Деньги разрушили и экономику, и государственную дисциплину

На Оби в акватории Нижневартовска произошёл пожар. Наверное сперва произошёл взрыв и потом начался пожар газовой смеси. Вот ведь до чего дожили. Вода взрывается. Возможно этому трубопроводу сто лет и их не меняют и не будут менять пока не произойдёт разгерметизация. Главное деньги, а остальное потом.

Как же в бандитски - воровской России управляются большие компании? Компания о которой идёт речь называется "Сибур". Аналитики считают, что "Сибур" является самой продвинутой и эффективной компанией в России. Кто эти аналитики найти не удалось. Компания действительно очень большая и конечно имеет приличные доходы. Аналитики получили своё и отработали на пиар. Единоличного владельца нет. Речь идёт о долевом распределении акций, которое периодически меняется, как и положено. Очевидно не в ущерб собственникам. Основной владелец "Сибура" Л.Михельсон - 48,5 % акций. Часть этих акций - 14,4 % управляет "Газпромбанк" в доверительном формате. То есть получает дивиденды и в этом заключается его управление. Второй по значимости пакет акций в 17% принадлежит Г.Тимченко. Почти 15 % принадлежит представителям высшего чиновничества компании. С 2015 года по 10 % акций принадлежит двум компаниям Китая. Дармоедов много, а управлять некому. Конечно есть наёмный директор, который понимает, что все эти акционеры вряд ли бывали на этих предприятиях, а денежки текут в их карманы огромные, которые бы в Союзе шли на социальную сферу. Теперь социальную сферу занимают олигархи. И когда же они нажрутся?

Олигархи в России живут как - то тихо. О них никто не вспоминает, а миллиарды текут в их офшоры. Ни цены их не интересуют, ни дороги, ни образование. Всё что требуется для их королевской жизни они имеют на своих усадьбах, яхтах, самолётах и в тех странах где они держат награбленные миллиарды. Очевидно президент разговаривает с ними по засекреченной связи. Ведь о них он вообще не вспоминает даже на совещаниях, коллегиях где рассматриваются проблемы существования государства. А чтобы государство существовало надо чтобы нормально жил народ, который и образует государство. На закрытых мероприятиях разговора о народе вообще не ведётся. На открытых, да, президент вспоминает о людях и даже говорит, что надо сократить количество бедных. А вот в Китае уже бедных нет, хотя народу там в десять раз больше.

На коллегиях МВД и ФСБ президент призвал сотрудников совместно с другими силовыми структурами активнее искать в интернете тех, кто зовёт детей на несогласованные митинги, проповедуют суициды и тому подобное. Президент заботится о сохранении молодых. Как думаете, почему? Чтобы в стране всегда были молодые рабы, кто - то должен кормить миллионную армию чиновников.

Посмотришь на наших чиновников, депутатов высоких кабинетов и особенно обратишь внимание на то о чём они говорят и хочется посмеяться, но обстановка не позволяет. Это президент разговаривая с подготовленными волонтёрами улыбается, говорит приятные себе слова. На днях М.Захарова выступила с хвалебной речью о С Лаврове. Её кто - то просил опубликовать на всю страну характеристику на министра иностранных дел? "Это выдающаяся личность и уникальный человек. Он сочетает в себе прекрасные профессиональные и человеческие качества". Можно было спросить М.Захарову, а в чём это выражается, но я не буду спрашивать. Отношение к России почти всех стран говорит о министре и не только.

В интернете встречаются замечания о том, что люди выходят на несогласованные митинги по причине роста цен. Кремль на эти выкладки ответил устами пресс - секретаря президента Д.Пескова. "Ухудшение ситуации с доходами граждан произошло во всём мире". Видите как чётко отвечают в Кремле. А на Пескова это тоже отразилось? Мне плевать на весь мир. Вы сперва дайте народу зарплату как в развитых странах мира, а потом кивайте на мир. Может Вы, Захарова, Лавров остались без зарплаты?

В.Володин тоже отличился бестолковщиной. Предложил законодательно закрепить депутатам обещания, которые народные избранники давали народу. И что будет? Чтобы выполнить обещания надо менять общественно - политический строй и вернуть миллиарды долларов вывезенные за пределы страны воровской элитой. Это Володин должен предложить такой закон депутатам и принять его к исполнению. А к президенту этот закон будет применён или как? Где 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, где обещанная зарплата, жильё и ещё более десятка обещаний. Или президент к народу не относится и его обещания это фейк интернетный? Если Володин такой закон протолкнёт, то мы будем выходить на улицы и требовать отчёта от президента.

В.Володин уже второй раз приезжает в Саратов. В интернете можно сказать опубликована его характеристика. Он заставляет работать губернатора, мэра и других чиновников. Предлагает и реализует десятки проектов, вкладывая свои деньги. Странно а откуда у него такие средства? Характеристика на несколько станиц, но нигде нет информации о его средствах. Он построил дом для сирот и много других объектов. В должности главы Парламента можно многое, он подключает и министра финансов, что не под силу рядовым депутатам. Использование служебного положения в личных целях. Облагораживая Саратов, он пиарит себя, чтобы на осенних выборах добиться избрания на следующий срок. На должности председателя Парламента можно сделать многое и не только для области из которой тебя избрали. Избираться в думу от Саратова выступает и коммунист Н.Бондаренко. Вряд ли можно переиграть В.Володина. Для этого нужно съесть пуд соли с избирателями, но такого в стране не происходит. Народу никто не объясняет как живут и работают депутаты, как можно изменить общественно - политический строй в стране? Для этого депутатам и кандидатам в депутаты надо жить в народе, но этого не происходит. Плохо живёт народ и поэтому кандидаты и депутаты не хотят жить среди нищей публики. Более того интеллигенция не навязчиво выступает за президента, делает из него современного героя.

На своей передаче "Бесагон" Н.Михалков заявил, что В.Путин спас Россию. От чего спас или от кого? То, что осталось от Советского Союза, спасать не надо. Могла выйти только Чечня. И как он её спас многим известно особенно тем у кого не вернулись домой молодые не обстрелянные бойцы. Можно сказать и даже утверждать что президент купил Чечню. Если посчитать выделение средств на душу населения, то в Чечне эта сумма в три раза больше чем выделяется на человека в центральной России. Чечня и особенно столица стала картинкой. Даже жилой комплекс президента заслуживает внимания. А мы русские перебиваемся с хлеба на воду, ещё не изжиты коммуналки и дома в которых дождь не различает улицу и квартиру. И при этом голосуем за сильного президента. В Чечне основная масса молодёжи не работает, значительная часть переехала в Москву и видели какие они устраивают свадьбы, стоимостью миллионы? Не думаю, что вся эта роскошь заработана честным трудом. Кроме Чечни выходить из России больше некому. Конечно если США согласится их содержать, то такой вариант возможен.