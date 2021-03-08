Члены Объединенной Коммунистической партии (ОКП) организовали "поэтические пикеты" на Невском проспекте в Петербурге. Звучат стихи советских поэтов, посвященные всем женщинам, которые вели и ведут борьбу с угнетением и бесправием.
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С 8 марта! На Невском звучат стихи о борющихся женщинах
Члены Объединенной Коммунистической партии (ОКП) организовали "поэтические пикеты" на Невском проспекте в Петербурге. Звучат стихи советских поэтов, посвященные всем женщинам, которые вели и ведут борьбу с угнетением и бесправием.
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Лис из леса написал 08.03.2021 00:19