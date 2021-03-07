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Московский листок

Повышать пенсионный возраст выше продолжительности жизни пока не будут

Опубликовано 07.03.2021 в разделе комментариев 3

кремль песков
Повышать пенсионный возраст выше продолжительности жизни пока не будут

В Российской Федерации не стоит на повестке дня вопрос о возможном повышении пенсионного возраста. Об этом 6 марта заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление одного из депутатов КПРФ.

***

Депутата звать Валерий Рашкин, и он совсем не рядовой депутат - это все равно, что сказать про Пескова: один сотрудник администрации президента. И Рашкин сказал, что однократным поднятием пенсионного возраста не ограничатся, и, по его мнению, аналогичное предложение будет выдвинуто уже в 2022 году. То есть выцсказал мнение, истинность или ошибочность которого можно будет проверить не раньше, чем через год. Таких мнений в российских медиа высказывается по десять штук на день. Так чего Песков возбудился?

Навряд ли возбудился сам - сам он ничего не читает, и особой потребности не выказывает. Значит, подняли с дивана и направили - опровергай!

Дело, конечно, в том, что повышение пенсионного возраста ударило по репутации власти сильнейшим образом, фактически обнулило "Крымнаш" и вплотную приблизилось к эффекту проигранной войны. А потом еще прибавился "дворец Путина" апарт-отель Ротенберга - вот куда пошли наши невыплаченные пенсии!

Тут, понятно, одним Песковым такую прореху не залепить. Понится, самолично Путин отрицал в свое время даже мысль о том, чтоб поднять возраст выхода на пенсию. А потом поднял. Зачем он это сделал, думаю, сам не ответит - подсказали, убедили... Потом, понятно, рассосались в пространстве, зато сам Путин теперь один на один с обманутыми пенсионерами, как по колена в навозе...

И тут Рашкин. Можно, конечно, старым казачьим способом, только побольше в гульфик насыпать. Но это тоже плохо работает, очень плохо. 

Есть еще хороший выход - сказать, что Рашкин как есть правду сказал, и немедленно персмотреть пенсионный возраст, но в сторону уменьшения. Это был бы удар посильней полицейской дубинки. Но не с куриными мозгами...

А так можно ответить словами Пескова: "не стоит на повестке дня вопрос". И не только не стоит, а даже и висит как-то криво...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
3авидонов Никос написал 07.03.2021 02:48
Глобальные преступные ошибки допущенны Ботоксной вонючей крысой и в повышении пенсионного возраста.
Уж если и надо было повышать возраст выхода на пенсию, то всем подряд. Однако Ботоксная вонючая крыса не повысил возраст выхода на пенсию ни силовикам, ни военным. У этой зловонной шоблы так и остался стаж в 12,5 лет для гарантированной пенсии.
Также Вонючая ботоксная крыса обязана была уменьшить разрыв выхода на пенсию между мужчинами и женщинами хотя бы на два года, то бишь - для самцов в 65 лет, а для самок в 63.
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Нынче в англии бывали! Там такой туман видали! А в тумане, чинно, в ряд Тени виселиц стоят!
VOT TOT!JABOG!!&& написал 07.03.2021 02:17
"А потом еще прибавился "дворец Путина" " брехню подонка навалявши, таки которую с радостью подхватили троцы и прочая мр-азота - то таки да...
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(без названия)
дог написал 07.03.2021 01:34
Они, похоже, скоро вообще отменят пенсии всем, кроме чиновников и силовиков.... Ведь убыль аборигенов идет недостаточно быстрыми темпами....
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