О поздравлениях и памятниках к 8 марта

Интеллигентствующие дебилы СССР, пришедшие как в органы государственной власти России, так и к власти в умах обывателя, ввиду своей тупости способны только повторять то, что говорят, по мнению этих дебилов, умные люди. Вот, скажем, этот дебил академик будет вещать, что нам нужны рыночные отношения, потому что так утверждает гений Сакс, а этот оппозиционный дебил будет требовать «Путин уйди!», потому что оппозиция во всех странах требует ухода правительства, а этот дебил будет требовать революцию, потому что Ленин и Сталин свершили революцию. И вот от этого повторения чьих-то умствований, отечественный интеллигент приходит в восторг от своего ума и считает себя солью нации, хотя единственно, на что он самостоятельно способен своим куриным умишком, так это на переименование улиц и городов, а также на разрушение или создание памятников.

Но сначала о поздравлениях.

О поздравителях

Вот я сообщил в статье «Об очередном преступлении Собянина и его сообщников», что 15 февраля 2021 года послал Председателю Следственного комитета РФ, А.И. Бастрыкину и Генеральному прокурору РФ И.В. Краснову заявление о возбуждении уголовного дела по признакам части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий» против мэра Москвы С.С. Собянина. В заявлении я написал:

«С очевидной целью убийства как можно большего количества москвичей-пенсионеров, пунктом 1.2 Указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», предписано: «11. Установить, что возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с настоящим указом, возобновляется при условии вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, через 14 календарных дней после второй прививки вакциной, прошедшей государственную регистрацию. Порядок возобновления возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы».

С очевидной целью убийства как можно большего количества москвичей-пенсионеров, вакцинация стариков под шантажом Собянина, должна проводится совершенно сомнительной вакциной против болезни, возбудитель которой до сих пор не выделен».

И потребовал от СК проверить факты и возбудить уголовное дело против Собянина, а от Генерального прокурора РФ потребовал «на время проведения вышеуказанной проверки деяний Мэра Москвы Собянина С.С. – приостановить действие пункта 1.2 Указа Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» как незаконного в части нарушения конституционных прав москвичей и вызывающих в Москве угрозу жизни для пенсионеров».

http://www.ymuhin.ru/node/2320/ob-ocherednom-prestuplenii-sobyanina-i-ego-soobshchnikov

Как много народу меня поддержало? Какой-такой Мухин? Ведь я не Сакс, не Маркс и не Ленин – как умному интеллигенту меня слушать, если каждому интеллигенту хорошо известно, что «нет пророка в своём Отечестве»?

Ладно.

СК в ответ на моё заявление затаился и пока молчит – не знает, чего ему делать, а Генпрокуратура 24 февраля всё же написала мне ответ:

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение (ОГР-46773-21) о несоответствии указа Мэра Москвы от 29.12.2020 № 127-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ» федеральному законодательству, нарушении прав льготной категорий граждан на бесплатный проезд в городском транспорте, а также по иным вопросам.

…обращение направлено в прокуратуру города Москвы для организации проверочных мероприятий и информирования Вас об их результатах».

Как видите, моё заявление переименовано в «обращение», а требование возбудить уголовное дело против Соябянина переименовано в «иные вопросы», тем не менее, Генпрокуратура не просто отмолчалась, а произвела некие телодвижения. Осталось ждать ответа от прокуратуры Москвы – отменит она указ Собянина или нет, - но теперь уже понятен, какой этот ответ будет, поскольку:

«5 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом он сообщил в своем блоге.

Мэр отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице снижается: уменьшается как число выявляемых случаев, так и госпитализаций. Поэтому домашний режим вместо обязательного станет рекомендательным.

«Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Будьте здоровы! И с наступающим Международным женским днем», — написал Собянин».

Сначала об увиденном мэром снижении «уровня заболеваемости COVID-19 в столице». Накануне был праздник как бы мужчин, к которому тоже можно было бы поздравить пенсионеров отменой незаконной придури, причём, на 23 февраля 2021 года в Москве заболело «коронавирусом» всго 1198 человек, а вот на момент принятия Собяниным решения – на 4 марта, - заболело – 2150 человек. Это снижение??

«Видишь суслика? - Нет… - И я не вижу. А он есть!» ©

Из указа следует, что мэр отобрал бесплатный проезд у пенсионеров до времени, пока пенсионеры сделают прививки, а теперь вдруг, забыв о прививках, отменил своё решение, потому что, видишь ли, ему загорелось поздравить с 8 марта не только старушек, но и стариков. Как вам это? А что - пенсионеры прививки уже сделали? Чего это мэр вдруг про прививки забыл?

Оценили?

Кто-то посоветовал Собянину не дожидаться того, что прокуратура отменит его указ ввиду его незаконности, и Собянин сам его отменил. Теперь прокуратуре как бы и делать нечего.

Нет, это не московских стариков, это Собянина надо поздравить с 8 марта. Такая …!

А вот ещё один поздравлялщик: «Для власти и для страны будет лучше, если число женщин во властных структурах в России увеличится, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев».

И чтобы порадовать своего партай-генносе Медведева, Собчачья вдова, Людмила Нарусова, обжирающая народ в кресле сенатора Совета Федерации, возмутилась на заседании этого как бы государственного органа вот чем:

«Мы ведь, по-моему, приняли закон о недопустимости одиночных пикетов? …Коллеги, ну я не знаю, как вы к этому относитесь, но когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, то неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какие-то бомжового вида люди с требованиями, и с тем, что этот человек стоит у нас на крыльце мы как бы солидарны. Это неприятно!». (Тут председательствующий на заседании, сенатор Ишиас, радостно загоготал и предложил Нарусовой выйти с проектом закона о запрете одиночных пикетов. Весело у них там в, прости господи, Совете Федерации).

(Это при том, что собчачья дочка, Ксения Собчак, пиарит себя именно одиночными пикетами, но она, понятное дело, не бомжового вида).

Но и в связи с эдаким откровением этой «женщины во властной структуре», даже и не догадывающейся о том, что она по принятому ею же закону обязана не разгонять, а отвечать на требования пикетчиков, давайте посмотрим глазами стоящих на крыльце Совета Федерации пикетчиков на этот гадючник, виноват, Совет Федерации. Нарусова не только не представляет, за какие законы она уже проголосовала и что в этих законах требуется, но не представляет и то, что установила для неё Конституция. За столько лет сидения в кресле сенатора она не знает того элементарного, что обязан знать законодатель!

Ну, так как? Народу приятно, что вместо сенаторов у нас дебильные ленивые подонки, или неприятно? Ведь раз эти тупые подонки сидят по другую сторону крыльца Совета Федерации, получается, что народ как бы солидарен с этими бессовестными дурами, не так ли?

О памятниках

А накануне в Москве возникла как бы сначала одобренная властью дискуссия о том, какой памятник воссоздать на клумбе на месте поверженного интеллигенцией на Лубянской площади памятника Дзержинскому. Как бы левые начали требовать восстановить памятник Железному Феликсу, их оппоненты ни в коем случае на это не соглашались. И дело медленно двигалось, как говорил недавний именинник Горбачёв, к «консенсусу» - к образу памятника всем тем историческим лицам, которые как символы, могли бы удовлетворить и правых, и левых - быть символом и тех, и других.

То есть энтузиасты неумолимо должны были прийти к идее скульптурной композиции, в которой Ф.Э. Дзержинский стреляет из нагана в затылок М.С. Горбачёву, а в очереди с уже связанными руками стоят Б.Н. Ельцин и В.В. Путин. И все личности были бы на одном памятнике и были бы связаны воедино художественным замыслом.

Тут, понятное дело, очнулся градоначальник С.С. Собянин, понявший, что на Путине очередь в идее такого памятника не заканчивается, и навсегда прекратил такой заманчивый замысел с обсуждением проекта памятником на Лубянке. Решил – пусть лучше будет клумба!

А вот в культурной столице России энтузиасты сумели воплотить замысел в бронзу и даже установить воистину впечатляющий памятник, причём, его открыл сам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

https://pbs.twimg.com/media/EvjaJj_XcAIUojm?format=jpg&name=900x900

https://moika78.ru/news2/2021/03/photo_2021-03-03_10-58-36-1024x572.jpg

https://cdn.spbdnevnik.ru/uploads/block/image/510207/__medium_photo_2021-03-03_11-23-42.jpg.jpg

Когда я, ещё ничего не читая, увидел картинку этого памятника, то первое, что пришло мне в голову, что это памятник еврейскому мальчику, которого обидели антисемиты (правда, не хватает сопли с носа). Это же культурная столица, кому ещё тут могли поставить памятник, да такой, чтобы его открывал губернатор?

Однако почитав комменты к новости, я выяснил, что это изделие некоего художника (не помню имени, но точно - не Церетели), который слепил на столе эту композицию из папье-маше и маленькой по размеру, и дал ей название «Ангел слушает граммофон». Художнику повезло – он помер ещё до расправы над ним верующих иудеев, христиан и мусульман за такой образ ангела, однако ушлые врачи не упустили случая заработать на бедном художнике, выдав его смерть за «гибель от коронавируса». В результате его творения приобрели бешенную популярность у ковид-идиотов, и они, убрав граммофон, заказали это изделие в слегка увеличенном масштабе (денег, всё же, пожалели) и в бронзе.

И этого «ангела без граммофона» установили, дали этому явно дебильному существу имя типа «Печальный ангел» и назвали этого еврейского мальчика «Памятником медикам, погибшим от коронавируса» (видите, сколько цветов!).

Ё-моё! Я ещё никогда не видел столь удачного памятника! Это же воистину шедевр!!

Но почему только медикам? Почему не остальным ковид-идиотам, боящимся улететь на небо от страшной эпидемии сезонного ОРВИ?

Да этот памятник надо масштабировать и тиражировать, поставив во всех городах России, с подписью «2020, а дальше ещё глупее!»!!

На этом всё.

***

Ну, а теперь я поздравляю наших дорогих женщин, желая им здоровья и удачи, а самкам человека желаю напрячь все внутренние силы и попытаться стать женщинами. (Как и самцам человека я всегда желал и желаю стать мужчинами).