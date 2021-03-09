"Золотое дно" Лукашенко: Nexta рассказала о многомиллиардном состоянии президента Белоруссии

Белорусские оппозиционеры выпустили фильм-расследование, посвященное многомиллиардному состоянию президента республики Александра Лукашенко. Полуторачасовое видео под названием "Лукашенко. Золотое дно" опубликовано на Youtube-канале Nexta вечером 8 марта и к настоящему времени уже набрало более миллиона просмотров.

Как утверждают авторы фильма, белорусский лидер использует 18 объектов различной недвижимости на территории страны. Всего на их обслуживание уходит десятки миллионов долларов в месяц. А самой дорогой является Дворец Независимости в Минске. В резиденции есть баня, сауна, бассейн, зимний сад, рабочие кабинеты, медицинский кабинет, оружейная, винный погреб и вертолетная площадка. Общая площадь дворца составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Также журналисты утверждают, что у Лукашенко есть секретный дворец за 40 млн долларов. Он расположен в Шершунах Минской области. Его построил для Лукашенко российский олигарх Михаил Гуцериев в обмен на то, что Лукашенко выделил ему 1,4 млрд долларов на строительство горно-обогатительного комплекса — деньги, которые власти Китая предоставили Беларуси в виде кредита под гарантии.

Издание также утверждает, что у Лукашенко есть коллекция машин премиум-класса - от Maybach за 1,5 млн евро до Tesla за 100 тыс. евро. Общая стоимость автопарка белорусского лидера оценивается в четыре миллиона евро. Обслуживание машин обходится в "сотни тысяч долларов". Кроме того, Nexta сообщила, что у Лукашенко есть коллекция ретро автомобилей, стоимость одной машины оценивается на аукционе в "несколько миллионов долларов".

В авиапарке у президента Беларуси есть самолеты Boeing 737, Boeing 767, Gulfstream G550, Canadair CRJ-200 и элитный вертолет AgustaWestland AW139.