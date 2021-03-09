Наша власть в последнее время стала какой-то обидчивой, даже статью в законе придумали – за оскорбление представителя власти (УК РФ Статья 31). можно схлопотать исправительные работы на срок до одного года. А еще до двух лет заключения можно получить за оскорбление чувств верующих (статья 148 УК РФ). Правда не всех, только тех, кто служит самой власти.

И еще ноу-хау – за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны срок заключения может составить до пяти лет. В народе эту статью называют именем Навального, как в свое время именем экс министра обороны Сердюкова называли амнистию, созданную специально, чтобы его не наказывать. (Такая корова нужна Самому!)

Но вот что меня удивляет, – дряхлый дедушка был так оскоблен, что, несмотря на свою немощность, боролся до конца и отсудил 850 тысяч рублей. Для такого дела государству денег не жалко. Как говорил в одном из своих последних слов «известный фигурант» - следственную группу из 15 человек свезли в Москву, дали им жилье, командировочные и повышенные зарплаты, чтобы они расследовали это преступление! На это ушло больше денег, чем ветеран получил от государства помощи за всю жизнь. Наверняка, те, кто затеял это судебное разбирательство, до сих пор жалеют, сколько дерьма пришлось им хлебнуть, а извинений так и не услышали.

А теперь главное: этот «берлинский пациент» на протяжении долгого времени прилюдно обвинял высших должностных лиц в коррупции, казнокрадстве, взятках и т.д. И никто из них не оскорбился и в суд на него не подал. Он, гад, в огне не горит, и в воде не тонет, прям Кощей бессмертный какой-то. А подать в суд на «никому не известного блогера» – выйдет себе дороже, он из клетки суда об истцах выдаст такое, что история о пресловутом "дворце Путина" и латифундиях Медведева – покажутся детской сказочкой.