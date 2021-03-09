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Московский листок

Версия грядущих событий, возможные пути и перспективы левого движения

Опубликовано 09.03.2021 автором Леонид Развозжаев в разделе комментариев 3

путин выборы навальный кремль
Версия грядущих событий, возможные пути и перспективы левого движения

Друзья, товарищи! У меня есть серьёзные основания предположить что в отношении меня ведутся серьёзные оперативные мероприятия. Возможно, готовится какое-то дело!

Не буду сейчас писать о всех признаках и сигналах, которые я получил.

Упомяну лишь один нюанс: при оформлении мед документов, врачи проигнорировали ряд моих просьб и оформили некоторые вопросы ровно наоборот, чем просил я. Повторюсь - НАОБОРОТ!

Уверен, такое могло произойти только при оперативном вмешательстве со стороны юристов-силовиков!

Данные пункты существенно снижают степень моей юридической защиты. И увы, реально могут навредить моему состоянию здоровья, если в отношении меня начнётся активная фаза преследования!

Но я всё-таки ослаблен, а врач всё-таки врач. Поэтому я сегодня принял, документацию смиренно. Тем более, если врачу была дана установка от силовиков, тут уж сделать совсем что-то сложно.

Напоминаю, что за формулировками юридического характера, в том числе в мед документах, я слежу из-за того что в отношении меня идёт судебное производство по ст. 20.2.ч.5. Но мои опасения, конечно, не связаны с этим делом. Ведь все мы понимаем, где мы живём, и любой текст в интернете, опубликованный нами, силовые структуры могут интерпретировать как уголовное преступление. 

Хочу сказать, что сигналы недовольства некоторых людей и даже угроз в адрес моей скромной персоны особо активно пошли с момента публикаций мною концепций об активном участии левых в общедемократическом протесте!

Я сторонник взаимодействия левых с демократическими силами фактически любой ценой! Считаю участие левых во всех серьёзных мероприятиях, организованных демократами, даже без согласования с левыми, всё равно крайне важны для достижения общего результата, и все, кто действительно борется с диктаторским режимом, обязаны тем или иным способом участвовать в подобных мероприятиях. Тем более если речь о прогрессивных левых! Коммунистах, социалистах, прежде всего!

На мой взгляд важно понимать, что данная концепция, которую, кстати, отстаивают и многие другие левые, является выгодной именно прогрессивным силам и в конечном итоге гражданам России!

Лично я допускаю, что эта концепция страшит не только кремлёвский режим, но вполне возможно и тех, кто стоит за надвигаюшимся "девятым валом" демократического протеста!

Наше активное участие, борьба плачем к плечу с народом, на мой взгляд, путает карты всем сторонам. Так как есть большая вероятность того, что по большому счету, сотнями тысяч граждан, недовольных режимом, просто хотят воспользоваться!

Мы должны сделать всё возможное, чтобы народ стал субъектом текущей политики, мы должны сделать всё возможное чтобы не допустить "верхушечных" перемен. Поэтому мы должны отбросить разного рода фобии, что дескать мы слабы, нас отодвинут, используя и пр.

Левые силы России сегодня достаточно сильны для организации масс, уже выходящих на борьбу за свои права! Уверен -т это понимают и наши потенциальные союзники из числа демократов, и наши явные враги, представители кремлёвского режима!

Я неоднократно повторяю. Да мы пока не можем сами выводить на протест миллионы, но организовать миллионы граждан вышедших на протест, находясь внутри протеста у нас сил больше чем достаточно!

Я прямо скажу, сильнее нас сегодня нет организаторов масс!

Разумеется, если мы будем действовать, а не поливать друг друга грязью.

В общем, если ко мне скоро будут предъявлены претензии юридического характера, то причина для этого будет только одна. Данная моя позиция об обязательном взаимодействии левых и демократов в общей борьбе за освобождения России от узурпаторов!

Пожалуйста, кто ещё сомневается в таком подходе на данном историческом этапе развития России, углубитесь в этот вопрос. Обратите внимание, как кремль боится такой конструкции. Правильно оцените потенциал левых сил и, я уверен, вы поменяете свой взгляд!

Залог скорого крушения режима в единстве действий левых и демократических сил!



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: амоноМ
За все хорошее и против всего плохого написал 09.03.2021 11:49
Это лозунг социал-демократов,они же - левые.
Такие лозунги были и у фашистов Германии,в том числе.
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надо уже самим
Сергей Сергеев написал 09.03.2021 11:08
Ссылки будут с полкомментария, как я топил за временный союз с навальнистами. Любой завсегдатай сайта знает это. Так уж все, - режим прочухал, - и раздавил навальнистов стремительно и жестко. Поэтому уже надо САМИМ! А может быть, и к лучшему. Меньше бодяги. Самим и только сами в смысле СССР. Очень похоже, что этот год будет последним в смысле 1916-го. Поэтому уже самим в смысле своих проектов, и об этом еще будет разговор. Но смысл комментария в следующем - навальнистская фронда оказалась менее влиятельной, чем казалось. Сразу ближе к телу в смысле на смену Навальному реальные социалисты.
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(без названия)
амоноМ написал 09.03.2021 10:51
А какая у Вас программа Уважаемый? За все и против всего?
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