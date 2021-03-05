В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки" рабочие капитализм 4 марта активисты СТОПБАШРТС совместно с московскими коммунистами (движение Рабочий Контроль и РМП) посетили офис холдинга Интер РАО, в состав которого входит ООО БашРТС, прославившаяся одними из самых высоких по стране тарифами на отопление.



Гостеприимные сотрудники холдинга очень тепло встретили активистов в прихожей, сразу же сообщив, что "объект - режимный" (при этом не предоставив никаких документов) и "съемка на нем - запрещена". Аргументом в пользу последнего утверждения оказалась... табличка с надписью "Здесь ведется видеосъемка". Однако, пресс-секретарь Интер РАО Николай Вячеславович Горелов пусть и не сразу, но все-таки согласился дать интервью, в ходе которого выяснилось следующее:



- руководство Интер РАО не ведет прием, потому что не ведет прием никогда (отметим, что в течении двух дней, предшествующих походу в офис компании, ее сотрудники не могли дать четкого ответа активисту народного движения СТОПБАШРТС Альберту Рахматуллину на вопрос о приеме);



- Интер РАО занимается производством и сбытом тепловой и электрической энергии, которую потребляет в том числе и ее "дочка" БашРТС;



- Интер РАО получает прибыль, но не получает ее с БашРТС, так как последняя инвестирует ее в республику Башкортостан;



- на вопрос, зачем Интер РАО в таком случае нужна не приносящая ей прибыли БашРТС, Николай Вячеславович ответил, что она потребляет тепловую и электрическую энергию;



- самый главный и волнующий огромное количество жителей Башкирии вопрос - почему тарифы на отопление завышены настолько, что квартплата в республике превышает московскую - Николай Вячеславович посоветовал задать "людям на рынке".



В целом г-н Горелов произвел впечатление очень скромного и застенчивого человека, упорно отказываясь общаться с кем-то кроме представителей прессы, что довольно странно для вроде бы предполагающей открытость и публичность должности пресс-секретаря компании. Не менее странно, что холдинг Интер РАО, будучи предприятием капиталистическим, занимается по сути благотворительностью, поставляя тепловую и электрическую энергию БашРТС и не имея с этого ни копейки. Ну а последняя - "этакий чемодан без ручки" - нести тяжело, а выкинуть жалко.



Однако, данные заявления г-на Горелова вызывают серьезные сомнения: ведь еще в декабре 2013 года в уфимской редакции «Комсомольской Правды» прошел круглый стол на тему «Состояние уфимских коммунальных сетей: кто виноват и что делать?», в котором приняли участие в том числе и представители ООО «БашРТС» (за год до этого вошедшей в структуру Интер РАО). Именно тогда представители оператора теплосетей заявили, что тариф на гигакалорию тепловой энергии в 1075 рублей 88 копеек "слишком низкий" и "не позволяет вовремя проводить замену изношенного оборудования". В общем, для того, чтобы разобраться в ситуации с тарифами, необходимо серьезное журналистское расследование.



Также Альберт Рахматуллин провел одиночный пикет у здания Интер РАО, после чего отправился на прием в Федеральную Антимонопольную Службу.



Движение Рабочий Контроль призывает всех жителей Башкирии активно включатся в общественное движение против повышенных тарифов и за национализацию БашРТС, участвовать в рабочих группах, чтобы контролировать ситуацию на местах, а также создавать свои территориальные советы и добиваться выполнения социальных, жилищных и других конструктивных требований! Ведь иначе подобная "благотворительность" Интер РАО за ваш счет так и будет продолжаться.



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