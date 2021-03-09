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Московский листок

"Золотое дно" Лукашенко: Nexta рассказала о многомиллиардном состоянии президента Белоруссии

Опубликовано 09.03.2021 в разделе комментариев 2

коррупция белоруссия лукашенко "золотое дно"

Белорусские оппозиционеры выпустили фильм-расследование, посвященное многомиллиардному состоянию президента республики Александра Лукашенко. Полуторачасовое видео под названием "Лукашенко. Золотое дно" опубликовано на Youtube-канале Nexta вечером 8 марта и к настоящему времени уже набрало более миллиона просмотров.

Как утверждают авторы фильма, белорусский лидер использует 18 объектов различной недвижимости на территории страны. Всего на их обслуживание уходит десятки миллионов долларов в месяц. А самой дорогой является Дворец Независимости в Минске. В резиденции есть баня, сауна, бассейн, зимний сад, рабочие кабинеты, медицинский кабинет, оружейная, винный погреб и вертолетная площадка. Общая площадь дворца составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Также журналисты утверждают, что у Лукашенко есть секретный дворец за 40 млн долларов. Он расположен в Шершунах Минской области. Его построил для Лукашенко российский олигарх Михаил Гуцериев в обмен на то, что Лукашенко выделил ему 1,4 млрд долларов на строительство горно-обогатительного комплекса — деньги, которые власти Китая предоставили Беларуси в виде кредита под гарантии.

Издание также утверждает, что у Лукашенко есть коллекция машин премиум-класса - от Maybach за 1,5 млн евро до Tesla за 100 тыс. евро. Общая стоимость автопарка белорусского лидера оценивается в четыре миллиона евро. Обслуживание машин обходится в "сотни тысяч долларов". Кроме того, Nexta сообщила, что у Лукашенко есть коллекция ретро автомобилей, стоимость одной машины оценивается на аукционе в "несколько миллионов долларов".

В авиапарке у президента Беларуси есть самолеты Boeing 737, Boeing 767, Gulfstream G550, Canadair CRJ-200 и элитный вертолет AgustaWestland AW139.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Счастливая пастушка написал 09.03.2021 13:09
Наверное, у президента Америки, на которую Вы равняетесь, тоже есть самолетный парк. Но легализаторы марихуаны из Нексты как то обошли своим вниманием сей факт.
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(без названия)
Ждьджьдтджт написал 09.03.2021 12:00
"Перед смертью великий инка простил испанцев, которые не видели в своей жизни ничего более ценного, чем золотые кирпичи."
перефразируется в соотв.с системой насилия и подавления и соотв.персоналиями
напр.:
Перед смертью Алексей Навальный простил чекистов, которые не видели в своей жизни ничего более ценного, чем Версаль-Васюки.
...впр., Колесникова не простит: с ее посмертного и у правнуков коленьки пиписьки гнить будут, гыы...
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