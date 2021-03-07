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Московский листок

Казстанские рабочие не согласны работать за гроши

Опубликовано 07.03.2021 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Казстанские рабочие не согласны работать за гроши

В декабре 2020 года в Казахстане началась серия забастовок, прежде всего на предприятиях сырьевого сектора. 6 января 2021 года работники компании Бонатти потребовали увеличения заработной платы на 50%. 16 января аналогичные требования выдвинули нефтяники буровой компании Си Бу.

 

25 января потребовали стопроцентного увеличения зарплаты работники АО «КМК- Мунай». Вскоре схожие требования выдвинули рабочие ТОО «АМК- Мунай», клининговой компании «Биккор», кызыл-ординского филиала Си Бу, трансформаторного завода в Кентау и крановщики ряда строительных компаний.

 

Очевидно, что волна забастовок была вызвана значительным снижением фактической заработной платы (номинальная зарплата минус инфляция), в результате непрестанного роста цен на продукты питания, коммунальные услуги и товары первой необходимости. Кроме того, очевидна вопиющая разница в оплате труда работников казахстанских сырьевых компаний и их зарубежных коллег. В некоторых сервисных предприятиях нефтяного сектора зарплата работников составляла 60-70 тысяч тенге.

 

Для нормального развития страны необходимо, чтобы доход семьи позволял содержать двоих детей и выплатить ипотеку хотя бы за 20 лет. О какой ипотеке, и каких расходах на содержание детей можно говорить при зарплате в 60 000 тенге.

 

Добываемая казахстанскими нефтяниками нефть, несколько уступая в стоимости североморской нефти Брент, имеет более низкую себестоимость добычи. Себестоимость добычи американской сланцевой нефти гораздо выше себестоимости казахстанской нефти. При этом заработная плата норвежских, английских и американских нефтяников в 5 — 12 раз превышает оплату труда казахстанских нефтяников.

 

Схожая картина наблюдается в алюминиевой отрасли. Средняя зарплата канадских металлургов на запущенном в эксплуатацию в 2000 году алюминиевом заводе Alma Smeltery составляет 4000 долларов. В то же время рабочие построенного в 2007 году, по тому же проекту Казахстанского электролизного завода получают около 400 долларов в месяц.

 

В чью пользу уходит столь значительная разница в оплате труда? Для ответа на этот вопрос достаточно ознакомиться с казахстанским списком Форбс.

 

В данной ситуации, в очередной раз наблюдается привычная картина: забастовщики на свой страх и риск защищают свои трудовые интересы, а официальные профсоюзы скромно стоят в сторонке. Очевидно, руководству Федерации профсоюзов наплевать на трудовые интересы своих членов, у него совершенно другие задачи. В этих условиях, требования забастовщиков о снижении пенсионного возраста и возможности создания настоящих, независимых профсоюзов свидетельствуют о значительно возросшем классовом самосознании казахстанских рабочих.

 

О.Ф.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Маугли написал 07.03.2021 14:18
Казахи молодцы, в отличие от рассейских терпил! Последние, чуть ли не на коленях просят ( не требуют ) барина добавить копеечку на пропитание. Позор джунглям!
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