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Московский листок

Мэр Собянин своей властью победил эпидемию?

Опубликовано 06.03.2021 в разделе комментариев 19

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Мэр Собянин своей властью победил эпидемию?

В общем, получил я такое вот "письмо счастья" из столичной мэрии: "Ситуация с пандемией в нашей стране постепенно улучшается. Мы уже сняли много ограничений: работают общепит, музеи, театры и кино.

Сейчас мы приняли решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты.

Решение вступит в силу с 8 марта 2021 г."

Наверно, не я один получил, вон в Новостях Яндекса сообщение это висит на самом первом месте. Натерпелись, видать, и радуются.

Однако ж вопросы имеются, и неплохо бы, даже на радостях, на них ответить. 

Во-первых, на каком основании московские власти отменили право бесплатного проезда гражданам пенсионного возраста? Право бесплатного проезда в общественном транспорте регулируется федеральным законодательством. На каком же основании местные власти отменяют федеральные нормы?

Пенсионеры равноправны, тогда откуда вообще возникла дискриминационная норма в 65 лет, когда бесплатный проезд отменяется, хотя проезд как таковой, за деньги - разрешен?

Тырить мелочь у стариков, конечно, проще, чем бороться с эпидемией

Во вторых, в бюджете выделены немалые деньги на бесплатный проезд стариков. Но бесплатный проезд отменили - тогда где эти деньги?

Юрий Мухин: украл у всех стариков почти 13 миллиардов рублей

В третьих, а на каком основании дается грядущее послабление?

Статистика дает кратковременное снижение инфицирования - и буквально вчера всплеск. Этого достаточно?

А если завтра опять всплеск заболеваемости? Нам так и не объяснили, чем вызывается некоторое относительное снижение заболеваемости - как не ответили, почему раньше было повышение?

Ну да ладно, до 8 марта ждать недолго.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 19
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(без названия)
Прохожий 2.1 написал 06.03.2021 11:24
Никак не возьмет в толк А.Баранов отчего происходит рост численности заболевших, а что вызывает снижение уровня инфицирования.
А ведь ответ лежит на поверхности. Медицина сегодня это не помощь гражданам в борьбе с заболеваниями и их профилактика, а сфера услуг. В свою очередь оказание услуг населению - это бизнес, в котором, как и в любом бизнесе, главное - получение прибыли. Сейчас самом прибыльным является борьба с, так называемым, короновирусом. И в этом основная причина устойчивого роста числа инфицированных.
А спад фиксируется в тех случаях, когда обнаруживается, что дальнейшее закручивание гаек может привести к срыву резьбы. Возможна и еще одна причина- несоблюдение условий договоренностей между отечественными лоббистами пандемии и их западными " партнерами". То есть им дают понять: если не будете выполнять свои обещания, то и мы откажемся от ваших установок.
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Re: Наконец-то
хахахахахахахахаха написал 06.03.2021 10:39
То есть вот это, по мнению Yah, устойчивоое улучшение?
02.03 - 1277,
03.03 - 1284,
04.03 - 2150,
05.03 - 1757
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Re: имеют положительный результат ПЦР теста и никакими больными не являются
хахахахахахахахаха написал 06.03.2021 10:23
А их никто больными и не называет. Отправляют на обсервацию, и по статистике они проходят как инфицированные, ане больные
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Re: дальше - огромная попа, изрыгающая зловонную жижу
хахахахахахахахаха написал 06.03.2021 10:22
Как-то не очень ты лестно о нашей молодежи...
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Re: Наконец-то
Не забываем о главном написал 06.03.2021 10:15
Эти люди имеют положительный результат ПЦР теста и никакими больными не являются,а их объявляют больными.
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Re: Re: пенсионеры не увольняются, не освобождают рабочие места
Хахатушнику написал 06.03.2021 10:06
А таким образом никчемная власть ( синьор Помидор и его челядь ) и пытаются продлить агонию нынешней системы пожирания трупа СССР., путем повышения пенс. возраста, чтобы те, у кого есть мозги технаря советской эпохи, помогли подобрать кусочки остатков роскоши. На все про все осталось максимум 10 лет. А дальше - огромная попа, изрыгающая зловонную жижу. Ну, как то так.
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Re: Да автор хуже в миллионы раз - лживый, трусливый, предатель и убийца
хахахахахахахахаха написал 06.03.2021 09:56
Ну ладно, убийца - с другой стороны посмотреть, так это герой. Но почему трусливый, если сам лично на старости лет возил оружие, технику и продукты питания повстанцам, которых вы, убийцы женщин и детей, называете "террористами".
Кого предал автор? Это украинцы - нация предателей (не путать с национальностью - украинцы вторая по численности этническая группа в России), а автор как был гражданином СССР, так и остается. И военную присягу не менял.
Почему "лживый", если говорит только правду, в том числе и о вас, предателях?
Вот уж верно - "правда это ложь".
А что до очечков и импортных товаров на голое тело - приезжай, скажи ему это в глаза, и посмотришь, что получится.
Да, и насчет "дармовой воды". А что, вода в Днепре не дармовая, за нее надо платить? Вот в этом вы все. Готовы всем торговать, даже маминой задницей.
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Re: пенсионеры не увольняются, не освобождают рабочие места
хахахахахахахахаха написал 06.03.2021 09:47
С такой пенсией пенсионеры могут уволиться только на кладбище.
И потом, ты уверен, что молодой, нигде не работавший, плохо образованный наркоман лучше, чем специалист со стажем в 40 лет?
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(без названия)
Из деревни написал 06.03.2021 09:30
Это дымовая завеса, отвлечение от главного, и автор в этом участвует, кстати, как и всегда очень осведомленный персонаж.
А главное это санкции. Запрет покупать госдолг значит полную бесполезность США, ЕС, Японии, Кореи для России. Они не нужны вообще, и значит можно не соблюдать их правила. То есть полностью выполнять волю народа русского, без оглядки.
Сначала будем доводить до ума Крым, а зачем русским Крым без воды? Без воды это балласт, и наносим ядерный удар по территории Украины, люди умирают и бегут прочь, но вода продолжает движение. Украины заполнена беженцами, а в Крым идет вода, которую только деактивировать. Русские довольны, украинцы уважают силу, Крым курорт с водой, США и ЕС ждут удобного случая для продолжения торговали.
И так далее.
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Наконец-то
Yah написал 06.03.2021 09:17
Наконец-то Собянин пошел навстречу здравому смыслу.
Никакого всплеска нет, в России идет медленное устойчивое падение, в Москве уже около месяца - колебания на одном уровне, приблизительно 1300-2200.
Приведенный А.Б. график - неверный, в нем отсутствуют данные за 03.03 и они приплюсованы к данным за 04.03.
На самом деле: 01.03 - 2097, 02.03 - 1277, 03.03 - 1284, 04.03 - 2150, 05.03 - 1757.
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Re:
На скамейке написал 06.03.2021 09:14
Какая-то гнида написала текст под именем Сергея Копылова. Вот вошь лобковая!
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Re: Право бесплатного проезда
Провинциал написал 06.03.2021 09:11
Большинство пенсионеров ходют на работу не из-за могучаго здоровья, а из-за жалкой пенсии, с целью помощи детям и внукам - особенно в провинции. Конечно, встречаются товарищи, которые не могут сидеть без дела. Для них труд является смыслом жизни. Так что все пенсионные выкрутасы власти - не что иное, как содрать в пользу капиталистов побольше бабла. И бросьте вы все свои рассуждения о социальной сущности современного капитализма. Право, тошнит даже.
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Re: Право бесплатного проезда
Ждльждьдждюьжь написал 06.03.2021 08:47
"Пр" - эт от чего? - президент? пригожин? пропагандон?
впр., без разницы - один ху дерево
...
"Молодым трудно найти работу", точнее - им нет места в "этой стране", не по тому, что старые специалисты еще чего-то делают, а по причине планомерно-последовательного геноцида "этой страны", в т.ч. - через всемерное подавление ее экономического развития.
Есссстессственно - акромя чисто сырьевой составляющей: типо колониальная форма существования и все такое - для ея много молодых нэтрэба, ага.
...
а у тя, голубь,еще чин маловат для персонального транспорта, да? ну, эт ниччо - служи гауляйтеру честно и воздастцо те по заслугам твоим
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Право бесплатного проезда
Пр написал 06.03.2021 08:11
Пенсионеры в России ходят на работу, при этом получают одновременно и зарплату и пенсию. Из-за того, что пенсионеры не увольняются, не освобождают рабочие места, молодым трудно найти работу.
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Право бесплатного проезда
Пр написал 06.03.2021 08:05
А зачем пенсионерам право бесплатного проезда? Куда им ездить? На работу? Если работают - пусть платят. В семь утра едешь на работу - полная электричка пенсионеров.
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(без названия)
Блтблтлдтлдтдт написал 06.03.2021 07:01
"всплески" будут тогда, когда это будет нужно регулятору
...
Святая Ковидла - суть ипостась Животворящего Креста Господня, отделяющая зерна от плевел из сонма сущих в сей юдоли греха.
Ибо не мир принес Вседержитель в сотворенный мир, а Всадников своих неустанных, по всея дни жертв во искупление ищущих: "Убивайте, убивайте, убивайте - и козлищ, и агнцев, без разбора и жалости, а смотреть кто есть кто буду Я Сам на Суде Моем, в своевремении: бесконечность не вечна, если сокращается бесконечно. Людская - в т.ч.
(эвона, как мои богоизбранцы работают с Русской Нацией, - наглядный пример!)"
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(без названия)
Сергей Копылов написал 06.03.2021 06:51
Иными словами, автору очень нравился идиотизм по аннексии территорий, по наводнению Украины террористами и оружием , по снабжению кимчирмыра ядерным оружием, но тута чета не так!?
Операция азовское море наше в кайф и автор сам недавно настаивает на захвате мариуполя и тд, с целью получения жизненных благ в виде дармовой воды.
Да автор хуже в миллионы раз - лживый, трусливый, предатель и убийца. Типа бородку отрастил, очечки нацепил, импортные товары надел на 6олое тело, а суть осталась и видна невооруженным глазом
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(без названия)
не москвич написал 06.03.2021 06:11
огни, конечно, сильно мутировавшие человеческие особи, в мало-мальском чувстве сострадания к людям уж точно не замечены...А вот чувство страха за свою шкуру им однозначно присуще...
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(без названия)
На пеньке пролосовал и написал 06.03.2021 05:13
Ну, вот, а вы говорите, что власть суха и черства к нуждам и бедам трудящихся. К празднику сделала подарок дорогим пенсионерам-москвичам! Значит ничто человеческое властям не чуждо. Правда, в тех случаях, когда сие им выгодно.
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Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
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