Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Заморозки

Опубликовано 06.03.2021 автором в разделе комментариев 6

путин выборы навальный кремль
Заморозки

Наверно, нет смысла объяснять, что происходит. Все это имеют возможность наблюдать в режиме реального времени - четкое и ясное ужесточение режима буржуазной диктатуры, в просторечии называемой фашизмом.

Нет, никто пока не строит концлагеря, евреи и прочие инородцы не рассекают по улицам городов с нашитыми на одежду жултыми звездами - поэтому, строго говоря, и не фашизм в полный рост, но буржуазная диктатура во всей своей наглядности, все то, что генералиссимус Франко описывал емкой фразой "друзьям всё, остальным - закон".

Четкая сегрегация на благонадежных и неблагонадежных, профанация судов, профанация выборов в безвластные органы власти, произвол праввохранительных органов, в особенности политической полиции, фактическая легализация пыток, фактическое поражение в правах для значительной категории граждан, негласный запрет на профессии, режим статусной ренты, полный контроль за информацией... Да мы всё это знаем, что повторять? Только расстраиваться...

Но нет предела совершенству. То, что мы еще вчера называли "диктатурой", оказывается, было "оттепелью". А сейчас отчетливо подмораживает.

Произошедшее с Навальным и вокруг него стало гигантской, глобальной провокацией, и даже неважно, так задумывалось или по ходу решили использовать событие в провокационных целях. 

Также трудно сказать, где был центр принятия решения - на западе, где спровоцировали режим уходящего Путина, а те и рады стараться. Или сам путинский режим решил таким образом решить проблему трансфера власти, который всегда проходит спокойней в сени полицейской дубинки и "бутылки правосудия". Вполне возможно, что интерес был обоюдным, и они просто нашли друг друга. А бедолагу Навального использовали втемную с той и другой стороны.

По существу, десятилетняя кампания Навального по разоблачению коррупции только легализовала дворцы и прочую роскошь российской элиты. Теперь все знают. И что? И ничего! Ни по одному эпизоду не было проведено никаких следственных действий, даже проверок не проводилось. Причем как здесь, так и там. Теперь уже никто не прячется. А зачем? Наоборот, начинают потихоньку выставлять свое запредельное богатство напоказ.

Стутуская рента стала фактически законом. Даже в каком-то смусле международным. Или кто-то ставит в упрек министру Лаврову его участие в корпорации, которая вообще никаким боком к его предыдущей деятельности за всю его жизнь? Нет, с ним встречаются, руки жмут, мило шутят.

Та же фрау Меркель через несколько месяцев после расстрела рабочих в Жанаозене позволяла диктатору Назарбаеву мило приобнимать себя за талию - сделка по редкоземельным металлам того стоила.

Теперь она живо приняла участие в судьбе отравленного Навального? Это не промешает ей живо беспокоиться о судьбе важного для Германии газопровода.

Соединенные штаты занимают более жесткую позицию? Конечно, только это позиция по сжиженному газу, а не по проблемам демократии в России.

А в России получен карт-бланш на завершение диктатуры по самом жесткому типу, как в Сингапуре. Тюрьма, но с усиленным питанием и даже фитнесом.

Потенциальные заключенные совершили каминг-аут, закон торжествует надо всеми - депутатами, актерами, журналистами, учеными. Над всеми, кроме друзей.

Возможности друзей безграничны, права не ограничены. Всем остальным - закон тайга, генерал медведь.

Одна надежда - не бывает ничего вечного, и диктатура тоже когда-то пройдет. Но не думаю, что очень скоро. На сегодня она получила всё, что ей нужно, и нет ничего, что могло бы ей серьезно помешать. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 13
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Ждьдлтлтлджд написал 06.03.2021 20:50
Да че - фашизм и есть.
Еврейский.
логическое завершение ихней великой октябрьской, с инородческой диктатурой во всей ея красе
(то, что у опр.части олицетворений режима гены вполне себе туземные лишь подтверждает незыблемое: как нацизм, так и антинацизм/антинациональность - не эритроциты, а нейроны)
Ответить
(без названия)
Трикстер написал 06.03.2021 19:53
Путинята и навальнята одной масти.
Бывшие коммунисты, комсомольцы, чекисты - предатели Родины своей.
Продолжатели дела угробивших СССР в 91 и расстрелявших парламент в 93.
Их терки это спор "тупоконечников и остроконечников".
В крайнем случае, они всегда договорятся, как между собой, так с Западом.
Эта тьма над Россией надолго, но жернова истории мелют хоть и медленно, но верно.
Ответить
(без названия)
м написал 06.03.2021 18:35
По-большому счету, каждый народ имеет то, что заслуживает...
Ответить
САНКЦИИ НЕ ШУТКА
факты таковы написал 06.03.2021 18:29
Оказывается, более половины спутниковой группировки ГЛОНАСС уже работает за пределами гарантийного срока.
Но обновление группировки застопорилось в 2019 году. Новых пусков давно не было. В 2019 году запланирован был пуск сразу 6 спутников, они не запущены до сих пор.
Причина не афишируется, но она известна - отсутствие необходимой электроники. Санкционный режим не позволяет доставать американскую элементную базу, а своей как не было, так и нет. Лихорадочные и сильно запоздалые попытки "импортозаместить" пока ни к чему не привели. В ближайшее время специалисты прогнозируют отказы в работе ГЛОНАСС, вплоть до ее обнуления. Оказывается, обнулить можно не только президентские сроки. Имперские амбиции тоже вполне обнуляются.
По надежным данным, в ближайшее время будут отменены пуски целого ряда спутников коммерческого назначения. Причина та же самая - санкции, которые якобы "на пользу России".
Как говорят знающие люди, у Путина и Рогозина были довольно наивные представления об импортозамещении. Они полагали, что стоит только озадачить специалистов, иметь на руках образцы, выделить необходимое количество денег, и все решится. Людям с гуманитарным образованиям свойственны такие заблуждения.
Еще с 2017 года проходят дефектовку свыше 70 ракет "Протон". Причина - преждевременные отключения двигателей первой ступени. Оказывается, применяли менее жаропрочные материалы, чем нужно. Нужных материалов не нашли из-за санкций, использовали более доступные аналоги.
Ракеты "Ангара", широко разрекламированные, до сих пор не летают. Проблемы не озвучиваются, но, по слухам, они того же порядка.
В ближайшее время экономика России начнет сыпаться, а начнется этот процесс с военных и космических отраслей. Если санкционный режим даже не будет ужесточаться (а он будет), то перспективы мрачные.
Инцидент с "Русалом" наглядно показал уязвимость российской экономики.
И не нужно преувеличивать экономическую значимость России для Запада. У Евросоюза только 6% торговли приходится на Россию, а у США и того меньше.
Ответить
Re:
Truzadrottttt написал 06.03.2021 16:16
Основная часть населения нашей страны отстраненно наблюдала за "борьбой жабы и гадюки". И получает приз: очередное повышение пенсионного возраста. О таких планах заявил Рашкин. ПЖиВ возмущенно опровергает Рашкина.
Ответить
(без названия)
рс написал 06.03.2021 16:05
Западные "партнеры" российских правителей совместно с ними грабят Россию и ее население... И они жизненно заинтересованы в "стабильности" такого положения вещей...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вернуть ли Дзержинского на Лубянку?:
Результаты
Интернет-ТВ
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки"
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки"
05.03.2021
Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфицированные русофобией
Анатолий Баранов: Украинцы - это русские, инфициро...
03.03.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Заморозки (6)
Как и за что исключают из ОНК (4)
Андрей Гребенник: Намек тонкий был предъявлен - сегодня ты свидетель, а дальше посмотрим… (3)
Мэр Собянин своей властью победил эпидемию? (21)
Что такое сталинизм? (39)
Роскомнадзор обяжет соцсети установить счётчики посещаемости (3)
Голиковы, Скворцовы, Сердюковы не исчезают (11)
Наш дом оценен в 2 миллиарда 600 миллионов (3)
В гостях у ИНТЕР РАО - "чемодан без ручки" (1)
Путин потребовал от интернета подчиняться моральным законам (43)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Текущее
Михаил Делягин Михаил Делягин: Волна протеста накроет страну? Перспективы улиц и выборы 2021
Михаил Делягин Михаил Делягин: Новая русская идеология
Дарья Митина Дарья Митина: Я откликаюсь!
Дарья Митина Дарья Митина: Лучшее фото к дате
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss