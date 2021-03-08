Что революция дала женщинам и что женщины дали революции? революция 8 марта женщины 8 марта в России отмечают «Международный женский день». Это еще один праздник в нашем календаре, смысл которого был искажен до полной его противоположности. В этот день миллионы россиянок принимают поздравления и пожелания оставаться такими же красивыми, милыми и женственными. Казалось бы – разве в этом есть что-то плохое? Но дело в том, что в своем первоначальном значении 8 марта – праздник женщин, борющихся за свои права. Причем, не за право быть красивым и послушным аксессуаром у богатого содержателя, а за право быть человеком.



Следует отметить, что в российских либеральных кругах принято очень много говорить о проблемах, с которыми сталкивались советские женщины. Например, о запрете абортов в 30-50-е годы или о двойной нагрузке, на работе и дома, которая почти полностью ложилась на плечи женщин. При этом ничего не говорится о тех благах и возможностях, которые дала советским гражданкам революция. О возможностях, которыми еще долго не располагали их сестры в капиталистических странах.



Иронично, что прогрессивно мыслящие жители США и Западной Европы, напротив, полагают, что только в социалистическом обществе возможно достижение реального равенства между мужчиной и женщиной. К примеру, в прошлом году вышел русский перевод книги профессора Пенсильванского университета Кристин Годси «Почему у женщин при социализме секс лучше. Аргументы в пользу экономической независимости». Под явно рекламным названием скрывается серьезный научно-популярный труд, в котором автор показывает, прежде всего, экономические преимущества социалистического строя для женщин. Следует отметить, что Годси, подобно многим западным интеллектуалам, критически относится к Советскому Союзу. Тем не менее, вывод она делает однозначный: «…нерегулируемый капитализм плох для женщин и, если мы воспримем некоторые идеи социализма, женщины будут жить лучше. Если все сделать правильно, социализм влечет за собой экономическую независимость, благоприятные условия труда, гармоничное распределение сил между работой и семьей». Давайте же посмотрим, что дала советским женщинам Великая Октябрьская Социалистическая Революция.



Во-первых, женщины получили право на получение любого образования наравне с мужчинами. Мы все знаем из истории, что для тех девушек, которые хотели получить высшее образование, в Российской империи в течение довольно долгого времени существовал один-единственный путь: заключение фиктивного брака и учеба за границей. В России же даже представительницы высших слоев получали знания, достаточные в лучшем случае для гувернантки или домашней учительницы. Были попытки привлечь женщин в высшие учебные заведения в качестве вольнослушателей, как в 60-е – начале 70-х годов XIX века, так и после революции 1905-го года. Но вольнослушателей — женщин принимали далеко не все университеты. Полноценное высшее образование в Российской империи оставалось практически недоступным даже для представительниц высших сословий. Открытые в конце XIX – начале XX вв. Санкт-Петербургский женский медицинский институт и Женский педагогический институт, конечно, в масштабах страны (и даже столицы империи!) эту проблему решить не могли. Как и предшествующие им Высшие женские курсы, существовавшие в нескольких городах.



Что же касается женщин из рабоче-крестьянской среды, то большинство из них не владели даже грамотой. Согласно переписи населения 1897-го года, грамотными были 29,3% мужчин и только 13,1% женщин. Именно советская власть открыла двери школ и университетов для женщин всех сословий, дала возможность получить знания.



Во-вторых, у женщин появилась возможность работать во всех сферах и занимать любые должности наравне с мужчинами, получая за это заработную плату, адекватную трудовому вкладу. Вообще, очень забавно слушать рассуждения консерваторов о том, что-де «клятые большевики выгнали женщин на работу, и несчастные были вынуждены разрываться между работой и семьей». Хочется спросить, как эти любители старины представляют себе жизнь большей части подданных Российской империи? Действительно, представительницы буржуазии и так называемого «среднего класса» могли себе позволить находиться на полном содержании у мужа или отца. Но большинство в России составлял не этот класс!



Жены и дочери рабочих работали много и тяжело: фабричными работницами, швеями, прислугой в богатых домах. Более образованные девушки становились гувернантками, учительницами, стенографистками, акушерками и фельдшерами. А если вспомнить, что большую часть населения Российской империи составляли крестьяне, то картина и вовсе становится совсем печальной. Наравне с мужчинами крестьянки тяжело работали в поле, на огороде, ухаживали за скотиной. Выбора «работать или не работать» у представительниц угнетенного класса не было никогда. Но в царской России выбор вариантов работы для женщин был ограничен небольшим перечнем невысоких и малооплачиваемых должностей. Даже в тех сферах, где женщины трудились наравне с мужчинами, их заработок был существенно меньше. Именно революция позволила женщинам применять свои способности во всех сферах и получать за это достойную заработную плату.



Что касается проблемы двойной занятости женщины – на работе и дома, то нельзя сказать, что коммунистическая партия игнорировала этот вопрос. Вот, что, к примеру, писал Владимир Ильич Ленин: «Вы все знаете, что даже при полном равноправии остается все же эта фактическая придавленность женщины, потому, что на нее сваливают все домашнее хозяйство. Это домашнее хозяйство в большинстве своем остается самым непроизводительным, самым диким и самым тяжким, которое осуществляет женщина» (из речи «О задачах женского рабочего движения в Советской республике» на IV общегородской московской беспартийной конференции работниц 23 сентября 1919 г.). Какой же выход из этой ситуации предлагали большевики? Снова сошлемся на товарища Ленина: «Настоящее освобождение женщины, настоящий коммунизм начнется только там и только тогда, где и когда начнется массовая борьба (руководимая владеющим государственной властью пролетариатом) против этого мелкого домашнего хозяйства или вернее массовая перестройка его в крупное социалистическое хозяйство. (…) Общественные столовые, ясли, детские сады – вот образчики этих ростков, вот те простые, будничные, ничего пышного, велеречивого, торжественного не предполагающие средства, которые на деле способны освободить женщину, на деле способны уменьшить и уничтожить ее неравенство с мужчиной…» (из брошюры «Великий почин») К сожалению, полностью уничтожить двойную нагрузку на женщин большевикам не удалось. Вместе с тем, к примеру, система детских дошкольных учреждений продолжает существовать, позволяя миллионам трудящихся женщин выйти на работу.



В-третьих, женщины с маленькими детьми получили право на так называемый «декретный отпуск», иными словами – на оплачиваемый отпуск по беременности и родам. К сожалению, в нынешних капиталистических условиях существование этого явления стало причиной для дискриминации женщин при найме на работу. Но это больше говорит о капиталистической системе, чем о декретном отпуске. Для большинства трудящихся женщин декретный отпуск и сохранение рабочего места – это вопрос выживания, и проблему в данном случае создает не право на декрет, а лень и жадность работодателей.



В-четвертых, женщины получили право участвовать в управлении государством. Речь идет не только об активном избирательном праве, т.е. праве голоса, которого американские и подавляющее большинство европейских суфражисток тяжело и кроваво добивались еще очень долго. Например, последний кантон Швейцарии предоставил право голоса женщинам лишь в 1991-м году. Советские женщины получили и право быть избранными в различные выборные органы и право работать в органах власти на постоянной основе. Более того, женщин всячески поощряли участвовать в управлении, порой применяя при этом столь ненавистные консерваторам квоты. К примеру, вот что писал Ленин в записке Сталину по вопросу о реорганизации государственного контроля: «Ввести по закону систематическое участие понятых из пролетарского населения с обязательным участием до 2/3 женщин».



И последнее, пожалуй, благо, которое женщины получили после революции, на котором я хотела бы остановиться – право на аборт. Говоря о запрете абортов при Сталине, господа либералы забывают, что именно советская Россия стала первой в мировой истории страной, узаконившей прерывание беременности. Кроме того, игнорируется тот факт, что, после 19 лет запрета, в 1955-м году, в СССР аборты вновь стали легальными. При этом в ряде стран «демократического Запада» на тот момент прерывание беременности было под запретом. Например, Франция легализовала аборты в 1975-м году, США — в 1973-м году, Бельгия — в 1990-м году, Ирландия — в 2018-м. В некоторых странах право на прерывание беременности до сих пор либо ограничено, как, к примеру, в Германии, либо в принципе отсутствует. Ярким примером является Польша, где в 2020-м году под нажимом католической церкви, правительство отменило одно из последних законных оснований для прерывания беременности. Теперь фактически единственным основанием для аборта является непосредственная угроза жизни матери. Решение властей вызвало серьезные протесты поляков. К счастью, российские женщины в настоящее время имеют право на прерывание беременности и за это, безусловно, стоит сказать спасибо революции.



Вот лишь некоторые из преимуществ, которые советские женщины получили после революции. Конечно, можно указать и на многие другие блага, но в этом случае, боюсь, статья может превратиться в очень толстую книгу. Подытожим же все написанное выше словами Владимира Ильича Ленина: «Большевистская, советская революция подрезывает корни угнетения и неравенства женщин так глубоко, как не дерзала подрезать их ни одна партия и ни одна революция в мире» . И это действительно так.



К сожалению, наряду с антикоммунистическим мифотворчеством либералов, существует еще и формально «прокоммунистическое» мифотворчество, к которому прибегают консервативные граждане, некоторые из которых почему-то именуют себя левыми и даже коммунистами. Якобы российские женщины получили свои права из рук большевиков-мужчин, чуть ли не милостью лично товарища Ленина. Сами же женщины, видимо, сидели сложа руки и разве что варили борщ и вышивали гладью. Ну что ж, посмотрим, что же говорил по этому поводу сам товарищ Ленин в своей речи на Первом Всероссийском съезде работниц 9 ноября 1918 г.: «Не может быть социалистического переворота, если громадная часть трудящихся женщин не примет в нем значительного участия (…) Из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют женщины».



Вся история революции только подтверждает этот тезис. Сотни и сотни женщин отдавали свои силы, время, энергию борьбе за победу социализма. Вот, к примеру, две биографии. Елизавета Николаевна Пылаева – член организационного комитета Петроградского союза социалистической молодежи – предшественника Российского коммунистического союза молодежи. Активная участница гражданской войны, разведчица в Особой бригаде. Во время боя за станцию Кын, находясь на пятом месяце беременности, сумела вынести из захваченного белыми штабного вагона красных секретные документы. К сожалению, ее жизнь была очень короткой, Пылаева скончалась в 1926-м году, в возрасте 28 лет.



Еще более драматична история второй нашей героини. Софья Авсеевна Кривая. Коммунистка с дореволюционным стажем. Впервые была арестована за связь с РСДРП в возрасте 14 лет, но как несовершеннолетняя отпущена. В 15 лет вступила в партию, являлась одним из руководителей профсоюза медработников. Также активная участница гражданской войны. Работала в Челябинске, принимала деятельное участие в работе штаба по формированию отрядов Красной гвардии. В период борьбы с «дутовщиной» — комиссар и пулеметчица красногвардейского отряда. После захвата города белочехами входила в состав подпольного горкома РКП(б), проводила агитацию среди солдат, отвечала за конспиративные и явочные квартиры. Соратники называли ее «матерью подпольной организации». Арестована. После допросов и пыток переправлена в уфимскую тюрьму, где погибла в ночь с 17 на 18 мая 1919 года, в возрасте 25 лет.



Не следует забывать, что с окончанием Гражданской войны борьба за установление новых социалистических порядков не была закончена. И на этой войне тоже были свои жертвы и свои героини. Особо кровавым это противостояние было в Средней Азии во время кампании «Худжум» (в переводе с тюркского – «наступление»), направленной на раскрепощение женщин Востока.



В 1927-1928 гг. только в Узбекистане были убиты свыше 2500 женщин из числа членов женотделов, заведующих клубами и библиотеками. В Киргизии 22-летняя активистка Алымкан Мамыткулова посещала женские собрания, училась в школе ликбеза. Ее муж был крайне недоволен этим, регулярно бил ее и, наконец, убил кинжалом прямо на судебном процессе при разборе их дела о разводе. Член сельсовета Айнабюбю Джалганбаева заведовала «красной юртой» (культурно-просветительное учреждение), посещала ликбез, вела активную работу среди женщин в селе Кызыл-Туу Кочкорской волости. Муж и его родственники были очень недовольны этим, муж жестоко избивал ее. Айнабюбю написала об этом в стенгазету и, перейдя жить к своим родителям, продолжала учиться и работать. После этого муж подкараулил ее и, нанеся 14 ножевых ран, убил. Актриса Нурхон Юлдашходжаева была убита в возрасте 16 лет родным братом за то, что танцевала перед публикой с открытым лицом. В 1968-м году Нурхон был поставлен памятник. В 1991-м власти уже «свободного» Узбекистана распорядились памятник демонтировать.



Но гибли активистки женотделов не только в Средней Азии. В 20-30 годы в журнале «Коммунистка» даже существовала отдельная рубрика со страшным названием «Наши жертвы».



В понимании современного обывателя Надежда Константиновна Крупская воспринимается исключительно как супруга, в лучшем случае, помощница Владимира Ильича Ленина. В действительности же она была еще и видным самостоятельным политическим и общественным деятелем. Создание лучшего в мире советского образования – во многом ее заслуга.



Еще более жестоко пресловутое «общественное мнение» к Инессе Федоровне Арманд. В биографии этой выдающейся коммунистки российского обывателя, привыкшего смаковать грязные сплетни из желтой прессы, интересует один-единственный вопрос – что же было у Инессы Федоровны с Лениным. При этом именно Арманд была первой руководительницей женотдела ЦК РКП(б) и организатором Первой Международной женской коммунистической конференции в 1920-м году. Можно сказать, что именно Инесса Федоровна стояла у истоков борьбы советских женщин не только за законодательное, но и за фактическое равноправие.



Столько же грязи было вылито и на Александру Михайловну Коллонтай. В современной прессе радостно обсуждают ее личную жизнь, но мало кто говорит о жизни общественной. Между тем, именно она в 1917-1918 годах была наркомом общественного призрения. При наркомате Коллонтай создала Отдел по охране материнства и младенчества и Коллегию по охране и обеспечению материнства и младенчества. Те самые декретные отпуска и пособия молодым матерям были введены при активном участии Александры Михайловны. Появились общедоступные родильные дома, что привело к существенному снижению материнской и младенческой смертности. Всего лишь за 140 дней работы Коллонтай смогла сделать намного больше, чем иные буржуазные министры за всю свою трудовую биографию.



Итак, Великая Октябрьская Социалистическая революция много дала женщинам, но и сами женщины внесли существенный вклад, как в победу революции, так и в улучшение своего положения. Борьба за женское равноправие сегодня, как и сто лет назад является одной из задач коммунистического движения. Поэтому я хотела бы призвать каждого, кто считает себя коммунистом, участвовать в этой борьбе. Когда-то Ленин сказал очень горькую вещь: «К сожалению, еще по адресу многих наших товарищей можно сказать: ”Поскребите коммуниста — и вы найдете филистера”. Конечно, скрести нужно чувствительное место — его психику в отношении женщины». Пусть же этот ленинский упрек уйдет в прошлое. С Международным женским днем!



г. Санкт-Петербург



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