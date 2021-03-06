Что такое сталинизм?

Ликвидация частной собственности на землю. Что это означает? Это означает, что земля предоставляется всем членам общества в бесплатное и бессрочное пользование, что отменяется налог за пользование землёй, что запрещается сдачи земли в аренду, что не допускается превращение земли в предмет залога, дарения и завещания. Короче говоря, сталинизм – это ликвидация коммерческих сделок с землёй.
Ликвидация частных банков. Что это означает? Это означает, что уничтожается торговля деньгами, что запрещаются ипотечное и другие виды коммерческих кредитов, что банки в лице государства мобилизуют все свободные денежные средства для развития народного хозяйства. Короче говоря, сталинизм – это уничтожение гнусного ростовщичества.
Ликвидация частной собственности на крупные средства производства. Что это означает? Это означает, что крупные средства переходят в общественную собственность и в лице государства используются для удовлетворения естественных потребностей людей. Короче говоря, сталинизм – это запрет использовать средства производства с целью эксплуатации человека человеком.
Всеобщая обязательность труда, с одной стороны, и уголовное преследование тунеядства, попрошайничества и бродяжничества, с другой стороны.
Жесткое подавление малейших проявлений национализма и расизма.
Беспощадное подавление всяких попыток реставрировать частную собственность на землю, средства производства и банки.
Бесплатное жильё, образование, лечение, духовное развитие.
Развитие науки, с одной стороны, и антирелигиозная пропаганда, с другой стороны.
СТАЛИН УМЕР! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАЛИН!
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Слава великому Сталину написал 06.03.2021 12:18
Geglov написал 06.03.2021 12:13
><> написал 06.03.2021 12:13
сороконожка написал 06.03.2021 12:11
сороконожка написал 06.03.2021 12:04
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Да, реализация марксизма. НО, реализация всегда возможна десятками способов. Сталинизм оказался, скажем так, не самым рациональным способом. Между двумя точками кратчайшее расстояние есть прямая линия. Сталинизм это не просто не прямая линия, это очень не прямая линия, если не сказать грубо, более точно. Это как до Москвы через Владивосток. И тут одним отсутствием опыта дело не объяснить. Кстати, формула ленинизм-сталинизм как с позиции сегодняшнего дня оказывается ложной. При Ленине весь госаппарат дружно работал, при Сталине появились враги народа. Ленинизм и сталинизм нельзя приравнивать.
Объясняю, что такое сталинизм написал 06.03.2021 12:02
Продолжалось это безобразие больше недели. В итоге дошло до применения танков.
Тон в беспорядках задавали, как ни странно, члены КПСС и ВЛКСМ. Осетины были так же активны, как и грузины.
Сначала были требования смещения Хрущева и его замену на Молотова, ввода в Президиум ЦК тогдашних грузинских лидеров плюс Василия Сталина, размахивали красными флагами и портретами Сталина и Ленина. К концу событий в толпе стали звучать слова старого грузинского гимна (запрещенного в 1921), раздаваться призывы к выходу из СССР и апелляция к Западу. Красные флаги и портреты Ленина исчезли, но портреты Сталина остались.
Оказывается, можно быть одновременно сталинистом и антисоветчиком (если ты кавказец).
После подавления беспорядков приехала комиссия ЦК, которая установила:
1) В Грузии был непропорционально высокий процент людей, которые были во время войны призваны в армию, но в боевых действиях не участвовали. Особенно много грузин и осетин оказалось в советских частях в Иране.
2) Также непропорционально много грузин и вообще кавказцев оказалось на офицерских должностях в МВД и МГБ СССР.
3) Чуть ли не половина всех героев Соцтруда оказалось жителями Грузии. Иногда таких было 2-3 человека на деревню средней величины. А в то время им полагались пенсии и немалые льготы.
4) Почти половина трофейных легковых автомобилей после войны оказалась в Грузии. И вообще очень много трофейного имущества, особенно ювелирных изделий, мебели, антиквариата.
Понятно, что такое сталинизм?
Это когда ленивый и тупой кавказец живет за счет других народов.
Подробный разбор тбилисских событий есть в книге известного историка В.А,Козлова "Массовые беспорядки в СССР". Рекомендую всем.
концлагерь уже построен и РАБОТАЕТ! написал 06.03.2021 11:50
В городах будут банды мародеров, которые будут насиловать пытать и убивать, всех кто сумел дожить в своей квартире, в поганой наступит такой АД, что живые позавидуют мертвым. После ограбления ВСЕХ квартир и домов, уголовники в погонах, начнут воевать с бандами на дорогах, будут тысячи военных конфликтов на всей территории поганой империи уголовников. Банды будут укрупняться и воевать друг с другом ГОДАМИ, а может и десятилетиями, рашказона и русский народ исчезнут в пучине войны и утонут в океане крови, миллионы погибнут от ВЕЛИКОГО САДИЗМА.
Все это УЖЕ НЕИЗБЕЖНО - ибо псам в гитлеровских погонах - разрешили скрывать наворованное и собственность.
БЕГИТЕ. СПАСАЙТЕ ДЕТЕЙ. завтра будет поздно навсегда.
все это результат "ПЛАНА ГОЛГОФА" - плана написанного на основе доктрины даллеса и гарвардского проекта - самоистребление русских руками чиновников-уголовников и псов-садистов в гитлеровских погонах карателей.
Гатлинг-Гатлинг- написал 06.03.2021 11:14
В царской России, как известно, крепостным было запрещено жаловаться на своих помещиков. А также вплоть до 1917 года действовал закон, аналогичный римскому "закону об оскорблении величества", каравший за публичную критику императора и членов императорской фамилии. И точно так же в сегодняшней России любая критика несменяемого президента Владимира Путина карается по закону. А критика начальников рангом пониже, будь то министры, губернаторы или главы госкорпораций, фактически допускается только по инициативе вышестоящего начальства. Независимые антикоррупционные расследования власть старается пресечь на корню (к счастью, не всегда получается). Как и в советское время, безопасно можно критиковать только управдомов (сейчас - управляющие компании).
В царской России запрещена была какая-либо критика официального православия. В путинской же России из-под критики выведена официальная версия истории России, и особенно - история Второй мировой войны, превращенная в своего рода гражданскую религию. Построенное таким образом государство имеет своей целью максимально сузить пространство свободы и свести к минимуму число свободомыслящих людей в России.
Шансов на то, что вся существующая авторитарная конструкция власти, придавившая народ, будет демонтирована путем реформ, практически нет. А значит, Россию рано или поздно ожидают новые революционные катаклизмы. Но главное, чтобы в результате страна снова не вернулась на привычную стезю самовластья.
Гатлинг-Гатлинг- написал 06.03.2021 11:12
В XX веке в России были две попытки кардинальной смены начальства революционным путем - в 1917 и в 1991 году. Однако все свелось лишь к смене лиц у власти, но не к отмене жесткой авторитарной модели правления, которая после 1917 года вообще превратилась в тоталитарную и оставалось таковой вплоть до середины 1980-х годов. Периоды относительной свободы при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине смотрятся как редкие счастливые исключения.
Крепостничество никуда не делось и в наши дни. Правление Владимира Путина принесло настоящий неофеодализм в его классической форме, а по уровню несвободы отбросило страну во времена Сталина и дореформенной России XIX века. Социальная мобильность населения сейчас определяется почти исключительно степенью близости к власти. Судебная система страны превратилась в пародию на независимый и состязательный суд, а законы применяются избирательно.
Право частной собственности, формально сохранившись, по сути превратилась в фикцию. Государство на практике имеет все возможности отнять у своих граждан любую собственность, будь то крупная компания, участок земли или квартира, причем за символическую компенсацию или вовсе без компенсации, благодаря послушным судам. Успешный бизнес можно вести, только если ты связан с начальством соответствующего уровня (в случае бизнеса в особо крупных размерах необходима связь с Путиным и олигархами его клана, причем рентабельность бизнеса никого не волнует, так как ведется он исключительно на государственные средства).
Гатлинг-Гатлинг- написал 06.03.2021 11:11
Одна из причин того, что освобождение крестьян так и не принесло свободы народу, заключается в том, что крепостное право в России было гораздо более жестоким, чем в странах Западной Европы. Но, возможно, еще более важным различием было то, что на Западе даже во времена крепостного права существовали оазисы в виде свободных городов. В России такого оазиса не было: со времен Петра I существовала подушная подать, которая столь же надежно прикрепляла основную массу горожан к городской общине, как крепостное право прикрепляло крестьян к помещичьей земле.
Гатлинг-Гатлинг- написал 06.03.2021 11:00
Гатлинг-Гатлинг- написал 06.03.2021 10:53
а так же ЛЕЧИТСЯ ежедневно написал 06.03.2021 10:50
как вы можете ответить? - Бесплатное жилье, образование, лечение, духовное развитие. - Я хочу с детства заниматься спортом танцами пением живописью и скульптурой, а так же изучать бозон-хигса или теорию струн.
а кто решать будет - кулиев???? написал 06.03.2021 10:39
НАчальники в СССР - хорошо показаны почти во всех ФИЛЬМАХ - это бюрократы и казнокрабы - жирующие на народной крови, со своими спец распределителями санаториями квартирами в элитных домах и ЗАРПЛАТАМИ В 10 РАЗ ВЫШЕ чем у рабочего.
НИКОГДА банки не дадут деньги простому человеку! написал 06.03.2021 10:33
что ты будешь делать написал 06.03.2021 10:28
Control написал 06.03.2021 10:21
Argument написал 06.03.2021 10:18
Факт, которые показывает, что нынешним бесам осталось недолго!
Если в 1991 году за сохранение СССР высказалось чуть более 76% респондентов,
то сегодня эта цифра значительно выросла и составила 98,4%
Уйх написал 06.03.2021 10:03
ЮН написал 06.03.2021 08:07