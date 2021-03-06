Мэр Собянин своей властью победил эпидемию?

В общем, получил я такое вот "письмо счастья" из столичной мэрии: "Ситуация с пандемией в нашей стране постепенно улучшается. Мы уже сняли много ограничений: работают общепит, музеи, театры и кино.

Сейчас мы приняли решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты.

Решение вступит в силу с 8 марта 2021 г."

Наверно, не я один получил, вон в Новостях Яндекса сообщение это висит на самом первом месте. Натерпелись, видать, и радуются.

Однако ж вопросы имеются, и неплохо бы, даже на радостях, на них ответить.

Во-первых, на каком основании московские власти отменили право бесплатного проезда гражданам пенсионного возраста? Право бесплатного проезда в общественном транспорте регулируется федеральным законодательством. На каком же основании местные власти отменяют федеральные нормы?

Пенсионеры равноправны, тогда откуда вообще возникла дискриминационная норма в 65 лет, когда бесплатный проезд отменяется, хотя проезд как таковой, за деньги - разрешен?

Тырить мелочь у стариков, конечно, проще, чем бороться с эпидемией

Во вторых, в бюджете выделены немалые деньги на бесплатный проезд стариков. Но бесплатный проезд отменили - тогда где эти деньги?

Юрий Мухин: украл у всех стариков почти 13 миллиардов рублей

В третьих, а на каком основании дается грядущее послабление?

Статистика дает кратковременное снижение инфицирования - и буквально вчера всплеск. Этого достаточно?

А если завтра опять всплеск заболеваемости? Нам так и не объяснили, чем вызывается некоторое относительное снижение заболеваемости - как не ответили, почему раньше было повышение?

Ну да ладно, до 8 марта ждать недолго.

А.Б.