Требуются каратели

Среди объявлений есть и вакансия снайпера, в описании которой говорится, что опыт работы не требуется.

HeadHanter, он же HH.ru, Авито, Superjob – на всех самых популярных площадках для размещения вакансий активно идет кампания для привлечения желающих работать в силовых органах. Как выяснило агентство Reuters, количество объявлений о наборе в ОМОН на этих сайтах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 10 раз – до 1600.

Второй специальный полк полиции, также работающий на митингах, в прошлом феврале разместил 11 вакансий, а в этом уже 600. Причем в объявлении о поиске снайпера, например, указано, что опыт не требуется. Работать придется в том числе на массовых мероприятиях. Похожее объявление появлялось на HeadHanter летом 2019, но тогда в Росгвардии подчеркнули, что ведомство не использует снайперов на общественных мероприятиях.

Массовый набор силовиков начался после январских протестов, при этом двое сотрудников ОМОНа, с которыми поговорило агентство, утверждают, что он не связан с акциями оппозиции. Между тем, полицейские из второго оперполка подтвердили, что рекрутинговая кампания на этот раз оказалась заметно масштабнее предыдущих.