Как и за что исключают из ОНК

ОНК Москвы проголосовала за то, чтобы начать процесс исключения меня из ОНК. Рассмотреть вопрос о моем исключении из ОНК теперь должен совет Общественной палаты.

Инициирован весь этот процесс одним из членов нашей комиссии. Он считает, что я нарушила 76 ФЗ об ОНК, когда разгласила в интервью на «Дожде» данные следствия, которое велось в отношении Любови Соболь.

В конце декабря 2020 года я посещала арестованную Соболь в ИВС на Петровке, где она мне рассказала о том, что ее допрашивали ночью, о том, что у неё была очная ставка и что у неё изъята обувь и защитная маска (по делу «проникновении» в жилище Кудрявцева, которого Навальный считает одним из своих отравителей).

«За» то, чтобы Общественная палата рассмотрела вопрос о моем исключении из ОНК проголосовало более половины членов ОНК (22 человека). «Против» проголосовало 7 человек. 3 воздержались.

Но я ещё поборюсь!

***

Правовой анализ решения ОНК Москвы от 06.03.2021 о представлении в Совет Общественной палаты РФ об исключении Литвинович М.А. из членов комиссии

Об основаниях прекращения полномочий члена ОНК говорит Статья 14 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания".

К рассматриваемой ситуации подходит только п. 9 указанной статьи: «Решение совета Общественной палаты, принятое по представлению соответствующей ОНК, или руководящего коллегиального органа общественного объединения, выдвинувшего кандидатуру члена общественной наблюдательной комиссии, в случае ненадлежащего исполнения членом общественной наблюдательной комиссии своих обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, либо грубого нарушения членом общественной наблюдательной комиссии Кодекса этики».

Итак, чтобы исключить Литвинович М.А, из членов ОНК, нужно: ИЛИ чтобы она не надлежаще исполняла свои обязанности члена ОНК ИЛИ грубо нарушила Кодекс этики.

Под «ненадлежащим исполнением обязанностей члена ОНК» подразумевается непосещение мест принудительного содержания, неоказание помощи находящимся там гражданам. Однако, согласно данным статистики ФСИН, УФСИН, МВД и Министерства здравоохранения, Литвинович М.А. посещает места принудительного содержания: СИЗО, спецприемники, отделы полиции, ИВС и психиатрические больницы и др. больше всех среди членов ОНК Москвы.

В нарушении Кодекса этики Литвинович М.А. не обвиняют. Таким образом, отсутствуют оба основания, чтобы реализовать п. 9 статьи 14 76 ФЗ и лишить ее полномочий члена ОНК Москвы.

ОНК Москвы, принимая решение об инициировании вопроса о лишении полномочий члена ОНК Литвинович М.А., указала, что Литвинович нарушила ФЗ 76, разгласив данные предварительного следствия.

Действительно, в ФЗ 76 есть Статья 20. «Недопустимость разглашения членами общественной наблюдательной комиссии данных предварительного расследования». Если такой факт происходит, то, согласно п.2. - «Лицо, производящее дознание, или следователь в необходимых случаях предупреждает члена общественной наблюдательной комиссии о недопустимости разглашения данных предварительного расследования, ставших ему известными при осуществлении своих полномочий, о чем у члена общественной наблюдательной комиссии берется подписка о предупреждении об уголовной ответственности».

Однако:

1) Не доказано, что имеется факт разглашения данные предварительного расследования. На этот счет не представлено никаких подтверждающих документов.

2) если даже таковое произошло, то, согласно ФЗ 76, Литвинович М.А. должны были вынести предупреждение от следователя, но не исключать из ОНК, поскольку само разглашение не является основанием для исключения.

Выводы:

1) Правовых оснований для лишения полномочий члена ОНК Москвы Литвинович М.А. не имеется.

2) Обвинения Литвинович М.А. в разглашении данных предварительного следствия не доказано и не является основанием для исключения из ОНК.

Справка о количестве посещений мест принудительного содержания членом ОНК Москвы Литвинович М.А.

Скажу без скромности - я хожу больше всех!

Материалы по теме:

К итогам митингов 31 января. Правозащитник Эдуард Рудык выведен из состава присяжных

Задержанные 23 января до сих пор сидят в ОВД

Год в Бутырке. За пранк!

Может, поэтому ничего толком и не меняется в СИЗО?

Тюремная свадьба