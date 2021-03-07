Несанкционированный митинг снеговиков остался безнаказанным

Клишас, Хинштейн и Милонов сегодня не спят. Да и сон других депутатов и сенаторов от "Единой России" наверняка беспокойный, тревожный. ЧП в Архангельской области выявило громадную дыру в скрепном национальном законодательстве. Покачнулись устои. Треснули заветы предков с конституционной поправкой. Не просто митинг - настоящий мятеж снеговиков в деревне Зачачье, возмутивший Россию откровенным бесстыдством, завершился их полным триумфом. Никто не арестован. Никто не оштрафован. Гражданам зачачьенцам, чьему проходу по заснеженным улицам мешали протестующие, никто ущерба не возместил.

Напомню, шокирующие кадры с несанкционированной акции распространились в соцсетях и СМИ в конце января. Как раз в дни известных событий, когда, по определению нашего президента, экстремисты с "хорьковыми" целями втягивали в протест несовершеннолетних. А втянули, негодяи, снежных баб.

Вот как описала произошедшее свидетель Елена Калинина: "Вчера была великолепная погода. Когда оттепель, руки сами начинают лепить...

Слепила напротив своего дома на обочине дороги трех красавцев и девочку снегурочку. Потом пошла поменять рукавицы. Выхожу - и обомлела: мои подопечные ожили и заговорили. У каждого по плакату. Я не стала им затыкать рты. Пусть выскажутся, это их право.

А утром приехала полиция, предъявили мне претензии, что снеговики орут не то, что положено. Заткнули им рты, забрали плакаты и отправили на экспертизу. Протокол не составляли, так как снеговики замолчали и отказались свидетельствовать против себя".

Конечно, большой риск доверять такие дела местной полиции. Даже не покрошили никого дубинками. Но и 600 тысяч росгвардейцев из столиц не отпустишь - вдруг одиночные пикеты. Сил на всё не хватает. В стране производить некому, когда столько всего охранять надо. Вон сенатор Нарусова жалуется на "пикетчиков бомжеватого вида" около здания Совета Федерации. Это она ещё провинцию не видела. Там люди подобного вида целые города заполонили. Так что нужно быть начеку, а то могут и до Кремля добраться.

Итоги разбирательства нанесли удар по репутации высших законодательных органов, которые вроде бы установили очередной рекорд по количеству принятых законов и уж точно по количеству введённых запретов, а снеговики всё равно ушли от ответственности. Органы правопорядка констатировали наличие плакатов "Это наша страна!!!", "Вова, между нами всё кончено", "Долой царя", "Мир хижинам, война дворцам!", но прекратили проверку ввиду отсутствия состава административного правонарушения в части установленного порядка проведения митингов.

Как же так? Мы доверили депутатам своё спокойствие и свою безопасность, а они допустили полный беспредел. В стране свободными оставались хотя бы проходы, а теперь что? Снеговики распоясались. В масленицу по традиции у нас сжигают куклу Мару. Кто отныне поручится, что эта ведьма не станет держать в руках плакат с возмутительной антигосударственной надписью?