Что такое сталинизм?

Ликвидация частной собственности на землю. Что это означает? Это означает, что земля предоставляется всем членам общества в бесплатное и бессрочное пользование, что отменяется налог за пользование землёй, что запрещается сдачи земли в аренду, что не допускается превращение земли в предмет залога, дарения и завещания. Короче говоря, сталинизм – это ликвидация коммерческих сделок с землёй.

Ликвидация частных банков. Что это означает? Это означает, что уничтожается торговля деньгами, что запрещаются ипотечное и другие виды коммерческих кредитов, что банки в лице государства мобилизуют все свободные денежные средства для развития народного хозяйства. Короче говоря, сталинизм – это уничтожение гнусного ростовщичества.

Ликвидация частной собственности на крупные средства производства. Что это означает? Это означает, что крупные средства переходят в общественную собственность и в лице государства используются для удовлетворения естественных потребностей людей. Короче говоря, сталинизм – это запрет использовать средства производства с целью эксплуатации человека человеком.

Всеобщая обязательность труда, с одной стороны, и уголовное преследование тунеядства, попрошайничества и бродяжничества, с другой стороны.

Жесткое подавление малейших проявлений национализма и расизма.

Беспощадное подавление всяких попыток реставрировать частную собственность на землю, средства производства и банки.

Бесплатное жильё, образование, лечение, духовное развитие.

Развитие науки, с одной стороны, и антирелигиозная пропаганда, с другой стороны.

СТАЛИН УМЕР! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАЛИН!