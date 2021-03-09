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Московский листок

Прививка от глупости не помогает

Опубликовано 09.03.2021 в разделе комментариев 5

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Прививка от глупости не помогает

Более 700 тысяч человек в Москве сделали прививку против коронавирусной инфекции, в эфире телеканала "Россия 24" сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова 8 марта. По ее словам, в городе каждый день вакцинируют от 10 до 15 тысяч человек.

В Москве официально проживает 12 миллионов 500 тысяч человек. Еще несколько миллионов проживают временно, по оценкам, речь идет не менее, чем о 15-16 миллионах человек.

В общем, известно, что реальный эффект от массовой вакцинации наступает, когда привито не менее 60 процентов населения, то есть в случае Москвы - около 10 миллионов человек.

На сегодня привито 7 процентов от необходимого для положительного эффекта числа горожан. При этом надо отметить, что вакцина "Спутник V" разработана впервые в мире, о чем было объявлено еще прошлым летом. И массовая вакцинация в Москве началась раньше, чем в других регионах России - в декабре (в остальной России с 18 января).

Конечно, возникает вопрос, почему массовая вакцинация началась только через полгода после создания вакцины? И почему ее темпы так неудовлетворительны?

Скажем, вакцина Pfizer было создана позже, но в США, на которые мы все время равняемся, вакцинировано этим препаратом более 90 миллионов граждан, а по всей России - всего 6,7 миллиона? Да что там США - в Турции и Бразилии уже привито по 10 миллионов.

Ответ известен, и я писал об этом еще тем же прошлым летом - России столкнется с трудностями не при разработке вакцины, создать что-то новое мы еще можем, а с массовым производством. Промышленность развалена, и фармацевтическая промышленность не исключение. Мы можем создать хороший самолет, отличный танк и прекрасную вакцину, но только в единичных экземплярах! 

Это системный порок нашей экономики, и от не лечится ни указом президента, и одноразовым вливанием денег. И этот порок очень многим удобен - ведь указы президента надо исполнять, и деньги под них выделяются, но все при этом понимают, что выделяются они не под конечный результат, а под процесс - очень удобно воровать, очень. Деньги тратятся свободно, а резульата все равно никто не потребует.

Вот и "результат" такой деятельности - в Москве привито 7 процентов, в России в целом - 4,6 процента. То есть до необходимого (но не достаточного) уровня в 60 процентов вакцинированных ждать еще года два...

Если по Москве, то если прививать по 10-15 тысяч в день, как говорит Ракова, то потребуется мистическая цифра в 666 дней, то есть опять без малого два года. За это время естественным путем инфицируются все, умрут еще тысяч 30 в столице и тысяч 300 по стране в целом. Если сравнивать с потерями в Афганской войне за 9 лет, то это 20 Афганистанов. 

Это цена "эффективного" руководства за последние 20 лет. Если кому-то кажется, что цена приемлемая - я за него рад. Таким народом может управлять даже обезъяна, и за нее будут голосовать...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: К счастью, массовая вакцинация нам не понадобится
А сколько народа имеют иммунитет к вирусам гриппа? написал 09.03.2021 13:23
Господи,дай разум человекам.
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(без названия)
Грамотей написал 09.03.2021 13:16
В четверг записался на субботу. Приехал, разделся, заполнил анкетуку, поговорил с врачом, подождал вызова, получил укол в плечо. На все про все 16 минут. О чем истерика?
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(без названия)
1581 написал 09.03.2021 13:10
сообщают что рф поставляет вакцину по всему миру. может из за этого в стране не все хорошо с прививками?
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К счастью, массовая вакцинация нам не понадобится
Yah написал 09.03.2021 13:03
К счастью, массовая вакцинация нам не понадобится.
Поскольку на 1 заболевшего приходится 15-20 бессимптомных вирусоносителей, которые тоже приобретают иммунитет, более половины населения России уже имеет иммунитет, в Москве, вероятно, даже больше.
Поэтому "эпидемия" в России стабильно идет на спад по числу новых заболевших в сутки с 24.12.2020, по числу оставшихся больных с 08.01.2021.
Но в принципе автор прав - если нам какая-то вакцина (от другой болезни) вдруг понадобится, с ее массовым производством будут проблемы. Но если производство вакцин в РФ более-менее сохранилось ("Микроген"), то с производством практически всех других лекарственных препаратов дело обстоит совсем плохо, особенно в отношении производства фармацевтических субстанций.
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Наконец-то,опять о короне!
Непривитые умрут мучительной смертью написал 09.03.2021 12:50
А срок испытания "Спутника-V" заканчивается в июне 2021 года.
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