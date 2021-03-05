Путин потребовал от интернета подчиняться моральным законам

"У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете. Но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем", – отметил Владимир Путин в ходе встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
"Иначе это общество будет разрушаться изнутри", – подчеркнул он.
***
Точно. Пока интернета не было, общество только снаружи могло разрушаться. Изнутри никак. Телефон, телеграф - только снаружи. Попробуй телеграмму с аморальным чем-нибудь послать - сразу самого пошлют, далеко будешь бежать.
С телефоном сложней. Пока стоишь, бывало, у телефонной будки, такого наслушаешься... Никто не мог больше получаса выстоять, не выдерживали.
С этого и началось. Путин жил в коммуналке, телефона не было. Звонил из будки, слушал. С детства - тяжелая травма.
У меня тоже не было телефона, хоть и не в коммуналке. Отдельная была квартира, но в Химках. Телефонная будка возле Института культуры. Можете представить. До сих пор после каждого второго слова хочется вставить неопределенный артикль "бля". Сдерживаюсь.
А потом начался интернет. А моральные принципы закончились. Один Путин на страже, но уже изнемогает. Взаимопомощь не помогает, хоть он и обращался.
Сейчас обращается к интернету, чтобы подчинялся. Но никак.
Может, передать интернет - телеграфу? Ну типа на поруки по обмену опытом?
Богатая идея...
А.Б.
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ИВАН СУХОВ написал 05.03.2021 14:42
еще большему сплочению нас вокруг нашего любимого Лидера.
Вы только посмотрите:чтобы выйти на улицу в составе трех(пока еще) надо
получить разрешение местного Главы, заблаговременно послать Заявку.
А Интернетом,ТВ и телефоном пользуются все,кому вздумается даже не ставя
в известноть хотя бы участкового!
ЧЕМ НЕ ИДЕЯ:попросить глубокоуважаемого Владим Владимыча издать Указ(он это
умеет) покупать Декларации на право использовывния в личных целях указанных
выше средств массоовой коммуникации за небольшую плату(не выше МРОТ).
А поступающие от продажи Деклараций( или разрешений)средства направлять в
Фонд президента для нашего же блага.
ИВАН СУХОВ написал 05.03.2021 14:38
еще большему сплочению нас вокруг нашего любимого Лидера.
Вы только посмотрите:чтобы выйти на улицу в составе трех(пока еще) надо
получить разрешение местного Главы, заблаговременно послать Заявку.
А Интернетом,ТВ и телефоном пользуются все,кому вздумается даже не ставя
в известноть хотя бы участкового!
ЧЕМ НЕ ИДЕЯ:попросить глубокоуважаемого Владим Владимыча издать Указ(он это
умеет) покупать Декларации на право использовывния в личных целях указанных
выше средств массоовой коммуникации за небольшую плату(не выше МРОТ).
А поступающие от продажи Деклараций( или разрешений)средства направлять в
зидента для нашего же блага.
Имя написал 05.03.2021 13:55
Мимо проходил. написал 05.03.2021 13:51
любитель СССР написал 05.03.2021 13:49
Evgen написал 05.03.2021 12:50
м написал 05.03.2021 12:09
веселый, жизнерадостный, говорливый. написал 05.03.2021 11:16
.
Какого морального урода Ельцин посадил на трон.
Клизма для Мизулиной написал 05.03.2021 10:52
Имя написал 05.03.2021 10:12
так написал 05.03.2021 09:55
Крон-принц Пафнутий Благостность написал 05.03.2021 09:25
Владимир Владимирович Путин гений. Россия держит за одно место мир при нем, ни одно решение глобальное невозможно без мнения России. Это уже не региональная держава, это глобальный игрок, причем пока игрок, а будет главой мира.
Северный поток, Южный поток, Сила Сибири качают газ, вроде бы ничего сверх ординарного.
Но.
Мир переходит на водород. И Россия будет производить дешевую электроэнергию от атомных новейших станций, термоядерный синтез и другие секретные разработки спецслужб, потом преобразовывать в водород и по этим трубопроводам экспортировать. А это стабильность, благополучие для Великой Руси святой и православной на тысячу лет вперед!
Слава России! Путин молодца! Фсб рулит! РПЦ благолепит!
3авидонов Никос написал 05.03.2021 09:25
Этот гэбэшный выродок ведь совсем далек от каких-то моральных норм, ему лишь бы попороться, пожрать и похохотать над кем нибудь со своим крысиным кублом!
3авидонов Никос написал 05.03.2021 09:19
Множество населенных пунктов было отравленно производствами для создания атомной бомбы. Миллионы людей навечно сгнили в лагерях не имея возможности выйти на свободу так как являлись "невыпусткными" из-за их работы на секретных объектах. Миллионы людей отравились добывая урановую руду.
Также сам Курчатов в 1949 годе облучился так что навсегда подорвал здоровье и помер в 57 годков.
Слава великому Сталину написал 05.03.2021 08:26
Крокодил05.03.21 написал 05.03.2021 08:18
Ну написал 05.03.2021 08:17
Крокодил05.03.21 написал 05.03.2021 08:11
Интересно, это он сам придумал или советники? А этой тирадой он характеризуется как злобный, желчный типаж недостойный уважения, такой может отравить или еще какую-нибудь подлянку сделать.
Русское возрождение написал 05.03.2021 08:05
Что происходит в мире, все как бы равны, но белые люди выше по уму, культуре и красоте, так богом заведено, или природой, это данность. Поэтому все ниже в природной иерархии начинают подражать, копировать, изображать, то есть живут чужой жизнью и обманывают белых людей.
В интимную связь можно вступить с кем угодно, даже с животным, но после все встает на свои места и белый человек видит насквозь фальшь, примитивность и плохую игру партнера, от этого становиться противно, готов убить, но зачем не белым кривляться? Живите по своим правилам, любите себе подобных, так нет , обманывают и потом живут во вранье, в грехе.
Аналогично не традиционная ориентация, изображают из себе обычных людей, завлекают, а потом ставят перед фактом, казалось бы - живи со своим единомышленниками! Вранье, грех.
А Владимир Владимирович Путин избавляет русских людей от греховности, от вранья, но не бесплатно, придется потерпеть лишения, лет 30
Русское возрождение написал 05.03.2021 08:03