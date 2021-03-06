Наверно, нет смысла объяснять, что происходит. Все это имеют возможность наблюдать в режиме реального времени - четкое и ясное ужесточение режима буржуазной диктатуры, в просторечии называемой фашизмом.

Нет, никто пока не строит концлагеря, евреи и прочие инородцы не рассекают по улицам городов с нашитыми на одежду жултыми звездами - поэтому, строго говоря, и не фашизм в полный рост, но буржуазная диктатура во всей своей наглядности, все то, что генералиссимус Франко описывал емкой фразой "друзьям всё, остальным - закон".

Четкая сегрегация на благонадежных и неблагонадежных, профанация судов, профанация выборов в безвластные органы власти, произвол праввохранительных органов, в особенности политической полиции, фактическая легализация пыток, фактическое поражение в правах для значительной категории граждан, негласный запрет на профессии, режим статусной ренты, полный контроль за информацией... Да мы всё это знаем, что повторять? Только расстраиваться...

Но нет предела совершенству. То, что мы еще вчера называли "диктатурой", оказывается, было "оттепелью". А сейчас отчетливо подмораживает.

Произошедшее с Навальным и вокруг него стало гигантской, глобальной провокацией, и даже неважно, так задумывалось или по ходу решили использовать событие в провокационных целях.

Также трудно сказать, где был центр принятия решения - на западе, где спровоцировали режим уходящего Путина, а те и рады стараться. Или сам путинский режим решил таким образом решить проблему трансфера власти, который всегда проходит спокойней в сени полицейской дубинки и "бутылки правосудия". Вполне возможно, что интерес был обоюдным, и они просто нашли друг друга. А бедолагу Навального использовали втемную с той и другой стороны.

По существу, десятилетняя кампания Навального по разоблачению коррупции только легализовала дворцы и прочую роскошь российской элиты. Теперь все знают. И что? И ничего! Ни по одному эпизоду не было проведено никаких следственных действий, даже проверок не проводилось. Причем как здесь, так и там. Теперь уже никто не прячется. А зачем? Наоборот, начинают потихоньку выставлять свое запредельное богатство напоказ.

Стутуская рента стала фактически законом. Даже в каком-то смусле международным. Или кто-то ставит в упрек министру Лаврову его участие в корпорации, которая вообще никаким боком к его предыдущей деятельности за всю его жизнь? Нет, с ним встречаются, руки жмут, мило шутят.

Та же фрау Меркель через несколько месяцев после расстрела рабочих в Жанаозене позволяла диктатору Назарбаеву мило приобнимать себя за талию - сделка по редкоземельным металлам того стоила.

Теперь она живо приняла участие в судьбе отравленного Навального? Это не промешает ей живо беспокоиться о судьбе важного для Германии газопровода.

Соединенные штаты занимают более жесткую позицию? Конечно, только это позиция по сжиженному газу, а не по проблемам демократии в России.

А в России получен карт-бланш на завершение диктатуры по самом жесткому типу, как в Сингапуре. Тюрьма, но с усиленным питанием и даже фитнесом.

Потенциальные заключенные совершили каминг-аут, закон торжествует надо всеми - депутатами, актерами, журналистами, учеными. Над всеми, кроме друзей.

Возможности друзей безграничны, права не ограничены. Всем остальным - закон тайга, генерал медведь.

Одна надежда - не бывает ничего вечного, и диктатура тоже когда-то пройдет. Но не думаю, что очень скоро. На сегодня она получила всё, что ей нужно, и нет ничего, что могло бы ей серьезно помешать.