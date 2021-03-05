Путин потребовал от интернета подчиняться моральным законам

"У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете. Но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем", – отметил Владимир Путин в ходе встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Иначе это общество будет разрушаться изнутри", – подчеркнул он.

***

Точно. Пока интернета не было, общество только снаружи могло разрушаться. Изнутри никак. Телефон, телеграф - только снаружи. Попробуй телеграмму с аморальным чем-нибудь послать - сразу самого пошлют, далеко будешь бежать.

С телефоном сложней. Пока стоишь, бывало, у телефонной будки, такого наслушаешься... Никто не мог больше получаса выстоять, не выдерживали.

С этого и началось. Путин жил в коммуналке, телефона не было. Звонил из будки, слушал. С детства - тяжелая травма.

У меня тоже не было телефона, хоть и не в коммуналке. Отдельная была квартира, но в Химках. Телефонная будка возле Института культуры. Можете представить. До сих пор после каждого второго слова хочется вставить неопределенный артикль "бля". Сдерживаюсь.

А потом начался интернет. А моральные принципы закончились. Один Путин на страже, но уже изнемогает. Взаимопомощь не помогает, хоть он и обращался.

Сейчас обращается к интернету, чтобы подчинялся. Но никак.

Может, передать интернет - телеграфу? Ну типа на поруки по обмену опытом?

Богатая идея...

А.Б.