МИД РФ заступился за принца и принцессу Сассекских. Или за царскую чету?..

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Она считает, что британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением.

Вот сегодня полностью согласен с официальным представителем. В сговоре. Манипулируют.

А у нас не манипулируют?

Нет, у нас не манипулируют, конечно. У нас ими просто жопу вытирают.

Никому не интересно, что в прошлом году я на ТВ чуть не по два раза на день, а сейчас уже третий месяц - и ни разу? Как отрезало.

И причина известна, у нее, у причины этой, есть даже имя, отчество и фамилия: Алексей Анатольевич Навальный. Нет, я на старости лет не стал "навальнистом", не принялся изучать его идеи заместо Маркса - нечего изучать. Я просто усомнился, что в самолете с ним случилось "нарушение обмена веществ", он он агент британской разведки из Кировского леса, и что он изменил Родине с компанией "Ив Роше"в какой-то извращенной форме, с братом.

И всё, как отрезало...

Но речь не о Навальном и даже не обо мне, хотя я сам себе и очень даже интересен. Речь о принце Гарри, симпатичном британском офицере, на свою беду оказавшемся принцем Сассекским, и женившемся на черножопой... ой, извините, не вполне белой гражданке.

Однако, и это тоже не очень интересно.

А интересно, почему у нас в стране, уж больше 100 лет как республике, так живо интересуются британской королевской семьей? Куда живее, надо сказать, чем собственной нашей внутренней и внешней политикой?

Ну спросите сами себя - как фамилия депутат Госдумы от вашего округа? С трудом вспомнили (не все)? А как фамилия депутата Мосгордумы? И кстати, какой у вас номер округа? Про муниципальных депутатов даже не спрашиваю...

Зато про принцев Вильяма и Гарика знают все! И про ихнего папашу принца Чарльза, и про ихнюю мамашу принцессу Диану, и про Камиллу тоже. Хотя что нам, скажите, за дело до британской королевский семьи?

Кстати, в Европе есть еще шведские, бельгийские, испанские, датские, норвежские, голландские короли, но их вы даже самих с трудом вспомните не всех, а уж про членов их семейств и кто там кого трахал по очереди и без очереди - да разве упомнишь?

Кстати, когда говорят "королева", то 99,9 процентов россиян понимают, что речь идет о британской королеве Елизавете, а вовсе не о таиландской королеве или не о японском императоре, который по-любому правит куда более мощной и влиятельной страной. Нет ли и в этом манипуляции общественным мнением?

Кстати, принц Гарри имеет некоторые права на российский престол. Николай Второй и король Георг Пятый - двоюродные братья, вдобавок как две капли воды похожие друг на друга.

А король Георг - родной прадедушка принца Гарри.

А.Б.