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Московский листок

Требуются каратели

Опубликовано 07.03.2021 автором Бунко В. в разделе комментариев 4

Требуются каратели

Среди объявлений есть и вакансия снайпера, в описании которой говорится, что опыт работы не требуется.

HeadHanter, он же HH.ru, Авито, Superjob – на всех самых популярных площадках для размещения вакансий активно идет кампания для привлечения желающих работать в силовых органах. Как выяснило агентство Reuters, количество объявлений о наборе в ОМОН на этих сайтах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 10 раз – до 1600.

Второй специальный полк полиции, также работающий на митингах, в прошлом феврале разместил 11 вакансий, а в этом уже 600. Причем в объявлении о поиске снайпера, например, указано, что опыт не требуется. Работать придется в том числе на массовых мероприятиях. Похожее объявление появлялось на HeadHanter летом 2019, но тогда в Росгвардии подчеркнули, что ведомство не использует снайперов на общественных мероприятиях.

Массовый набор силовиков начался после январских протестов, при этом двое сотрудников ОМОНа, с которыми поговорило агентство, утверждают, что он не связан с акциями оппозиции. Между тем, полицейские из второго оперполка подтвердили, что рекрутинговая кампания на этот раз оказалась заметно масштабнее предыдущих.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Уйх написал 07.03.2021 03:47
Для охоты на львов применяется собака породы Риджбек. Всем остальным породам хватает ума сообразить с кем они имеют дело и не связываться. Так и с узбеками. Им хватает ума вовремя свалить. И только русские согласны на то, чтобы их трупами заваливали агрессивного противника, даже и без вознаграждения или награды, просто так, от недостатка ума. Мясник Жуков мог бы подтвердить. Поэтому уэбеки, несмотря на демпинг на рынке труда, для службы в ОМОНе не подходят.
.
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Re: Берут в основном среднеазиатов-это видно по записям разгонов мирных митингов-ясно видно,
3авидонов Никос написал 07.03.2021 02:54
Дуру не гони, среднеазиаты такими садюгами не бывают.
На Беларуси тоже "среднеазиаты" разгоняют оппозицию?
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(без названия)
Лиззи написал 07.03.2021 00:59
А ведь боятся, нехорошие люди...
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Берут в основном среднеазиатов-это видно по записям разгонов мирных митингов-ясно видно,
как много написал 07.03.2021 00:14
среди озверевших космонавтов басмачей и моджахедов.
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