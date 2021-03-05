Голиковы, Скворцовы, Сердюковы не исчезают

Что натворили два министра здравоохранения в России рассказывать не надо. Народ испытал и продолжает испытывать своим здоровьем. А вот Сердюков продолжает оптимизировать отечественное авиастроение. В армии он навёл порядок, активизировалась дедовщина. Солдаты стали убивать не только себя, но и соседа. Вместо тюрьмы он сменил несколько должностей и теперь начинает оптимизировать авиастроение, являясь одним из управленцев авиастроительной фирмы "Роствертол" и гендиректором одного из испытательных машиностроительных центров. В интернете он числится как экономист, политик, предприниматель, юрист, промышленный магнат. Не хватает двух точных определений его сути. "Хам" и "мошенник". Денежки в сумме 3 миллиардов рублей из бюджета армии исчезли за счёт заниженной распродажи обмундирования. Васильева без начальника не могла это провернуть. На 3 миллиона можно допустить, но на 3 миллиарда без министра думаю не могла.

2-го февраля в Москве состоялось совещание пяти начальников от авиапрома. Фирмы "Сухой", "Миг", "Иркут", "Туполев" будут выселены из столицы. Очевидно кто - то предложил огромные средства за землю, которую занимают эти фирмы. Не знаю, что думает президент, премьер, но эти фирмы больше не возродятся. Они без смены дислокации еле работают, а переезд их угробит окончательно. Это самый настоящий терроризм под крылом государства. Чтобы их восстановить на новом месте, потребуется гигантские средства и время. А сколько миллиардов будет разворовано? Воруют везде даже под носом президента. Бывшие следователи аппарата ФСБ С.Белоусов, А.Колобов получили строгача 12 и 9 лет соответственно за вымогательство 65 миллионов рублей. Неужели не могли взять по два, три миллиона и об этом бы никто не узнал. Значит это не первая взятка. Сперва брали по малому, имея ввиду, что аппетит приходит во время еды, начали наращивать поборы , не думая о последствиях. Если в ФСБ берут миллионы, то что говорить о гражданских сотрудниках.

Хотя пропагандистские каналы телевидения судачат только о США, Украине, забывая сознательно о бардаке в России, однако бардак пробивает себе дорогу и в России. Дальше так жить нельзя. Снова на слуху В.Потанин. Рухнувшая крыша на обогатительной фабрике Потанина задавила трёх человек а не одного, как было сказано ранее. Более того затопило два рудника. Есть ли погибшие пока не говорят. Однако на не определённое время добыча руды невозможна. Может пора национализировать все его фабрики и заводы. Фактически Норникелем управляет В.Потанин, хотя часть акций принадлежит иностранцам. 36,7% акций находится в свободной торговле и за пределами России, но вот после аварий желающих купит поубавилось. В Совете директоров 13 человек, а контролировать производство некому. Капитализм - главное личный доход, а о том, что мрут рабочие на это никто из них не обращает внимание. Найдутся новые с меньшими претензиями. Кризис и только у народа. Следует отметить, что его состояние оценивается в19,7 миллиардов долларов и из этих средств он не собирается платить штраф.

В России кризис не только из - за коронавируса, но и финансовый. И когда оба кончатся никто не знает. Производство падает, растёт безработица. Подачки президента и правительства проблему не решают. Только у олигархов проблем нет. Вообще то проблемы есть, но не у олигархов а у рабочих, которые работают, скажем, на В.Потанина. У него за счёт нищеты его рабочих запас прочности хватит на два поколения.

Ничем от олигархов не отличаются и депутаты всех уровней. Вот Жириновский пишет в газете "АиФ". "Товары по твёрдым ценам". Я не буду комментировать всю статью. Выскажу своё мнение по некоторым вопросам. "В Москве везде витрины, красиво, информируют товары, блюда ресторанов, а за 100 километров от столицы у народа нет общественной бани". Он стал умным дураком. На какой хрен баня если пожрать нечего. Едят отходы от производства продуктов и ковыряются в мусорных бачках. В деревнях бани есть почти у каждого хозяина остались от СССР. Надо вам Жириновский думать не о банях, а о зарплате сельского населения и городов. Вот вы написали статью и что дальше? Читатель вас стал больше ненавидеть. И задаёт вопрос: "Чем власть занимается?" А чем вы занимаетесь? Собирая дань с 14 квартир не подавились?

Далее пишет, что в стране не хватает рабочих рук, уехали мигранты. В правительстве находятся чиновники, которые говорят, что надо снова приглашать. А вы зачем сидите в думе? И он находит выход. "Повесить объявления, указать вид работы и зарплату от 40 до 60 тысяч и через неделю всё будет занято. Вот если бы работодатель ещё подписал в объявлении, что Жириновский получает 500 тысяч рублей зарплаты и оформил пенсию тысяч на сто. Вот тогда точно народ бы повалил гурьбой. Ни стыда ни совести, он не пытался сравнить свою зарплату и рабочего? Так может поступать рабовладелец и предатель собственного народа.

Пытается нагло врать о смертности в стране. Народ действительно вымирает. "На самом - то деле умирают у нас так же, как умирали и 20 лет назад и 50". Народ в России стал вымирать уже в последние два года при Горбачёве. За прошлый год нас стало меньше на 570 тысяч человек и это не от коронавируса. Скверная еда, только от экологически не пригодной воды в год умирает до 11 тысяч человек, отсутствие медицины. Да она есть и деньги расходуются, но толку никакого. Записаться проблема, врач на пациента смотрит как на источник дохода, лекарства стали недоступны. Флакончик облепихового масла ёмкостью 30 мл. стоит 400 рублей. Даже российская статистика со скрипом но подтверждает увеличение смертности по сравнению того, что было в СССР. Ложь и воровство стало политикой бандитски - воровского государства, в котором Жириновский чувствует себя как рыба в чистой воде.

Жириновский в статье вспоминает девяностые годы. "ГКЧП, война на Кавказе, предприятия закрываются, зарплаты не платят, цены растут каждый день. Поэтому и детей тогда рожали мало. А лет через 10 ситуация выровняется, будет уже нормальное поколение". Вы правильно пишите о девяностых. А где вы были и почему не предотвратили развал государства и голос ваш тогда мог быть услышан народом? Трепать языком вы мастак и врёте как и власть. Рождаемость так и не восстановилась. Посмотрите отчёты Росстата, хотя и там подвирают.

Бандитский капитализм привёл к хаосу в народе. Девочки в 11 лет уже рожают. Как вы запретите аборты, когда власть создала все условия для спаривания молодёжи везде где прихватит желание, даже с вагоне метро. Но это не для рождения, а для утехи. Фильмы смотрите? Девочки толпами ходят за своими кумирами лишь бы он трахнул их даже хором. Вы где живёте? 15 лет предлагаете, чтобы власть платила мамам алименты вместо сбежавшего отца. Вы ничем не отличаетесь от Зюганова. Он тоже трясётся со своей программой десятки лет. И вы ведь понимаете, что при этой власти ваши предложения не будут приняты. Вас эта политика устраивает, денежки текут в ваш карман двумя ручьями, а рабочему 40 - 50 тысяч хватит, чтобы не подох до пенсии. Чем отличается Жириновский от Голиковой, Скворцовой, Сердюкова?