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Московский листок

Разрушено здание училища имени принца Петра Ольденбургского с домовой церковью во имя св. Александра Невского

Опубликовано 08.03.2021 в разделе комментариев 1

москва выборы собянин
Разрушено здание училища имени принца Петра Ольденбургского с домовой церковью во имя св. Александра Невского

Ксения Шкода: "Ау, котятки, топившие за памятник Невскому на Лубянке! Вы же последовательны, да? Так вот, в Немецкой слободе Москвы происходит варварство - уничтожают исторический квартал в Бригадирском переулке. Разрушены здание училища имени принца Петра Ольденбургского (1879 год постройки) с домовой церковью во имя Святого Александра Невского.

Снос ведётся по заказу МВТУ им. Баумана для строительства бесформенного небоскреба. Разрешительных документов на снос здания нет.

Сообщите Венику из "Уха Москвы" и, подхватив "Сорок Сороков" Кормухина и "Двуглавых орлов" Малофеева, айда стройными рядами защищать историю! Или для вас принципиален только срач по поводу Дзержинского на Лубянке?

Что, тема не подходит? Тогда вы сами себе злобные бакланы".

От редакции: И то правда - с чего бы такая любовь к Александру Невскому? Может, на нас опять германские рыцари напасть готовятся? Да вроде нет, и гнездо прусского рыцарства, Кенигсберг теперь наш Калининград, и Германия сегодня самая мирная страна в Европе. Мы к ним "Северный поток" тянем, они нам "фольксвагены" в Калуге собирают. 

А вот память о Дзержинском куда актуальней. Если б довел Железный Феликс свое дело до конца, наверно, не спасались бы политические активисты с Украины в унылой Москве, и пленными бы с Украиной не менялись... Говорят, Дзержинский расстреливал. Да, но живьем людей, как в Одессе, не сжигал. И можно подумать, сегодня в СБУ не пытают, не стреляют. Вот прямо сейчас, можно подумать, не обстреливают жилые кварталы Донецка.

И еще - политическая эмиграция с Украины, а это не только натурализовавшийся в Москве актив, но и десятки, если не сотни тысяч мигрантов с Донбасса в Крыму, Ростовской области и на Кубани, начинают мыслить политическими и социальными реалиями российской жизни. "Крымнаш", конечно, хорошо, но уродовать Москву при этом зачем? К чему вносить в политическую повестку откровенно монархические, самодержавные идеи? Чем бандеровский антикоммунизм в принципе отличается от ползучей московской десоветизации?

Ну и очевидная нелогичность происходящего: в Воронежской области на всех трассах биллборды - посетите восстановленный дворец Ольденбургских. А в Москве почему-то здание училища имени Петра Ольденбургского вместе с окружающей его исторической застройкой надо снести непременно, да еще и вместе с домовой церковью. Церковью! Когда с мордобоем и выбитыми зубами в столичных парках и скверах водружаются церковные новоделы, исторический храм - сносят! 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
глупой Ксюше персонально написал 08.03.2021 10:48
Глупая Ксения Шкода, ты так и не поняла, что поклонники истукана Дзержинского и аналогичного истукана Невскому - это мало чем отличающиеся люди. И серьезных политических разногласий у них нет, а экономических тем более. Альтернативой и тем и другим являются те, кто хотел бы видеть Лубянку без истуканов, в первоначальном виде. Им слова не дали, но в итоге учли именно их мнение.
Автор местами прав, когда говорит: "Когда с мордобоем и выбитыми зубами в столичных парках и скверах водружаются церковные новоделы, исторический храм - сносят!" Возразить нечего. У путинских братков бабло отдельно, скрепы отдельно. Бабло поважнее. Отсюда такая политика, которая противоречива только на первый взгляд.
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