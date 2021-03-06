Наверно, нет смысла объяснять, что происходит. Все это имеют возможность наблюдать в режиме реального времени - четкое и ясное ужесточение режима буржуазной диктатуры, в просторечии называемой фашизмом.
Нет, никто пока не строит концлагеря, евреи и прочие инородцы не рассекают по улицам городов с нашитыми на одежду жултыми звездами - поэтому, строго говоря, и не фашизм в полный рост, но буржуазная диктатура во всей своей наглядности, все то, что генералиссимус Франко описывал емкой фразой "друзьям всё, остальным - закон".
Четкая сегрегация на благонадежных и неблагонадежных, профанация судов, профанация выборов в безвластные органы власти, произвол праввохранительных органов, в особенности политической полиции, фактическая легализация пыток, фактическое поражение в правах для значительной категории граждан, негласный запрет на профессии, режим статусной ренты, полный контроль за информацией... Да мы всё это знаем, что повторять? Только расстраиваться...
Но нет предела совершенству. То, что мы еще вчера называли "диктатурой", оказывается, было "оттепелью". А сейчас отчетливо подмораживает.
Произошедшее с Навальным и вокруг него стало гигантской, глобальной провокацией, и даже неважно, так задумывалось или по ходу решили использовать событие в провокационных целях.
Также трудно сказать, где был центр принятия решения - на западе, где спровоцировали режим уходящего Путина, а те и рады стараться. Или сам путинский режим решил таким образом решить проблему трансфера власти, который всегда проходит спокойней в сени полицейской дубинки и "бутылки правосудия". Вполне возможно, что интерес был обоюдным, и они просто нашли друг друга. А бедолагу Навального использовали втемную с той и другой стороны.
По существу, десятилетняя кампания Навального по разоблачению коррупции только легализовала дворцы и прочую роскошь российской элиты. Теперь все знают. И что? И ничего! Ни по одному эпизоду не было проведено никаких следственных действий, даже проверок не проводилось. Причем как здесь, так и там. Теперь уже никто не прячется. А зачем? Наоборот, начинают потихоньку выставлять свое запредельное богатство напоказ.
Стутуская рента стала фактически законом. Даже в каком-то смусле международным. Или кто-то ставит в упрек министру Лаврову его участие в корпорации, которая вообще никаким боком к его предыдущей деятельности за всю его жизнь? Нет, с ним встречаются, руки жмут, мило шутят.
Та же фрау Меркель через несколько месяцев после расстрела рабочих в Жанаозене позволяла диктатору Назарбаеву мило приобнимать себя за талию - сделка по редкоземельным металлам того стоила.
Теперь она живо приняла участие в судьбе отравленного Навального? Это не промешает ей живо беспокоиться о судьбе важного для Германии газопровода.
Соединенные штаты занимают более жесткую позицию? Конечно, только это позиция по сжиженному газу, а не по проблемам демократии в России.
А в России получен карт-бланш на завершение диктатуры по самом жесткому типу, как в Сингапуре. Тюрьма, но с усиленным питанием и даже фитнесом.
Потенциальные заключенные совершили каминг-аут, закон торжествует надо всеми - депутатами, актерами, журналистами, учеными. Над всеми, кроме друзей.
Возможности друзей безграничны, права не ограничены. Всем остальным - закон тайга, генерал медведь.
Одна надежда - не бывает ничего вечного, и диктатура тоже когда-то пройдет. Но не думаю, что очень скоро. На сегодня она получила всё, что ей нужно, и нет ничего, что могло бы ей серьезно помешать.
|
|
Ждьдлтлтлджд написал 06.03.2021 20:50
Еврейский.
логическое завершение ихней великой октябрьской, с инородческой диктатурой во всей ея красе
(то, что у опр.части олицетворений режима гены вполне себе туземные лишь подтверждает незыблемое: как нацизм, так и антинацизм/антинациональность - не эритроциты, а нейроны)
Трикстер написал 06.03.2021 19:53
Бывшие коммунисты, комсомольцы, чекисты - предатели Родины своей.
Продолжатели дела угробивших СССР в 91 и расстрелявших парламент в 93.
Их терки это спор "тупоконечников и остроконечников".
В крайнем случае, они всегда договорятся, как между собой, так с Западом.
Эта тьма над Россией надолго, но жернова истории мелют хоть и медленно, но верно.
м написал 06.03.2021 18:35
факты таковы написал 06.03.2021 18:29
Но обновление группировки застопорилось в 2019 году. Новых пусков давно не было. В 2019 году запланирован был пуск сразу 6 спутников, они не запущены до сих пор.
Причина не афишируется, но она известна - отсутствие необходимой электроники. Санкционный режим не позволяет доставать американскую элементную базу, а своей как не было, так и нет. Лихорадочные и сильно запоздалые попытки "импортозаместить" пока ни к чему не привели. В ближайшее время специалисты прогнозируют отказы в работе ГЛОНАСС, вплоть до ее обнуления. Оказывается, обнулить можно не только президентские сроки. Имперские амбиции тоже вполне обнуляются.
По надежным данным, в ближайшее время будут отменены пуски целого ряда спутников коммерческого назначения. Причина та же самая - санкции, которые якобы "на пользу России".
Как говорят знающие люди, у Путина и Рогозина были довольно наивные представления об импортозамещении. Они полагали, что стоит только озадачить специалистов, иметь на руках образцы, выделить необходимое количество денег, и все решится. Людям с гуманитарным образованиям свойственны такие заблуждения.
Еще с 2017 года проходят дефектовку свыше 70 ракет "Протон". Причина - преждевременные отключения двигателей первой ступени. Оказывается, применяли менее жаропрочные материалы, чем нужно. Нужных материалов не нашли из-за санкций, использовали более доступные аналоги.
Ракеты "Ангара", широко разрекламированные, до сих пор не летают. Проблемы не озвучиваются, но, по слухам, они того же порядка.
В ближайшее время экономика России начнет сыпаться, а начнется этот процесс с военных и космических отраслей. Если санкционный режим даже не будет ужесточаться (а он будет), то перспективы мрачные.
Инцидент с "Русалом" наглядно показал уязвимость российской экономики.
И не нужно преувеличивать экономическую значимость России для Запада. У Евросоюза только 6% торговли приходится на Россию, а у США и того меньше.
Truzadrottttt написал 06.03.2021 16:16
рс написал 06.03.2021 16:05