Андрей Гребенник: Намек тонкий был предъявлен - сегодня ты свидетель, а дальше посмотрим…

Это дело уже сравнивают с известными «политическими делами», когда пустячные по своему размеру обвинения могут привести к значительным общественным последствиям, напрямую никак не связанным одно с другим.

19 февраля, утром в пятницу в муниципалитет Щукино нагрянули правоохранительные органы – человек, наверно, тридцать. Обыск, изъятия, дело о «крупном» мошенничестве общим объемом в 6 миллионов рублей. Правда, пока без обвиняемых.

Щукино – первый муниципальный округ в столице, который возглавил человек не из «Единой России». Это сейчас уже появились оппозиционные муниципальные собрания – Яшин по главе Красносельского, Якубович в Тверском, Морев на Якиманке, Русакова в Гагаринском. А совсем недавно только Андрей Гребенник, избиравшийся от КПРФ, в коалиции с «Яблоком» смог большинством в один голос подвинуть монополию партии власти на всю московскую муниципальную жизнь.

- Я конечно был «бельмом на глазу» у «Единой России», - говорит Гребенник. – Фактически на мне обкатывалась технология «умного голосования», у нас избиратель вообще умный. Позже эта технология позволила расширить представительство оппозиции на разных уровнях власти в Москве, но уже стала не такой умной, к сожалению. Да еще и Кац тоже наш, местный… Видимо, вот и пришла идея «удалить бельмо» или хотя бы попытаться. Хотя я себя, конечно, чувствую уверенно – все понимают, что ничего мы тут не крали, ничем не махинировали. Более того, все знают, что обычное для столичного муниципального руководства «системное воровство» у нас не практикуется. Я даже премию в 2 миллиона себе не выписывал по итогам года, хотя в других муниципалитетах это обычное дело – кто разом по итогам года себя награждает, кто дробит поквартально. И на капитальном ремонте, тоже «обычное» воровство, мы тут не наживаемся. Посмотрите, как мы живем – все на виду.

Тем не менее, утром в пятницу, когда в муниципалитете еще кроме уборщицы и охранника никого нет, началась «спецоперация». Не очень понятно, кому предъявляли документы на обыск – ответственных работников не было, не совсем ясно, по какому праву что-то изымали, взламывали двери. Но сотрудников, которые подтянулись к рабочим местам, не трогали, никаких «мордой в пол» не было, всё проходило вполне культурно, буднично и как-то спокойно, «без огонька» - проверяющие из московского Следственного комитета, видимо, понимали, что искать-то особенно нечего.

К примеру, кабинет Гребенника хоть и взломали – никак нельзя было дождаться, пока придет хозяин, но ничего там не изъяли, даже технику, да и не интересовались там ничем особенно, формально провели осмотр и удалились.

- Да там и нечего было изымать, - поясняет Андрей Вадимович, - на столе поздравительные письма от Собянина, из префектуры, даже от Путина. Ни финансовых документов, ни каких-то компрометирующих материалов тут в принципе нет и взяться им неоткуда. Но намек тонкий был предъявлен – сегодня ты свидетель, а дальше посмотрим…

«Дело», собственно, состоит из двух частей – аренды автомобиля для нужд муниципалитета и обслуживания спортивных площадок. Вот это все в сумме потянуло на 6 миллионов.

Про автомобиль вообще странно. Муниципалитету автомобиль положен и вообще-то нужен. В Щукино арендовали авто с водителем ниже среднерыночной стоимости. Может, в этом ошибка? Все ездят на «мерседесах» и «ауди», а эти на какой-то таратайке?..

С площадками еще странней. Вроде бы год от года на примерно одну сумму одна и та же фирма обслуживает эти площадки, причем сразу в нескольких районах. Нареканий нет, качество работы устраивает, проверки проводились – все в полном порядке. Цены тоже среднерыночные. Отчеты подписаны, акты составлены, налоги уплачены.

- У нас тут в прошлом году вышла коллизия, - поясняет Андрей Гребенник. – Стараниями депутатов от «Единой России» мы полгода не могли принять бюджет. Депутаты просто не являлись, и бюджет не принимался – у нас не Госдума, квалифицированного большинства у нас нет. Но работы все равно должны проводиться, нельзя же заморозить деятельность района, пока «Единая Россия» не соблаговолит принять участие в голосовании. Ну тогда же, год назад КСП выставила нам претензию – мы должны были ремонтировать и обслуживать эти площадки, ежемесячно выделяя на это средства, а потом, когда примется бюджет, оставшуюся сумму выделять целиком, уже как обычно. Но где указания, как мы должны дробить эту сумму по месяцам?! Мы же эти нормативы не формируем, фактически мы просто передаточное звено между департаментом спорта и исполнителем, в структуру этой сметы мы не лезем, у нас полномочий на это нет никаких. Вот утвержденный типовой норматив, где все работы расписаны и осмечены – мы только выделяем эти деньги через наш бюджет и контролируем исполнение. И поэтому все, что мы могли сделать – это выделить те же деньги, что обычно, на обычную же работу. Есть в этом нарушение? Наверно, есть, но вины ничьей нет, никто ничего не украл. Такие несогласованности встречаются при любой конкретной работе. И где тут мошенничество? Где состав преступления? Ну и главное – кто украл? Сколько и из чего? И вот если на вопрос о составе преступления у «органов» ответ нашелся – дело завели, то по персоналиям, как я понимаю, ответа нет. Выполнена обычная, типовая работа, где каждая копейка давно посчитана – работа выполнена хорошо, деньги потрачены тоже обычные, ясно и прозрачно, на что. Так что украли-то?

Но, тем не менее, как говорится, «осадочек остался». И дело как-то продолжается, и виноватых ищут, а заодно и выясняют, в чем вина-то состояла?

Накануне выборов, которые для «партии власти» будут очень непростыми – раньше на заборах всяких нехорошие слова писали, а теперь просто «Единая Россия», - политическое пространство зачищается всеми возможными и невозможными способами.

- Способы разные, - продолжает Гребенник, - но задача общая и главный заказчик даже не прячется. Выдвижение через сбор подписей для нежелательного оппозиционного политика закрыто, мы это понимаем. Партий, имеющих право выдвижения на эти выборы совсем немного, и все они так или иначе находятся под давлением администрации. Мы же видим, что происходит в «Справедливой России», где вместо подготовки к выборам проводится реорганизация, мало кому понятная. ЛДПР после истории с Фургалом вообще ручная. Ну и к КПРФ тоже с разных сторон применяются всякие, так скажем, «технологии». «Щукинское дело» - одна из таких технологий, достаточно хорошо отработанная. Мы все равно будем бороться, потому что это наш город, наш округ и наш район, нам отсюда только на кладбище. Но с этим мы торопиться не станем, пока пойдем в парламент.