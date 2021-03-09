Прививка от глупости не помогает

Более 700 тысяч человек в Москве сделали прививку против коронавирусной инфекции, в эфире телеканала "Россия 24" сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова 8 марта. По ее словам, в городе каждый день вакцинируют от 10 до 15 тысяч человек.

В Москве официально проживает 12 миллионов 500 тысяч человек. Еще несколько миллионов проживают временно, по оценкам, речь идет не менее, чем о 15-16 миллионах человек.

В общем, известно, что реальный эффект от массовой вакцинации наступает, когда привито не менее 60 процентов населения, то есть в случае Москвы - около 10 миллионов человек.

На сегодня привито 7 процентов от необходимого для положительного эффекта числа горожан. При этом надо отметить, что вакцина "Спутник V" разработана впервые в мире, о чем было объявлено еще прошлым летом. И массовая вакцинация в Москве началась раньше, чем в других регионах России - в декабре (в остальной России с 18 января).

Конечно, возникает вопрос, почему массовая вакцинация началась только через полгода после создания вакцины? И почему ее темпы так неудовлетворительны?

Скажем, вакцина Pfizer было создана позже, но в США, на которые мы все время равняемся, вакцинировано этим препаратом более 90 миллионов граждан, а по всей России - всего 6,7 миллиона? Да что там США - в Турции и Бразилии уже привито по 10 миллионов.

Ответ известен, и я писал об этом еще тем же прошлым летом - России столкнется с трудностями не при разработке вакцины, создать что-то новое мы еще можем, а с массовым производством. Промышленность развалена, и фармацевтическая промышленность не исключение. Мы можем создать хороший самолет, отличный танк и прекрасную вакцину, но только в единичных экземплярах!

Это системный порок нашей экономики, и от не лечится ни указом президента, и одноразовым вливанием денег. И этот порок очень многим удобен - ведь указы президента надо исполнять, и деньги под них выделяются, но все при этом понимают, что выделяются они не под конечный результат, а под процесс - очень удобно воровать, очень. Деньги тратятся свободно, а резульата все равно никто не потребует.

Вот и "результат" такой деятельности - в Москве привито 7 процентов, в России в целом - 4,6 процента. То есть до необходимого (но не достаточного) уровня в 60 процентов вакцинированных ждать еще года два...

Если по Москве, то если прививать по 10-15 тысяч в день, как говорит Ракова, то потребуется мистическая цифра в 666 дней, то есть опять без малого два года. За это время естественным путем инфицируются все, умрут еще тысяч 30 в столице и тысяч 300 по стране в целом. Если сравнивать с потерями в Афганской войне за 9 лет, то это 20 Афганистанов.

Это цена "эффективного" руководства за последние 20 лет. Если кому-то кажется, что цена приемлемая - я за него рад. Таким народом может управлять даже обезъяна, и за нее будут голосовать...

Анатолий Баранов