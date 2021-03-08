Права человека в России самоликвидировались

Движение «За права человека» решением съезда организации ликвидировано. Решение принято на фоне необходимости регистрировать как иностранных агентов в том числе незарегистрированные общественные объединения, а также из-за ответственности за нарушение законодательства для рядовых участников. Движение пока не было признано в РФ иностранным агентом, однако его председатель Лев Пономарев получил такой статус.

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Понятно, что решение вынужденное. Или кому-то непонятно?

Можног смело говорить о разгроме правозащитного движения в стране.

Как и за что исключают из ОНК

К итогам митингов 31 января. Правозащитник Эдуард Рудык выведен из состава присяжных

Все это, конечно, укладывается в общую картину политического заморозка.

Заморозки

Но от того, что происходящее объяснимо, легче не становится. И менее противно тоже.

В принципе, нужна ли вообще правозащита? Очевидно, да, особенно в стране, где правоохранительная система и суды имеют так много нареканий, и 18% населения имела опыт уголовного преследования.

Но если нет суда как такового, а вместо него происходит некое театрализованное действо с заведомо известным результатом, то зачем правозащита? Чтоб участники процесса понимали, что происходит? Так они и так понимают, но сделать все равно ничего не могут.

Ну а когда уже фактически узаконены пытки, то правозащита уже вообще мешает. "Бутылка правосудия" тем и хороша, что со стороны незаметна.

В общем, приехали. Следующая станция "Освенцим".

А.Б.