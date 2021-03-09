Анатолий Баранов: Найти нового негодяя не составит труда. Хранить старого нет смысла

Дал комментарий "Свободной прессе".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь в борьбе с олигархами. Таким образом, как сообщается на странице офиса главы государства в Facebook, он отреагировал на санкции Вашингтона против олигарха Игоря Коломойского, в просторечии — Бени.

— Зеленский не первый президент, которого приводит к власти Коломойский, и не первый, который потом становится его врагом, — отмечает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Напомню, что это Коломойский по сути спас майданный режим, начав на свои деньги создавать нацбаты из свидомых нацистов. Это они в какой-то момент остановили продвижение народных республик на запад, поскольку армия была деморализована и слабо боеспособна. Это его назначили губернатором, а по сути гауляйтером Днепропетровской области и части районов Донецкой области, оставшихся под контролем Киева. Его руки по локоть в крови, а его методы креативны и эффективны, но абсолютно незаконны и аморальны, в силу чего и Турчинов, и Порошенко, и теперь Зеленский, попользовавшись его услугами, потом начинают от него дистанцироваться. Невозможно вести публичную политику и иметь в партнерах такого человека. Удивительно, что до сих пор никто не натер ему гульфик «новичком» — видимо, его услуги ее будут востребованы.

— За что американцы преследуют Коломойского?

— Причина та же — Коломойский негодяй, но это «наш негодяй». Но он настолько негодяй, что долго пользоваться его услугами невозможно. Вот в США и решили, что надо как-то дистанцироваться. Это их обычная практика. Америку судьба какого-то Коломойского вообще не интересует, к нему относятся как к инструменту — использовали, а теперь можно и выкинуть. И, конечно, если потребуется снова, то в США уверены, что найти нового негодяя не составит труда. Хранить старого нет смысла.

— Коломойский будет мстить? У него длинные руки?

— Кому мстить? Зеленскому, может быть, и сможет, а вот до Америки его руки явно коротки. Да и потом, Зеленский ведь пока президент Украины, а Коломойский кто? Он много сделал для режима — и именно он сделал режим таким, что спиной к нему лучше не поворачиваться. Дантон, Робеспьер, Троцкий, Бухарин — все они были казнены режимами, которые сами и создавали. Но это были великие революционеры, и они создавали новое качество в политике и мировой истории. А Коломойский что создал? Вот то, что он создал, прокатится по нему паровым катком, и даже не заметит.

— Кто ещё из олигархов может разделить судьбу Коломойского?

— В принципе, да, кое кто уже потерял свой статус. Например, Фирташ уже давно сидит за границей, активы его арестованы, в случае появление его на Украине он будет немедленно арестован, а сейчас Киев постоянно запрашивает его экстрадицию. Про Курченко тоже не слышно — сейчас «мутит» с углем на Донбассе, не очень масштабно по сравнению с прежними временами. Думаю, подбираются сейчас к Пинчуку, наверно, как только представится возможность, начнут грызть Ахметова. О Порошенко и говорить нечего — на очереди.