилья в столице лишились от 300 до 700 тысяч человек. Такие дела. Такова современная экономическая, политическая и конституционная реальность. И вот один, чисто риторический вопрос — не пора ли эту реальность, наконец, поменять?