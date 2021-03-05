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Московский листок

Роскомнадзор обяжет соцсети установить счётчики посещаемости

Опубликовано 05.03.2021 в разделе комментариев 2

интернет роскомнадзор соцсети
Роскомнадзор обяжет соцсети установить счётчики посещаемости

Роскомнадзор разработал проект приказа, который обязывает социальные сети, работающие в России, размещать у себя счетчики посещаемости. Таким образом Роскомнадзор планирует определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента, который вступил в силу с 1 февраля.

"В целях определения количества пользователей информационного ресурса владелец социальной сети… устанавливает предлагаемую Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса (далее – счетчик посещаемости) в отношении каждого из информационных ресурсов социальной сети, в том числе сайта в сети интернет социальной сети, программы для электронных вычислительных машин, используемой для доступа к социальной сети", - говорится в проекте приказа.

Информация о данных счетчиках будет размещена на сайте Роскомнадзора. Если благодаря им посчитать число посетителей соцсети нельзя, она должна будет высылать необходимые сведения ведомству по запросу.

Напомним, с 1 февраля 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 530 от 30.12.2020 года " О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В соответствии с ним, администрация соцсетей, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. человек, должна будет самостоятельно находить и удалять запрещенный контент.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Сов ОК написал 05.03.2021 14:15
Просто нужно активнее использовать разные фильтры типа noscript или фильтры запросов DNS.
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Феерические взялись за интернет
заметил написал 05.03.2021 13:52
Будут гробить интернет по серьезному! Господа- товарищи изучайте матчасть.
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