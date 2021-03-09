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Московский листок

Москва возглавила рейтинг регионов по уровню коррупции

Опубликовано 09.03.2021 в разделе комментариев 0

коррупция москва
Москва возглавила рейтинг регионов по уровню коррупции

Москва стала лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в прошлом году, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

На втором месте оказался Татарстан. Следом идут Ставропольский край, Московская область, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области.

Меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Балдин отметил, что в коррупционных сводках "всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов", принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.

По его словам, в 2020 году российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления. Между тем, почти половина коррупционеров отделались штрафами, а более трети получили условные сроки.

"В прошедшем году к реальному лишению свободы приговорено порядка 18% осужденных, к условному лишению свободы - 35%, к штрафу - 40%. В качестве дополнительного наказания, как правило, применяются лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф. В отношении 1 318 осужденных в прошлом году применена конфискация имущества", - сказал Балдин.

 



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