Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин потребовал от интернета подчиняться моральным законам

Опубликовано 05.03.2021 в разделе комментариев 23

путин цензура выборы кремль
Путин потребовал от интернета подчиняться моральным законам

"У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете. Но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем", – отметил Владимир Путин в ходе встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". 

"Иначе это общество будет разрушаться изнутри", – подчеркнул он.

***

Точно. Пока интернета не было, общество только снаружи могло разрушаться. Изнутри никак. Телефон, телеграф - только снаружи. Попробуй телеграмму с аморальным чем-нибудь послать - сразу самого пошлют, далеко будешь бежать.

С телефоном сложней. Пока стоишь, бывало, у телефонной будки, такого наслушаешься... Никто не мог больше получаса выстоять, не выдерживали. 

С этого и началось. Путин жил в коммуналке, телефона не было. Звонил из будки, слушал. С детства - тяжелая травма.

У меня тоже не было телефона, хоть и не в коммуналке. Отдельная была квартира, но в Химках. Телефонная будка возле Института культуры. Можете представить. До сих пор после каждого второго слова хочется вставить неопределенный артикль "бля". Сдерживаюсь.

А потом начался интернет. А моральные принципы закончились. Один Путин на страже, но уже изнемогает. Взаимопомощь не помогает, хоть он и обращался. 

Сейчас обращается к интернету, чтобы подчинялся. Но никак. 

Может, передать интернет - телеграфу? Ну типа на поруки по обмену опытом?

Богатая идея...

А.Б.



Рейтинг:   4.36,  Голосов: 25
Поделиться
Всего комментариев к статье: 23
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ПОРА ИСПРАВИТЬ УПУЩЕНИЕ !
ИВАН СУХОВ написал 05.03.2021 14:42
В действиях нашей Всенародной власти не всегда есть логика и не помогает
еще большему сплочению нас вокруг нашего любимого Лидера.
Вы только посмотрите:чтобы выйти на улицу в составе трех(пока еще) надо
получить разрешение местного Главы, заблаговременно послать Заявку.
А Интернетом,ТВ и телефоном пользуются все,кому вздумается даже не ставя
в известноть хотя бы участкового!
ЧЕМ НЕ ИДЕЯ:попросить глубокоуважаемого Владим Владимыча издать Указ(он это
умеет) покупать Декларации на право использовывния в личных целях указанных
выше средств массоовой коммуникации за небольшую плату(не выше МРОТ).
А поступающие от продажи Деклараций( или разрешений)средства направлять в
Фонд президента для нашего же блага.
Ответить
ПОРА ИСПРАВИТЬ УПУЩЕНИЕ !
ИВАН СУХОВ написал 05.03.2021 14:38
В действиях нашей Всенародной власти не всегда есть логика и не помогает
еще большему сплочению нас вокруг нашего любимого Лидера.
Вы только посмотрите:чтобы выйти на улицу в составе трех(пока еще) надо
получить разрешение местного Главы, заблаговременно послать Заявку.
А Интернетом,ТВ и телефоном пользуются все,кому вздумается даже не ставя
в известноть хотя бы участкового!
ЧЕМ НЕ ИДЕЯ:попросить глубокоуважаемого Владим Владимыча издать Указ(он это
умеет) покупать Декларации на право использовывния в личных целях указанных
выше средств массоовой коммуникации за небольшую плату(не выше МРОТ).
А поступающие от продажи Деклараций( или разрешений)средства направлять в
зидента для нашего же блага.
Ответить
Путин отличный президент
Имя написал 05.03.2021 13:55
он доведет Россию до конца !!! (госдеп США)
Ответить
Россия,Путин,мы. Вместе мы- сила.
Мимо проходил. написал 05.03.2021 13:51
В отличие от многих диванных ничтожеств ОН- человек и слова,и дела. И вот для тех,кто этого не понимает.И честное слово,и стоящее дело берут свое начало из морали.Слава России.
Ответить
Re: 5марта 1953г был отравлен Сталин
любитель СССР написал 05.03.2021 13:49
Попытался провозгласить себя самодержцем - закономерный итог в Республике.
Ответить
Этика
Evgen написал 05.03.2021 12:50
Какая же насмешка над нравственностью, когда Путин призывает к морали. Навальный показал какое это ничтожество.
Ответить
(без названия)
м написал 05.03.2021 12:09
Абсолютнл аморальные люди частенько аппелируют к высоким моральным принципам ...
Ответить
Обратите внимание, как Путин "расцвел" после отправки Навального в зону:
веселый, жизнерадостный, говорливый. написал 05.03.2021 11:16
Точно также он "расцвел" после убийства Немцова.
.
Какого морального урода Ельцин посадил на трон.
Ответить
(без названия)
Клизма для Мизулиной написал 05.03.2021 10:52
отключение интернета не за горами...
Ответить
Россия унижена
Имя написал 05.03.2021 10:12
Одно то, что на олимпиады запрещено выходить под ссаным триколором, говорит о "величии нашей страны". Возможно-ли было себе представить, чтобы СССР могли что либо запретить ?
Ответить
Один Путин на страже, но уже изнемогает
так написал 05.03.2021 09:55
может и гикнуться - сам говорил: что как раб на галерах! Только галеры не наши..
Ответить
Re: 5марта 1953г был отравлен Сталин
Крон-принц Пафнутий Благостность написал 05.03.2021 09:25
Просто детский сад.
Владимир Владимирович Путин гений. Россия держит за одно место мир при нем, ни одно решение глобальное невозможно без мнения России. Это уже не региональная держава, это глобальный игрок, причем пока игрок, а будет главой мира.
Северный поток, Южный поток, Сила Сибири качают газ, вроде бы ничего сверх ординарного.
Но.
Мир переходит на водород. И Россия будет производить дешевую электроэнергию от атомных новейших станций, термоядерный синтез и другие секретные разработки спецслужб, потом преобразовывать в водород и по этим трубопроводам экспортировать. А это стабильность, благополучие для Великой Руси святой и православной на тысячу лет вперед!
Слава России! Путин молодца! Фсб рулит! РПЦ благолепит!
Ответить
(без названия)
3авидонов Никос написал 05.03.2021 09:25
Отмороженный бандюган Пыня загутарил об морали!!! Умора!
Этот гэбэшный выродок ведь совсем далек от каких-то моральных норм, ему лишь бы попороться, пожрать и похохотать над кем нибудь со своим крысиным кублом!
Ответить
Re: 5марта 1953г болел и сам помер Сталин
3авидонов Никос написал 05.03.2021 09:19
Пока при Сталине делали атомную бомбу миллионы людей умерли от радиации или отравилась на производстве связанных с созданием атомной бомбы.
Множество населенных пунктов было отравленно производствами для создания атомной бомбы. Миллионы людей навечно сгнили в лагерях не имея возможности выйти на свободу так как являлись "невыпусткными" из-за их работы на секретных объектах. Миллионы людей отравились добывая урановую руду.
Также сам Курчатов в 1949 годе облучился так что навсегда подорвал здоровье и помер в 57 годков.
Ответить
5марта 1953г был отравлен Сталин
Слава великому Сталину написал 05.03.2021 08:26
При Сталине трудовой народ ел черную икру и крабов,пил шампанское, хлеба и сливочного масла было вдоволь.прилавки ломились от изобилия! каждый год снижались цены. Сталин строил дворцы для народа из мрамора,гранита,бронзы и золота, вокзалы,метро,мосты,санатории.Коррупционеров сажали в ГУЛАГ,врагов народа и шпионов расстреливали.При Сталине Россия стала ядерной сверхдержавой. Вот за это убили Сталина!
Ответить
Re: На этой встрече Вова опять прокололся
Крокодил05.03.21 написал 05.03.2021 08:18
Пора Вове как и Ельцину искать преемника, если не поздно.
Ответить
(без названия)
Ну написал 05.03.2021 08:17
Кооператив озеро о морали, повышение пенсионного возраста, закрытие больниц,
Ответить
На этой встрече Вова опять прокололся
Крокодил05.03.21 написал 05.03.2021 08:11
Хотели как лучше, а получилось как всегда. Думали замутить типа его слов вначале, замочить в сортире, а получилось как с его определением, что у нас средний класс тот кто получает полтора минималки т.е. 17 000 рублей.
Интересно, это он сам придумал или советники? А этой тирадой он характеризуется как злобный, желчный типаж недостойный уважения, такой может отравить или еще какую-нибудь подлянку сделать.
Ответить
Re:
Русское возрождение написал 05.03.2021 08:05
В 1999 году, абсолютно демократически, ибо был такой глас народа, порядочные люди завели прекрасные порядки. Прекрасные для нас, для белых, для русских, для государствообразующих, но не для иных по вере, расе, половой принадлежности, так никто и не держит, скатертью дорога.
Что происходит в мире, все как бы равны, но белые люди выше по уму, культуре и красоте, так богом заведено, или природой, это данность. Поэтому все ниже в природной иерархии начинают подражать, копировать, изображать, то есть живут чужой жизнью и обманывают белых людей.
В интимную связь можно вступить с кем угодно, даже с животным, но после все встает на свои места и белый человек видит насквозь фальшь, примитивность и плохую игру партнера, от этого становиться противно, готов убить, но зачем не белым кривляться? Живите по своим правилам, любите себе подобных, так нет , обманывают и потом живут во вранье, в грехе.
Аналогично не традиционная ориентация, изображают из себе обычных людей, завлекают, а потом ставят перед фактом, казалось бы - живи со своим единомышленниками! Вранье, грех.
А Владимир Владимирович Путин избавляет русских людей от греховности, от вранья, но не бесплатно, придется потерпеть лишения, лет 30
Ответить
(без названия)
Русское возрождение написал 05.03.2021 08:03
Гитлер первопроходец нацизма, а Путин учитывает все ошибки предшественников и своебразие обстановки, но цели одни избавить мир от демократии, либерализма, свободы слова. Потому как дай свободу, начнем ругаться матом, дай демократию, педофилия и лесбиянки сядут на голову, дай либерализм, отменят смертную казнь и введут реальное равноправие с женщинами!!! А зачем нам мат везде, лесбинки в правительстве и равноправные женщины?
Ответить
1 | 2 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки"
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки"
05.03.2021
Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфицированные русофобией
Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфициро...
03.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роскомнадзор обяжет соцсети установить счётчики посещаемости (2)
Голиковы, Скворцовы, Сердюковы не исчезают (4)
Наш дом оценен в 2 миллиарда 600 миллионов (2)
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки" (0)
Путин потребовал от интернета подчиняться моральным законам (22)
В России резко подорожали авиаперелеты (3)
Популярные шпионы получают повышение (5)
Как не дать популярному политику участвовать в выборах (6)
Вперед - от племенного уклада к рабовладению! (6)
Башкирская гроза в столичной вертикали (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Распространение хамских небылиц: как Европа оправдывает санкции против России
Михаил Делягин Михаил Делягин: Для чего Путину власть?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Подарок из Арктики Газпрому легкую жизнь не обеспечит
Михаил Делягин Михаил Делягин: Америка будет подрывать российскую экономику руками своих европейских холопов
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Еще о роли партии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss